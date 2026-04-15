Piaggio Aerospace amplia le proprie capacità formative con la ENAC Category C Certification

Piaggio Aerospace annuncia di aver ottenuto la EASA Part-147 Category C approval dalla Italian Civil Aviation Authority (ENAC), un ulteriore traguardo nell’impegno dell’azienda per l’eccellenza in aviation training and maintenance standards.
“La certificazione consente alla Piaggio Aerospace Maintenance Training Organization (MTO) di offrire un programma dedicato al training del futuro P.180 Base Maintenance Certifying Staff. La Category C qualification fornisce ai professionisti le competenze necessarie per certificare il rientro in servizio degli aeromobili a seguito di extensive base maintenance activities.
La certificazione conferma che Piaggio Aerospace soddisfa i rigorosi requisiti stabiliti dall’European aviation regulatory framework for approved maintenance training organizations. Riflette la solida infrastruttura formativa dell’azienda, il personale altamente qualificato e l’adesione ai più elevati standard di sicurezza e qualità”, afferma Piaggio Aerospace.
“Con questa certificazione, Piaggio amplia la propria offerta formativa e rafforza la propria posizione di attore chiave nell’aviation maintenance ecosystem. La certificazione consente all’azienda di offrire programmi di formazione standardizzati e conformi alle normative, in risposta alle richieste esterne.
Guardando al futuro, l’azienda continuerà a investire nella formazione e nella conformità, rafforzando la propria posizione di partner affidabile per l’aviation safety in Europa e non solo”, conclude Piaggio Aerospace.
(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Piaggio Aerospace)