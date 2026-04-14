Airbus annuncia i risultati del 2026 Annual General Meeting

Airbus informa: “Gli azionisti hanno approvato tutte le delibere proposte al 2026 Annual General Meeting (AGM) di Airbus SE, tenutosi il 14 aprile ad Amsterdam.

Tra le delibere, il rinnovo dei Board mandates dei Non-Executive Members Mark Dunkerley, Stephan Gemkow e Antony Wood, per un periodo di tre anni. Henriette Hallberg Thygesen, CEO della Danish defence and aerospace company Terma A/S, è stata nominata Non-Executive Member of the Board per un mandato triennale, in sostituzione del Prof. Dr. Feiyu Xu, il cui mandato è scaduto al termine dell’Annual General Meeting. Il Board riconosce il contributo apportato dal Prof. Dr. Feiyu Xu in materia di tecnologia, come la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale. Anche Oliver Zipse, Chairman of the Board of Management of the automotive group BMW AG, è stato nominato Non-Executive Member. Il suo mandato iniziale è di un anno, a completamento del mandato di Victor Chu, che ha richiesto di lasciare il Board al termine dell’Annual General Meeting di quest’anno, dopo aver servito l’azienda con distinzione per otto anni.

Gli Airbus Board Members sono soggetti a (ri)nominazione annuale a blocchi, al fine di garantire una transizione agevole della composizione del Board. Procedendo in questo modo, l’azienda evita che un numero elevato di membri lasci il Board in un’unica Assemblea Generale, il che comporterebbe una perdita di esperienza e difficoltà di integrazione per i nuovi membri”.

“Gli azionisti hanno approvato la proposta di pagamento di un dividendo per il 2025 pari a 3,20 euro per azione.

René Obermann, Chair of the Board of Directors, ha comunicato al Board la sua decisione di non candidarsi per un nuovo mandato come Director in occasione dell’AGM del 2027, data di scadenza del suo attuale mandato.

A partire dal 1° ottobre 2026, René Obermann lascerà la carica di Chair of the Board. Amparo Moraleda è stato designato dal Board come suo successore nel ruolo di Chair of the Board a partire da tale data”, prosegue Airbus.

“È stato un onore e un privilegio servire Airbus per quasi un decennio, in un periodo che ha costantemente messo alla prova la resilienza dell’intera azienda, dimostrando al contempo la forza collettiva del Team Airbus. L’azienda si è affermata come leader nell’aviazione civile, compresi gli elicotteri, e ha riorganizzato con successo la sua Defence and Space division”, ha dichiarato René Obermann. “Ringrazio i nostri azionisti e clienti per la fiducia che ci hanno accordato in questo periodo. Sono fiducioso nelle future performance finanziarie e nella traiettoria industriale dell’azienda, grazie a un Board di grande esperienza, un team di gestione solido e un team di 165.000 collaboratori altamente motivati”.

“Ringrazio il Board per la fiducia accordatami e non vedo l’ora di collaborare con René nei prossimi mesi per garantire una transizione senza intoppi. Desidero elogiarlo per la sua diligente gestione del Board in un periodo caratterizzato da gravi crisi, in particolare la pandemia COVID-19, le interruzioni della supply chain e il peggioramento del contesto geopolitico”, ha dichiarato Amparo Moraleda. “Il mio impegno al servizio dell’azienda e dei suoi azionisti è totale. Lavorerò a stretto contatto con gli altri membri del Board e con il management team per garantire che Airbus sia ben preparata ad affrontare le numerose sfide e opportunità derivanti dai rapidi cambiamenti del nostro contesto globale”.

Ulteriori dettagli sugli Annual General Meetings di Airbus sono disponibili sul sito web dell’azienda al seguente indirizzo: https://www.airbus.com/en/investors/annual-general-meetings.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)