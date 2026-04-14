News Brevi – 14.04.2026

FLIBCO: AL VIA IL NUOVO COLLEGAMENTO DIRETTO DA COMO VERSO L’AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO – Flibco informa: “Flibco apre oggi la vendita dei biglietti per il nuovo collegamento diretto tra Como e l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Il servizio sarà operativo a partire dal 28 aprile. Dopo il recente lancio della linea Como-Milano Malpensa, che ha registrato un forte interesse da parte dei viaggiatori, Flibco rafforza così la propria presenza sul territorio introducendo questa seconda importante tratta. Il servizio effettuerà tre fermate, per garantire la massima accessibilità: Como San Giovanni, a pochi passi dal centro città, Como Grandate e Milano Lampugnano, importante hub di interscambio per chi viaggia da e verso Milano, per poi raggiungere l’aeroporto di Orio al Serio, con 10 partenze giornaliere per direzione. Con una durata di viaggio di circa 1 ora e 45 minuti da Como, la nuova linea rappresenta ad oggi la prima e unica soluzione senza cambi tra la città e Orio al Serio, uno dei principali scali italiani per voli low cost e internazionali. Un collegamento che risponde concretamente alla crescente domanda di mobilità verso lo scalo bergamasco e che si distingue per semplicità, convenienza e competitività rispetto ai collegamenti tradizionali”. “I risultati ottenuti con la linea Como-Milano Malpensa ci hanno confermato il forte potenziale di questo territorio”, commenta Giuseppe Martino, Country Manager di Flibco Italia. “Con il lancio della tratta Como-Orio al Serio vogliamo ampliare ulteriormente la nostra offerta, introducendo un collegamento senza cambi che oggi mancava. Il nostro obiettivo è continuare a semplificare l’accesso agli aeroporti, offrendo soluzioni comode, affidabili e accessibili”. “Anche per questa nuova linea, il servizio è operato in collaborazione con Bus Miccolis, realtà consolidata nel trasporto passeggeri in Italia, riconosciuta per l’affidabilità, la qualità delle flotte e l’attenzione alla sicurezza e alla puntualità. La partnership con Flibco si fonda sull’obiettivo comune di offrire un servizio efficiente, confortevole e in linea con le esigenze di mobilità del territorio”, prosegue Flibco. “Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con Flibco in un progetto che valorizza il territorio e semplifica gli spostamenti dei viaggiatori”, dichiara Aurelia Maria Miccolis, Direttore Generale di Miccolis S.p.A. “Offrire un servizio affidabile e di qualità è per noi un impegno quotidiano”. “I biglietti sono disponibili online a partire da 9,99 euro da Como e 5,99 euro da Milano Lampugnano, confermando il posizionamento di Flibco come soluzione competitiva e trasparente per il trasferimento aeroportuale. La nuova linea garantisce un’esperienza di viaggio moderna e senza stress grazie a sedili spaziosi, Wi-Fi gratuito, prese USB e ampio spazio per i bagagli. In caso di ritardo del volo si può prendere la corsa successiva ed è prevista, inoltre, la cancellazione gratuita fino a 6 ore prima. Biglietti salvabili nel wallet dello smartphone”, conclude Flibco.

SWISS ESTENDE LA SOSPENSIONE DEI VOLI PER DUBAI – SWISS informa: “A causa della persistente e instabile situazione in Medio Oriente, SWISS sospenderà i voli da e per Dubai fino all’11 luglio 2026 compreso. I voli erano stati precedentemente sospesi fino al 31 maggio 2026. I passeggeri interessati possono riprenotare gratuitamente il proprio viaggio per una data successiva o, in alternativa, ricevere un rimborso completo del prezzo del biglietto. Il nostro servizio clienti è a disposizione 24 ore su 24 per rispondere alle domande dei clienti interessati. SWISS continua a monitorare attentamente la situazione e a valutare costantemente gli sviluppi insieme alle autorità competenti in Svizzera e sul posto, nonché in coordinamento con Lufthansa Group”.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA LA FASE C BLOCK DELL’ESERCITAZIONE STEADFAST DAGGER – Nei giorni scorsi, presso l’Italian Joint Force Air Component (ITA JFAC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA), alla presenza dell’Evaluation Team della NATO, si è conclusa la fase C Block dell’esercitazione NATO Steadfast Dagger 2026, momento chiave nel percorso di certificazione dell’ITA JFAC quale capacità di Comando e Controllo per la Allied Reaction Force (ARF) della NATO. La C Block rappresenta la fase dedicata al Crisis Response Planning (CRP), durante la quale il personale coinvolto sviluppa e analizza le opzioni operative necessarie a rispondere a scenari di crisi complessi e multidominio dimostrando la capacità di pianificare una campagna aera. Nel corso della CRP, il team dell’ITA JFAC ha condotto attività di pianificazione attraverso un’approfondita analisi dello scenario proposto, valutando le minacce, definendo gli obiettivi operativi e integrando capacità provenienti da più domini. La fase ha confermato la piena maturità del processo di pianificazione interforze e la capacità del Comando di operare in contesti ad alta intensità. Durante l’esercitazione, il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea, ha fatto visita al personale coinvolto e partecipato alle attività giornaliere di pianificazione, osservando da vicino il lavoro delle cellule funzionali e sottolineando: “L’alto livello di professionalità e il ritmo operativo che ho osservato confermano gli eccellenti standard dell’ITA JFAC. Questa esercitazione è la preparazione concreta per le responsabilità che affronteremo nella rotazione ARF NATO: operare secondo standard comuni è l’unico modo per essere davvero interoperabili e agire come un unico team unito a difesa dell’Alleanza”. Al termine di questa prima fase certificativa, il Generale di Divisione Aerea Luca Maineri, Comandante del COA e dell’ITA JFAC, ha sottolineato il positivo riscontro dei valutatori, riconoscendo l’impegno, la professionalità e la coesione di tutto il team. Il Generale ha rimarcato come esercitazioni di questo tipo siano fondamentali per mantenere elevati standard operativi e per garantire la piena interoperabilità con le Forze Alleate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES LANCIA GLI ELECTRONIC BOARDING GATES A DFW – American informa: “American Airlines sta plasmando il futuro del trasporto aereo con il lancio ufficiale degli electronic boarding gates a Dallas Fort Worth International Airport (DFW) a partire da quest’estate. Dopo un progetto pilota di successo nel novembre 2025 e un feedback positivo da parte dei clienti, American sta ora implementando la tecnologia su larga scala nel suo hub principale, rafforzando l’impegno della compagnia aerea a offrire un’esperienza d’imbarco più fluida, intuitiva e uniforme. American sarà il primo major U.S. network carrier a installare i dormakaba electronic boarding gates su larga scala in un importante hub aeroportuale degli Stati Uniti, a partire dalla nuova espansione del Terminal C a DFW, stabilendo un nuovo standard per il passaggio dei passeggeri dal gate all’aereo”. “L’imbarco gioca un ruolo fondamentale nell’esperienza dei passeggeri negli ultimi momenti prima del volo e i gate d’imbarco elettronici miglioreranno ulteriormente tale esperienza, creando un processo più fluido e uniforme”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American. “Questo cambiamento innovativo fa parte di una più ampia trasformazione volta a creare un’esperienza di viaggio più intuitiva, che integri tecnologia e servizio per guidare i clienti in ogni fase con maggiore facilità e sicurezza, offrendo un’esperienza moderna e coerente ovunque viaggino con noi”. I gate d’imbarco elettronici estendono l’esperienza digitale di American Airlines, offrendo ai clienti indicazioni più chiare e un percorso più prevedibile dal gate all’aereo. I quasi 20 dormakaba Argus Air XS electronic boarding gates supporteranno clienti e membri dell’equipaggio durante l’intero processo d’imbarco. “Dopo aver testato la tecnologia alla fine dello scorso anno e aver ricevuto feedback positivi sia dai clienti che dai membri dell’equipaggio, siamo entusiasti di integrare ulteriormente i gate d’imbarco elettronici presso DFW”, ha dichiarato Jim Moses, American Senior Vice President of DFW Hub Operations. “Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nella creazione di un’esperienza di viaggio moderna e senza intoppi per i clienti, mantenendo al contempo il nostro personale al centro dell’esperienza”. I nuovi gate debutteranno nelle Terminals A and C pier expansions di American Airlines, la cui apertura è prevista quest’anno.

AIR FRANCE LANCIA LA 2026 WORK-STUDY RECRUITMENT CAMPAIGN – Air France informa: “Air France rinnova il suo impegno a sostegno dell’occupabilità giovanile con il lancio della 2026 apprenticeship and work-study recruitment campaign. Attraverso le testimonianze degli attuali apprendisti di Air France, la compagnia mostra come questo programma rappresenti un vero e proprio trampolino di lancio verso il mondo del lavoro e offra un’esperienza formativa ricca e stimolante. A dimostrazione concreta del suo impegno nei confronti dei giovani, Air France ha formato e supportato oltre mille studenti in programmi di alternanza studio-lavoro nel 2025. Quest’anno, vengono offerte oltre 800 posizioni di alternanza studio-lavoro in tutti i settori e professioni della compagnia, tra cui aeronautical maintenance, cabin crew, supply chain, engineering, IT systems e altro ancora. Posizioni come quella di meccanico sono aperte a candidati in possesso di un certificato professionale (CAP, Certificat d’aptitude professionnelle) o di un diploma di maturità professionale. Anche gli studenti universitari – specializzati in management, finanza, risorse umane, informatica e altri settori – possono candidarsi per ruoli in linea con il loro profilo. Per questa nuova campagna, Air France collabora con quasi 30 istituti di formazione, coprendo tutti i settori e le professioni. Queste collaborazioni offrono agli studenti un’esperienza pratica in un ambiente dinamico e stimolante, promuovendo l’apprendimento e l’innovazione, dove eccellenza e competenza sono strettamente interconnesse. Riconosciuta regolarmente per la qualità dei suoi programmi di lavoro-studio e per il suo employer branding, Air France ha recentemente ottenuto l’“Engagements Jeunes – Distinction 2026” label, a ulteriore dimostrazione del suo impegno a lungo termine a sostegno delle future generazioni”.

KLM LANCIA LA SUA NUOVA BRAND CAMPAIGN – KLM informa: “KLM lancia la “Travel Well Instructions” campaign, in cui l’equipaggio di cabina ispira i viaggiatori durante i loro viaggi. ‘If you go, make it unforgettable’ è il messaggio del nuovo spot”. “Travel Well significa viaggiare per i momenti che contano davvero”, afferma Femke de Zeeuw, Director of Marketing Communications & Brand at KLM Netherlands. “Questo video mostra che viaggiare con KLM non riguarda solo la destinazione, ma soprattutto il modo in cui la si vive. Contribuiamo a un’esperienza significativa facendo sentire i nostri passeggeri benvenuti e a casa con KLM”. “Il video della campagna segue una madre e una figlia che si lasciano ispirare da diverse ‘istruzioni’ del KLM crew per rendere il loro viaggio indimenticabile. Il concept è un omaggio alle tradizionali in-flight safety instructions, un momento universale e riconoscibile per i viaggiatori. Ogni giorno, i dipendenti KLM fanno tutto il possibile per rendere il viaggio significativo per i passeggeri, in modo che i clienti si sentano benvenuti e a casa quando viaggiano con KLM. Per questo motivo, si è deciso di affidare un ruolo speciale al nostro crew nello spot”, conclude KLM.

AIRBUS HELICOPTERS: TRE PROTOTIPI IMPEGNATI NEI FLIGH TEST DELL’H140 -Airbus informa: “A poco più di un anno dal suo lancio al Verticon 2025, l’H140 continua a compiere progressi impressionanti. L’head of the H135 and H140 Programme, Dirk Petry, fornisce un aggiornamento completo sull’H140”. “I nostri flight tests si stanno svolgendo esattamente secondo i piani. Attualmente disponiamo di una flotta di tre prototipi dedicati alle nostre campagne di volo, con il terzo prototipo (PT3) che ha completato il suo primo volo alla fine dello scorso anno. All’inizio di quest’anno, il PT2 si trovava in Finlandia e Norvegia per la campagna di certificazione. In Finlandia, abbiamo spinto l’H140 al limite in condizioni di freddo estremo fino a -40 °C, mentre in Norvegia ci siamo concentrati sugli engine air intake tests under heavy snow conditions. È stato un momento molto emozionante per tutto il team vedere tutti e tre i prototipi in volo a fine dicembre. Abbiamo superato un numero significativo di ore di volo e questo progresso è la dimostrazione della bravura, della competenza e dell’ambizione del nostro team. Lo sviluppo di un elicottero è incredibilmente complesso e rispettare così fedelmente la nostra tabella di marcia è un grande successo. Guardando al futuro, il PT2 si recherà negli Stati Uniti quest’estate per high and hot testing. Il 2026 sarà davvero “l’anno dei test”, non solo per i prototipi, ma anche per i nostri laboratori, per la verifica funzionale e dei componenti”, afferma Dirk Petry. “Verticon 2025 è stato un enorme successo per noi. Abbiamo raccolto oltre 74 impegni solo durante la fiera e, negli ultimi mesi, li abbiamo convertiti con successo in prenotazioni definitive. Alla fine del 2025 avevamo oltre 100 impegni totali, di cui 61 contratti definitivi. Questo rende l’H140 il light twin-engine helicopter di maggior successo attualmente sul mercato. Sebbene il nostro successo iniziale si sia concentrato principalmente nell’emergency medical services (EMS) segment, ora stiamo iniziando a rivolgerci ad altri settori di mercato. Abbiamo già registrato le prime prenotazioni per il passenger transport and utility segment, il che segna l’inizio della nostra espansione in nuovi mercati. Siamo saldamente in linea con la roadmap per la prima entrata in servizio nel 2028”, prosedue Dirk Petry. “Stiamo entrando in una fase molto entusiasmante. Al Verticon di quest’anno abbiamo presentato l’ACH140 con un full-scale cabin mockup, caratterizzato dai nuovi ACH Line interior. Questo concept è in fase di sviluppo interno in stretta collaborazione con i colleghi di Airbus Helicopters Italia e con fornitori all’avanguardia che stanno sperimentando materiali e design innovativi e sostenibili. L’H140 è un vero elicottero multiruolo. Dopo gli EMS and private and business aviation markets, ci rivolgeremo anche ai law enforcement and offshore energy segments. Sul fronte industriale, tutto procede a gonfie vele. Stiamo introducendo un quarto prototipo (PT4) che viene costruito in un ambiente di produzione in serie. Attualmente si trova nel major component assembly (MCA) stage, passerà a breve alla linea di assemblaggio finale (FAL) e si prevede che effettuerà il suo primo volo il prossimo inverno. Inoltre, è iniziata la produzione industriale dei primi elicotteri di serie. Questo quinto H140 sarà utilizzato da Airbus Helicopters per supportare la certificazione degli optional equipment e sono orgoglioso di annunciare che il primo velivolo destinato a un cliente sta entrando in produzione proprio in questi giorni”, conclude Dirk Petry, head of the H135 and H140 Programme.

BRITISH AIRWAYS RIAPRE LE CANDIDATURE PER IL SUO FULLY-FUNDED PILOT TRAINING PROGRAMME – British Airways informa: “Il British Airways fully-funded pilot training scheme ha riaperto le candidature per il quarto anno consecutivo, con un impegno di 18 milioni di sterline da parte della compagnia aerea per un massimo di 160 aspiranti piloti. Si prevede che decine di migliaia di candidati faranno domanda per un posto nella competitiva Speedbird Pilot Academy, che prevede la copertura da parte di British Airways dei costi di formazione, pari a 100.000 sterline, per coloro che riusciranno ad accedere al programma. L’iniziativa nasce in un momento in cui una nuova ricerca rivela un notevole interesse inespresso per le carriere nel settore aeronautico: quasi un adulto su quattro (24%) nel Regno Unito afferma che avrebbe preso in considerazione l’idea di diventare pilota di linea se la formazione fosse stata completamente finanziata. Finora, quasi 50 piloti hanno completato lo Speedbird scheme, a testimonianza del significativo impegno della compagnia aerea nel garantire che candidati di talento, provenienti da qualsiasi contesto sociale, possano realizzare il loro sogno di diventare piloti di linea. Nonostante questo interesse, la conoscenza dei fully-funded pilot training rimane bassa: l’87% degli adulti nel Regno Unito dichiara di non aver mai sentito parlare di programmi che coprono i costi della formazione per piloti, il che sottolinea l’importanza di iniziative come la Speedbird Pilot Academy”. Sean Doyle, British Airways Chairman and Chief Executive, ha dichiarato: “La Speedbird Pilot Academy è un investimento non solo in British Airways, ma anche nel futuro dell’aviazione britannica. Vogliamo i migliori talenti in circolazione per la nostra futura generazione di piloti. Eliminando i costi, stiamo aprendo le porte a un numero maggiore di persone e rendendo la carriera di pilota più accessibile a tutti”. “Le candidature per assicurarsi un posto alla Speedbird Pilot Academy si aprono oggi, martedì 14 aprile 2026, tramite il sito web British Airways Careers e si chiuderanno giovedì 23 aprile 2026. Gli interessati devono avere un’età compresa tra i 17 e i 58 anni e aver compiuto 18 anni all’inizio dell’addestramento. Negli anni precedenti, oltre 25.000 persone hanno presentato domanda per un posto nel programma. I candidati selezionati si addestreranno presso uno dei British Airways approved training partners prima di intraprendere una carriera in cockpit”, prosegue British Airways. Simon Cheadle, British Airways Director of Flight Operations, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di riaprire le nostre porte ancora una volta a persone che forse non avrebbero mai creduto che una carriera da pilota fosse alla loro portata. La risposta alla Speedbird Pilot Academy negli anni passati è stata straordinaria e il calibro dei candidati dimostra quanto talento ci sia là fuori, talento che ha solo bisogno di un’opportunità. Con il lancio del programma quest’anno, stiamo investendo non solo nei singoli individui, ma anche nel futuro a lungo termine di British Airways e dell’aviazione britannica. Questa iniziativa rafforza il nostro bacino di talenti, sostiene la futura leadership del settore e garantisce che continueremo ad attrarre i migliori talenti del volo per gli anni a venire”. Per maggiori informazioni: https://careers.ba.com/future-pilots.

SAS E E.ON LANCIANO UNA PARTNERSHIP PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI – SAS informa: “SAS ed E.ON Drive Infrastructure annunciano una nuova partnership che consentirà ai membri EuroBonus in Svezia e Danimarca di accumulare punti ogni volta che ricaricano il proprio veicolo elettrico presso la rete di ricarica pubblica di E.ON Drive. Si tratta della prima partnership per la ricarica di veicoli elettrici nell’ambito del programma EuroBonus. E.ON Drive Infrastructure gestisce una delle più grandi reti di ricarica pubbliche in Danimarca e una rete in espansione in Svezia, che comprende colonnine di ricarica ultraveloci in autostrada e punti di ricarica urbani. Insieme a SAS EuroBonus, un programma fedeltà con milioni di membri in Scandinavia, la partnership crea un collegamento diretto tra la ricarica quotidiana dei veicoli elettrici e i vantaggi di viaggio di cui i membri già usufruiscono”. “Questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra ambizione di sviluppare EuroBonus e rafforzare la rilevanza del programma nella vita quotidiana dei nostri membri. Consentendo l’accumulo di punti senza intoppi presso le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, integriamo la mobilità sostenibile nella nostra offerta e rendiamo ancora più semplice combinare scelte ecocompatibili con vantaggi interessanti. È un’iniziativa stimolante e perfettamente in linea con la direzione che stiamo prendendo”, afferma Madeleine Svantesson, Head of EuroBonus Partners at SAS. “Svezia e Danimarca sono tra i mercati europei più attivi nel settore dei veicoli elettrici e SAS EuroBonus è uno dei programmi fedeltà più affidabili in Scandinavia. Unire i due rappresenta un momento tipicamente nordico, in cui l’infrastruttura per la mobilità sostenibile incontra l’ecosistema di fidelizzazione che milioni di viaggiatori già conoscono e apprezzano”, dichiara Marie Feuk, Regional Director Nordics at E.ON Drive Infrastructure. “I membri accumulano punti per ogni ricarica effettuata con una carta di pagamento collegata al proprio account EuroBonus, presso stazioni con una potenza minima di 50 kW. In Danimarca, i membri possono accumulare punti anche pagando tramite l’app E.ON Drive Public, a condizione che la carta utilizzata sia registrata a EuroBonus. I punti vengono accreditati automaticamente e possono essere riscattati per voli, upgrade, soggiorni in hotel, noleggio auto e l’intera gamma di vantaggi EuroBonus. Non è richiesta alcuna registrazione aggiuntiva. Con la crescente diffusione della mobilità elettrica in Scandinavia, questa partnership riflette un cambiamento nel modo in cui i programmi fedeltà possono supportare attivamente comportamenti sostenibili. Per SAS, che quest’anno celebra il suo 80° anniversario nel connettere la Scandinavia con il resto del mondo, l’aggiunta della ricarica per veicoli elettrici a EuroBonus fa parte dello stesso impegno per mantenere l’esperienza di viaggio rilevante per la prossima generazione di viaggiatori. Ogni ricarica sulla rete E.ON Drive utilizza energia rinnovabile certificata al 100%, il che significa che ogni punto guadagnato rappresenta anche un passo avanti verso un trasporto a zero emissioni di carbonio”, conclude SAS.

GE AEROSPACE SIGLA UN CONTRATTO CON L’INDIAN AIR FORCE PER L’ASSISTENZA AI MOTORI F404-IN20 – GE Aerospace informa: “GE Aerospace ha annunciato un contratto con l’Indian Air Force (IAF) per la creazione di una in-country depot facility per i motori F404-IN20 che equipaggiano la IAF Light Combat Aircraft Tejas fleet. La struttura sarà realizzata dall’IAF con il supporto tecnico di GE Aerospace. Una volta operativa, la struttura eliminerà la necessità di dipendere da centri di riparazione esteri, migliorando significativamente i tempi di intervento. La depot facility sarà di proprietà, gestita e mantenuta dall’IAF, con GE Aerospace che fornirà supporto tecnico, formazione, personale di supporto e la fornitura dei pezzi di ricambio e delle attrezzature specializzate necessarie. Questa collaborazione rappresenta il passo successivo nella partnership quarantennale tra GE Aerospace e l’IAF”. “Il nostro impegno a supporto delle forze armate indiane continua a guidare la nostra collaborazione e partnership nell’espansione delle capacità di supporto logistico locale per la Tejas fleet”, ha dichiarato Rita Flaherty, Vice President of Sales and Business Development for Defense & Systems at GE Aerospace. “Attraverso il nuovo deposito, supporteremo la disponibilità dei motori F404-IN20 per l’Indian Air Force, garantendo loro un accesso immediato a tecnologie all’avanguardia per soddisfare le loro esigenze di difesa”. “GE Aerospace si impegna a sviluppare l’ecosistema aerospaziale indiano, che comprende progettazione, sviluppo, produzione e supporto logistico sia per l’aviazione commerciale che militare. Ad esempio, 150 ingegneri si sono diplomati all’Edison Engineering Development Program dell’azienda, volto a formare futuri leader nel settore. Diverse iniziative di formazione professionale, avviate nell’arco di dieci anni, hanno permesso di addestrare oltre 5.000 persone con competenze di base nel settore manifatturiero presso la Pune factory dell’azienda. Nel settembre 2025, GE Aerospace Foundation, in collaborazione con United Way, ha lanciato a Bengaluru Next Engineers, un programma quadriennale di preparazione universitaria e professionale che aiuterà 4.000 giovani aspiranti ingegneri. Oltre al Tejas, i motori GE Aerospace equipaggiano anche gli Indian Navy P-8I maritime patrol aircraft e MH60R helicopters, nonché gli elicotteri AH-64 Apache dell’Indian Air Force, mentre le LM2500 marine gas turbines forniscono energia alla portaerei INS Vikrant e alle fregate di classe P-17 Shivalik”, conclude GE Aerospace.

PIPER SCEGLIE SKYTECH AERO COME NORTHEAST U.S AUTHORIZED DEALER – Piper informa: “Piper Aircraft Inc. ha scelto SkyTech Aero come authorized dealer for new aircraft sales and service coordination nel Nord-Est degli Stati Uniti. Il territorio di competenza di SkyTech per le vendite e l’assistenza comprende gli stati di Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts e Pennsylvania”. “Nell’ambito del continuo rafforzamento del global dealer network di Piper, siamo lieti di dare il benvenuto a SkyTech Aero e al suo team di comprovata esperienza nel servizio clienti, che rappresenteranno Piper in questa regione strategicamente importante del Nord America”, ha dichiarato Ron Gunnarson, Piper’s Vice President of Sales, Marketing, Customer Support and Quality. “A seguito della SkyTech, Inc. ownership transition nella stessa regione, è stato naturale proseguire la nostra consolidata collaborazione con John Foster e altri ex membri del team di SkyTech, Inc. quando hanno espresso interesse a creare una nuova presenza dedicata a Piper nel Nord-Est. La loro passione per l’aviazione generale e per il marchio Piper ha reso impossibile per loro rimanere lontani da questo settore. Siamo davvero entusiasti di continuare questa alleanza strategica”. “Siamo orgogliosi di proseguire la nostra lunga collaborazione con Piper in questo nuovo capitolo”, ha dichiarato John Foster, SkyTech Aero. “Il nostro team ha sempre creduto nella solidità della gamma di prodotti Piper e nella dedizione dei clienti che li utilizzano. Non vediamo l’ora di offrire lo stesso impegno ai piloti di tutto il Nord-Est e di contribuire alla crescita della presenza di Piper in questa dinamica comunità aeronautica”. “SkyTech Aero, con sede nel Rhode Island, ha rafforzato la presenza di Piper Aircraft nel Nord-Est creando un team regionale dedicato e ampliando la propria rete di assistenza. Per fornire un servizio di manutenzione affidabile ai proprietari di aeromobili Piper in tutta la regione, SkyTech Aero ha nominato Shoreline Aviation a Marshfield, Massachusetts, e Northeast Air a Portland, Maine, come approved Piper Service Centers. Queste collaborazioni rafforzano l’impegno di Piper nel fornire un servizio e un supporto eccezionali ai proprietari di aeromobili in tutto il Nord-Est”, conclude Piper.

NUOVO INVESTIMENTO PER ANA HD – ANA informa: “ANA HOLDINGS INC. (ANA HD), tramite il suo corporate venture capital fund, ANA Future Frontier Fund L.P., ha annunciato un investimento in ADDress, Inc., una startup che offre subscription-based, multi-location living services. Con il continuo calo demografico e la concentrazione della popolazione giapponese nelle grandi città, le case sfitte stanno diventando un problema regionale di primaria importanza. Allo stesso tempo, la domanda di soluzioni abitative flessibili e con possibilità di trasferimento in diverse località è in aumento, trainata dalla crescente diffusione del lavoro a distanza. ANA HD ha già collaborato con ADDress in passato per diversi progetti pilota. Grazie a questa partnership ampliata, ANA HD sosterrà nuove iniziative di rivitalizzazione regionale, progettate per favorire la crescita economica locale e supportare la sua rete di voli domestici”.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER LA PROSECUZIONE DEL C-130J MAINTENANCE TRAINING SYSTEM PROGRAM – Il Pentagono ha assegnato a Lockheed Martin un 10-year, sole-source, indefinite delivery, indefinite quantity (IDIQ) contract, del valore massimo di 1,9 miliardi di dollari, per la prosecuzione del C-130J Maintenance and Aircrew Training System (MATS) program. Il C-130J MATS IV IDIQ contract consente all’U.S. Air Force Life Cycle Management Center di continuare a fornire una gamma completa di aircrew and maintenance training devices and training support services agli C-130J aircrews and maintainers, inclusi courseware, operations, interim and contractor logistics support and engineering services. “L’assegnazione di questo contratto consolida la quasi trentennale storia del programma C-130J e riflette la solida relazione e collaborazione tra il governo degli Stati Uniti, Lockheed Martin e i nostri partner industriali”, ha dichiarato Todd Morar, vice president of Air and Commercial Solutions at Lockheed Martin.

LOCKHEED MARTIN AUMENTA LA CAPACITA’ DEL SUO VENTURE CAPITAL FUND – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha annunciato l’aumento della capacità del suo venture capital fund, Lockheed Martin Ventures, da 400 milioni di dollari a 1 miliardo di dollari, un incremento del 250% e il maggiore aumento di investimenti dalla sua istituzione nel 2007. Lockheed Martin utilizzerà l’aumento nei prossimi periodi per sviluppare tecnologie critiche per la sicurezza, contribuendo ad accelerare il passaggio delle tecnologie più promettenti dalla ricerca e sviluppo alla disponibilità nella Defense Industrial Base”. “I nostri investimenti in venture capital sono una parte fondamentale della nostra strategia complessiva per sviluppare e integrare le migliori tecnologie”, ha dichiarato Evan Scott, CFO di Lockheed Martin. “I nostri investimenti contribuiscono a creare un flusso di tecnologie all’avanguardia che costituiscono una solida base industriale e stimolano la crescita”.