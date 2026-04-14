Boeing: le consegne nel primo trimestre 2026

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boeing buildingThe Boeing Company ha annunciato le consegne relative ai suoi programmi commerciali e di difesa per il primo trimestre 2026

Le principali consegne riguardo i programmi commerciali durante il primo trimestre 2026 sono state le seguenti.

Il programma 737 ha ottenuto 114 consegne nel primo trimestre. Il programma 767 ha ottenuto 6 consegne.

Il programma 777 ha ottenuto 8 consegne nel primo trimestre, mentre il programma 787 ha realizzato 15 consegne nel trimestre.

In totale Boeing ha consegnato 143 aerei commerciali nel primo trimestre 2026

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)

2026-04-14