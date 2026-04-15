Pilatus: il PC-12 PRO Simulator è certificato per il Pilot Training

Pilatus informa: “I nuovi PC-12 PRO flight simulators rappresentano una pietra miliare significativa nell’addestramento dei piloti. Approvati in conformità ai requisiti dell’EASA e della FAA, sono ora disponibili per diverse missioni di addestramento in Svizzera e negli Stati Uniti tramite SIMCOM.

L’Europe-based simulator è EASA-approved come Level 2 Flight Training Device e come Level II Flight Navigation Procedures Trainer Multi-Crew Cooperation. Secondo le normative FAA, il simulatore è omologato come Level 6 Flight Training Device.

Fungendo da systems trainer, permette ai membri dell’equipaggio di familiarizzare con i sistemi e le funzioni del nuovo PC-12 PRO brand-new smart cockpit e di acquisire competenza in un ambiente realistico. Può essere utilizzato anche per l’addestramento su procedure e workflows, inclusa la simulazione di situazioni anomale e condizioni meteorologiche difficili”.

“Il tempo trascorso nel simulatore offre un addestramento di alta qualità ed estremamente efficace, consentendo ai piloti di esercitarsi in situazioni complesse o rare in un ambiente realistico, con possibilità di ripetizione, migliorando ulteriormente la sicurezza operativa del PC-12, già di per sé un velivolo eccezionalmente sicuro e collaudato a livello globale. Allo stesso tempo, l’addestramento al simulatore contribuisce alla sostenibilità, in quanto ha un minore impatto in termini di emissioni.

Il differences training necessario per la transizione dal PC-12 NG o NGX al PC-12 PRO può essere completato interamente nel simulatore. Tutto ciò si traduce in un addestramento di altissima qualità, più efficiente in termini di tempo e costi.

Il nuovo PC-12 PRO simulator offre una piattaforma altamente efficiente per l’apprendimento dell’utilizzo della nuova avionica Garmin G3000“, prosegue Pilatus Aircraft

“Gli istruttori sono veri esperti che ti spingono a dare il massimo”, afferma il Capitano Ralf Wendland della compagnia aerea austriaca Kitzbühel Airways, che ha completato con successo il corso di formazione.

David Liechti, pilota e Team Leader Flight Training presso Pilatus, ha aggiunto: “Con il nostro nuovo PC-12 PRO flight simulator e il web-based training stiamo portando la formazione a un livello superiore. Il risultato è un programma di addestramento che non solo offre la massima qualità, ma contribuisce attivamente a migliorare la sicurezza del volo”.

“Il primo full-motion PC-12 PRO simulator è attualmente in produzione e sarà disponibile nel 2028 presso il Fly7 training center a Lausanne Airport (La Blécherette), Switzerland”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)