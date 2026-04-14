RAVE Aerospace e Safran svelano una visione congiunta per il futuro dei premium air travel: Origin

RAVE Aerospace e Safran Seats hanno unito le loro competenze su seating technologies and in-flight entertainment per creare una visione per il futuro dei premium travel, in cui tecnologie fisiche e digitali innovative portano comfort, benessere e intrattenimento in nuovi territori.

“Origin è costituito da due dimostratori complementari per seating and in-flight entertainment, creando un’esperienza per i passeggeri del futuro basata su hyper personalization and immersive digital experiences.

Al centro di entrambi i dimostratori c’è l’Immersive Display Concept, un U-shaped micro-LED screen che funziona come elemento trasformativo dell’ambiente della suite. Consente ai passeggeri di godere di un ambiente visivo completamente controllabile e adattabile, creando atmosfere e ambienti dinamici che ridefiniscono l’esperienza nella suite.

Presentato allo stand Safran ad Aircraft Interiors Expo, che si sta svolgendo ad Amburgo, il dimostratore Origin svela una premium suite che unisce le advanced seating technologies di oggi con le innovazioni che plasmano i viaggi di domani, evidenziando le capacità di trasformazione dell’Immersive Display Concept. Oltre ai dynamic comfort and temperature management systems che ottimizzano la pressione dei cuscini e regolano il microclima della suite, le smart stowage solutions e l’adaptive lighting offrono un’esperienza migliore per i passeggeri. Inoltre, una versione aggiornata di Eufony, la headset-free audio solution, amplifica ulteriormente il ‘sense of immersion’“, afferma Safran.

“La nostra ambizione è ridefinire il futuro dei viaggi premium”, afferma Jean-Christophe Gaudeau, VP Marketing, Safran Seats. “Con Origin, uniamo seating innovation and future display technologies per creare un ambiente coinvolgente e adattivo che metta in primo piano il comfort, il benessere e il passenger control”.

“L’Origin demonstrator presso lo stand RAVE Aerospace dà vita all’Immersive Display Concept attraverso contenuti, interazione e tecnologie di visualizzazione avanzate. Mentre il full seat concept viene presentato in collaborazione con Safran Seats, la RAVE Aerospace experience si concentra su come immersive content, transparent displays and next-generation interfaces trasformino la cabina in un ambiente dinamico e personalizzato. Il dimostratore mostra come la tecnologia di visualizzazione può trasportare i passeggeri oltre lo spazio fisico dell’aereo”, prosegue Safran.

“Le tecnologie di visualizzazione del futuro vanno ben oltre il semplice consumo di contenuti. Esse consentono esperienze curate, che si tratti di un’immersione profonda o della capacità di fuggire in ambienti oltre il fisico”, ha affermato Ben Asmar, Vice President Products and Strategy at RAVE Aerospace.

(Ufficio Stampa Safran – Photo Credits: Safran)