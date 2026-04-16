Apre l’area Pet all’aeroporto di Palermo

All’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo apre l’area Pet di circa 350 metri quadrati, accessibile 24 ore su 24, dedicata a chi viaggia con i propri animali, ai cani che assistono individui con fragilità o a chi è di passaggio dall’aerostazione per accompagnare/accogliere i propri cari.

“L’aeroporto di Palermo è l’unico scalo aereo del Sud Italia ad aver attivato un’area di questo tipo, il sesto in Italia (Milano Linate, Roma Fiumicino, Bologna, Cagliari, Olbia), un segnale chiaro della direzione strategica che Gesap, la società di gestione, sta imprimendo allo scalo, sempre più moderno, inclusivo e competitivo.

L’area Pet si trova nel corridoio esterno tra le due rampe di accesso al terminal (livello partenze), caratterizzato dalla presenza delle installazioni artistiche “torri del sale”. Lo spazio, delimitato da una recinzione, è stato scelto per la sua posizione strategica, perché garantisce visibilità e facilità di accesso per l’utenza con animali al seguito. Per renderlo più accogliente, è stata installata una nuova pavimentazione e sono stati ripristinati i cordoli perimetrali”, afferma l’Aeroporto di Palermo.

“L’introduzione dell’area Pet rappresenta molto più di un nuovo servizio, è un segnale concreto della direzione strategica che stiamo imprimendo allo sviluppo dell’aeroporto di Palermo”, dice Gianfranco battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. “Oggi gli scali competitivi a livello europeo non si misurano più solo sui volumi di traffico, ma sulla qualità dell’esperienza offerta, sull’inclusività e sulla capacità di rispondere ai bisogni reali dei viaggiatori. Con questo intervento rafforziamo il posizionamento del Falcone Borsellino come infrastruttura moderna, attenta al benessere del passeggero in tutte le sue dimensioni, compresa quella relazionale e affettiva con i propri animali. Si tratta di un tassello coerente con la nostra visione industriale, costruire un aeroporto sempre più integrato nel territorio, sostenibile e orientato agli standard internazionali, capace di attrarre nuovi flussi e migliorare la qualità percepita del servizio”.

“Ricca di verde e di essenze mediterranee, l’area è dotata di diversi elementi di arredo urbano: water point, le fontanella dedicate con ciotole integrate per l’abbeveraggio degli animali; i cestini multifunzionali dotati di dispenser per sacchetti igieni; panchine in legno e acciaio per la sosta confortevole dei proprietari, illuminazione. Inoltre, all’ingresso è stata posizionata la tabella informativa di benvenuto con il regolamento d’uso. Nell’area Pet il cane può fare i suoi bisogni, incontrare altri cani, tutto ciò che lo fa rilassare per poi affrontare meglio il viaggio in aereo”, conclude l’Aeroporto di Palermo.

(Ufficio Stampa Gesap – Aeroporto di Palermo)