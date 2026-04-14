Boeing: le consegne nel primo trimestre 2026

The Boeing Company ha annunciato le consegne relative ai suoi programmi commerciali e di difesa per il primo trimestre 2026
Le principali consegne riguardo i programmi commerciali durante il primo trimestre 2026 sono state le seguenti.
Il programma 737 ha ottenuto 114 consegne nel primo trimestre. Il programma 767 ha ottenuto 6 consegne.
Il programma 777 ha ottenuto 8 consegne nel primo trimestre, mentre il programma 787 ha realizzato 15 consegne nel trimestre.
In totale Boeing ha consegnato 143 aerei commerciali nel primo trimestre 2026
(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)