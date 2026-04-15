22 Paesi supportano l’ICAO Call to Action riguardo le priorità della global aviation

Gli aviation systems di tutto il mondo sono destinati a ricevere un impulso significativo grazie al sostegno di 22 paesi alla nuova Call to Action per l’ICAO Strategic Plan, che prevede un trasporto aereo sicuro, protetto e sostenibile per tutti entro il 2050, con zero vittime e zero emissioni nette di carbonio.

“Nell’ambito dei lavori di apertura dell‘ICAO Global Implementation Support Symposium (GISS 2026), la nuova Marrakech Call to Action è stata adottata durante una tavola rotonda ministeriale di alto livello.

Tra i suoi principali impegni, la Call to Action impegna i paesi a rafforzare la governance e la capacità istituzionale, a sbloccare la crescita e lo sviluppo dell’aviazione attraverso finanziamenti adeguati, a dare potere alla prossima generazione di professionisti dell’aviazione e a garantire un’attuazione collettiva e la responsabilità. L’accordo sottolinea inoltre l’importanza di rafforzare la cooperazione internazionale, garantendo che nessun Paese venga lasciato indietro nell’evoluzione del settore aeronautico”, afferma l’ICAO.

L’ICAO Council President, Toshiyuki Onuma, ha gettato le basi per questa svolta nel suo discorso di apertura. “Che questo Simposio sia ricordato come il primo passo nell’attuazione dell’ ICAO 2026–2050 Strategic Plan”, ha dichiarato il Presidente Onuma. “Garantire un trasporto aereo sicuro, protetto e sostenibile per tutti è la nostra ambizione e la nostra responsabilità condivisa”.

“In particolare, la Marrakech Call to Action ribadisce il sostegno dei firmatari all’ICAO No Country Left Behind strategic goal, fondamentale per garantire i progressi in termini di inclusività previsti dallo Strategic Plan e, di conseguenza, per ampliare il contributo dell’aviazione alla prosperità delle nazioni e delle comunità di tutto il mondo.

A questo proposito, i Ministri hanno evidenziato l’urgente necessità di partenariati innovativi e modelli di finanziamento creativi per colmare le lacune persistenti, soprattutto nelle regioni meno servite. Ciò contribuirà a promuovere le attività di sviluppo delle capacità e di supporto all’attuazione dell’ICAO, in particolare quelle che si concentrano sulle priorità più critiche per il trasporto aereo globale.

Il simposio si concentrerà ora sulla negoziazione di accordi bilaterali a sostegno di questo obiettivo, nonché sullo scambio di competenze in materia attraverso una serie di panel di alto livello. Ad oggi, partecipano all’evento 101 paesi e un’ampia varietà di organizzazioni intergovernative e del settore del trasporto aereo, i cui lavori si concluderanno il 16 aprile 2026″, conclude l’ICAO.

Il Regno Unito annuncia un contributo volontario a sostegno dello sviluppo dell’aviazione globale in occasione dell’ICAO GISS 2026

L’ICAO ha accolto con favore un contributo volontario da parte del Governo del Regno Unito a sostegno dello sviluppo delle capacità aeronautiche globali e dell’assistenza all’implementazione a livello mondiale, rafforzando gli sforzi per garantire che nessun Paese venga lasciato indietro.

La lettera di impegno è stata formalmente consegnata all’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar da William Gatward, Representative of the United Kingdom to ICAO, durante la Cerimonia di Apertura dell’ICAO Global Implementation Support Symposium (GISS 2026), l’evento di punta dell’Organizzazione a supporto dell’implementazione.

“Il contributo volontario del Regno Unito, pari a oltre 1 milione di sterline, sosterrà le attività prioritarie di attuazione, tra cui:

• Rafforzamento dei programmi globali di sicurezza per il North American, Central American, and Caribbean Regional Office (NACC Region) Safety Programme, supportando gli Aerodromes and Ground Aids (AGA).

• Sostegno a studi pilota nell’ambito dell’Integrated Implementation Support Programme (IISP) per promuovere interventi di sicurezza più coordinati e orientati ai risultati.

• Erogazione di aviation safety training nell’ambito del GISS 2026, con particolare attenzione agli Stati della regione AFI.

• Sostegno all’agenda di trasformazione organizzativa dell’ICAO, compresi lo sviluppo della leadership e il miglioramento operativo.

• Potenziamento delle aviation security initiatives, tra cui la modernizzazione digitale e le attività di policy e audit.

Inoltre, il Regno Unito sostiene le iniziative dell’ICAO relative all’Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) programme e Finvest Hub“, afferma l’ICAO.

“Questo contributo riflette il forte impegno del Regno Unito nella cooperazione internazionale e nel rafforzamento degli aviation systems a livello globale”, ha dichiarato Juan Carlos Salazar. “Attraverso partnership come questa, stiamo traducendo gli impegni globali in un supporto concreto all’attuazione, che potenzia le capacità degli Stati e rafforza la resilienza del sistema aeronautico globale”.

William Gatward ha sottolineato: “Questo nuovo finanziamento riflette il costante impegno del Regno Unito a sostenere il lavoro fondamentale dell’ICAO per rendere l’aviazione civile più sicura, protetta e sostenibile. Un’aviazione civile sicura, protetta e sostenibile è fondamentale per la crescita economica e la connettività sociale a livello nazionale, regionale e globale, garantendo che nessun Paese venga lasciato indietro”.

“L’annuncio giunge mentre i Ministri e i leader del settore aeronautico si riuniscono a Marrakech per promuovere un’agenda condivisa per l’attuazione dell’ICAO Strategic Plan 2026-2050, che include una governance più solida, finanziamenti sostenibili e una maggiore cooperazione tecnica.

Il GISS riunisce governi, industria e partner per lo sviluppo per passare dal dialogo all’azione, mettendo in contatto gli Stati con le competenze, i finanziamenti e le partnership necessarie per colmare le lacune in termini di capacità nel settore aeronautico e accelerare lo sviluppo sostenibile. Questo contributo del Regno Unito sostiene la transizione dal dialogo all’attuazione.

Contributi volontari come questo svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l’ICAO Global Appeal 2026-2028 e nel consentire un supporto mirato all’attuazione, che include assistenza tecnica, formazione e servizi di consulenza su misura per le esigenze degli Stati membri.

Mobilitando risorse e rafforzando le partnership, l’ICAO e i suoi partner continuano a promuovere un global aviation system più inclusivo, resiliente e sostenibile, che apporti benefici a tutti”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)