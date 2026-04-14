Collins Aerospace e Air Canada presentano l’Aurora suites e gli economy seats per la A321XLR fleet della compagnia aerea

Collins Aerospace, società di RTX, e Air Canada hanno annunciato che la nuova flotta di Airbus A321XLR della compagnia aerea sarà interamente equipaggiata con le Collins seating solutions (leggi anche qui).

“Quattordici premium Aurora business class suites saranno installate nella parte anteriore dell’aeromobile, mentre 168 Meridian+ main cabin seats completeranno la cabina in economy class.

Le custom lie-flat Aurora suites, completamente reclinabili, presentate all’Aircraft Interiors Expo di Amburgo, in Germania, mostrano un design, finiture e allestimenti personalizzati da Air Canada in collaborazione con Collins e il design partner di Air Canada, Acumen. La suite offre un equilibrio tra privacy e convivialità, con una palette di colori decisamente più calda, dove un’illuminazione elegante accentua delicatamente materiali pregiati, legno, pietra e dettagli in bronzo”, afferma Collins Aerospace.

“Aurora è progettata per offrire una widebody business class experience su single-aisle aircraft, garantendo ai passeggeri il comfort, lo spazio e la privacy che ci si aspetta sui voli a lungo raggio”, ha dichiarato Cynthia Muklevicz, vice president of Global Airlines and Lessors for Collins Aerospace. “Integrando suites, monuments and galley space in una unified architecture, riusciamo a sfruttare al meglio lo spazio in cabina, mantenendo al contempo il comfort dei passeggeri e le capacità di servizio necessarie alle compagnie aeree per offrire una vera esperienza premium”.

“La forma e l’angolo di installazione esclusivi della suite Aurora si adattano perfettamente alle dimensioni dell’XLR, massimizzando lo spazio abitativo per i passeggeri, offrendo una fila aggiuntiva di posti premium e ampliando la galley capacity per soddisfare il catering volume necessario per i voli a lungo raggio”, prosegue Collins Aerospace.

“Il nostro obiettivo principale era quello di migliorare l’esperienza di volo creando uno spazio eccezionalmente accogliente e altamente personalizzato”, ha dichiarato John Moody, Managing Director of On-Board Product, Air Canada. “Con la Aurora suite, stiamo definendo nuovi standard grazie all’uso intelligente dello spazio, della tecnologia, dei materiali e delle finiture su misura. La nostra meticolosa attenzione ai dettagli offre ai nostri clienti un vero e proprio rifugio”.

“Basata sull’esperienza di Collins nella progettazione di single-aisle aircraft seating, Meridian+ incorpora i principi di design delle widebody solutions, utilizzando un’architettura dalle forme specifiche per recuperare ulteriore spazio per fianchi, ginocchia e gomiti dei passeggeri. L’articulating seat diaphragm si flette e si adatta delicatamente per aumentare il comfort, mentre Air Canada ha selezionato enhanced seatback options per ottimizzare lo spazio di stivaggio, l’intrattenimento a bordo e le prese di corrente personali.

Il primo dei 30 Airbus A321XLR di Air Canada entrerà in servizio questa primavera”, conclude Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: Collins Arospace)