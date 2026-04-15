ATR nomina Damien Proust come Senior Vice President Engineering

Damien Proust è stato nominato Senior Vice-President Engineering and Head of Design Organisation di ATR, con effetto dal 1° maggio 2026. Damien riporterà direttamente all’ATR Chief Executive Officer, Nathalie Tarnaud Laude. Succede a Daniel Cuchet, che assume la posizione di Chief Engineer for the A380 and A310/300 in-service aircraft in Airbus, nonché di Head of the Legacy programmes.
“Damien vanta oltre vent’anni di esperienza ingegneristica e di leadership, avendo ricoperto diverse posizioni di rilievo in Airbus. Dal 2018, ha ricoperto il ruolo di Vice-President, Head of Propulsion Airframe, supervisionando le research, development, production and in-service support activities for pylons and nacelles per tutti i programmi aeronautici.
Oltre al suo ruolo in Airbus, ricopre anche la carica di Technology & Engineering Senior Delegate in France, rappresentando oltre 6.300 ingegneri su questioni sociali, di sicurezza e istituzionali. Parallelamente, è Vice President of TOMPASSE, una delle principali associazioni del settore aerospaziale nella regione sud-occidentale della Francia.
Tra i suoi precedenti incarichi, figurano posizioni di leadership chiave all’interno del programma A350, che comprendevano fuselage and empennage engineering, così come airframe integration. Laureato all’ICAM Toulouse nel 1998, ha iniziato la sua carriera come consulente presso Accenture prima di entrare in Airbus”, afferma ATR.
“ATR è lieta di dare il benvenuto a Damien, la cui esperienza, i cui valori e la cui leadership collaborativa supporteranno la continua evoluzione dell’azienda e la sua ambizione per un’aviazione regionale sostenibile”, conclude ATR.
(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)