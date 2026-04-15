Bombardier celebra la consegna del primo Global 8000 a Vista

Bombardier ha celebrato la consegna del primo Global 8000 al suo cliente di lunga data Vista, presso il London Biggin Hill Service Centre. Con questa aggiunta, i clienti di Vista potranno presto godere della migliore esperienza di volo nella business aviation di oggi.

“Questa introduzione segna l’inizio degli upgrade agli attuali Global 7500 di Vista, con due aggiornamenti previsti al mese, che porteranno l’intera flotta di 18 velivoli a essere operativi come Global 8000 entro la fine dell’anno, rappresentando così la più grande subscription fleet disponibile per questo jet.

Con un’autonomia di 8.000 miglia nautiche e una top speed di Mach 0,95, il Bombardier Global 8000 consentirà ai clienti di Vista di raggiungere le loro destinazioni più velocemente e con un comfort senza precedenti. Grazie alla maggiore lunghezza della cabina nella sua categoria e a caratteristiche esclusive come la più bassa cabin altitude nella business aviation production, i passeggeri potranno godere di un comfort estremo durante tutto il viaggio, arrivando a destinazione riposati, rigenerati e pronti a dare il massimo”, afferma Bombardier.

“Il Global 8000 si distingue come un aereo senza compromessi, che offre velocità ineguagliabile, comfort eccezionale e field performance leader del settore”, ha dichiarato Eric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Con l’aggiunta del Global 8000 alla sua flotta, Vista offrirà ai suoi clienti il meglio che il settore possa offrire”.

“Questi sviluppi rappresentano un’altra importante pietra miliare nell’impegno costante di Vista a gestire la flotta più avanzata della private aviation”, ha dichiarato Thomas Flohr, fondatore e presidente di Vista. “Per i nostri membri, maggiore velocità e autonomia si traducono direttamente in vantaggi concreti, come raggiungere la propria destinazione più velocemente o viaggiare in modo più efficiente con voli diretti. Con un numero sempre maggiore di membri che volano più lontano e più frequentemente, queste capacità ci consentono di offrire maggiore flessibilità, mantenendo al contempo la coerenza e il servizio che contraddistinguono Vista”.

“L’acquisizione da parte di Vista del suo primo Global 8000 segue a breve distanza un importante annuncio tra le due società. L’11 febbraio 2026, Vista e le sue entità controllate hanno annunciato un ordine fermo per 40 business jet Challenger 3500, con opzioni di acquisto per ulteriori 120 velivoli, consolidando ulteriormente lo speciale legame tra le due società”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)