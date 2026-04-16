Gulfstream consegna il decimo G700 a Qatar Executive

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato la consegna del decimo G700 a Qatar Executive, la private jet charter division di Qatar Airways Group. Questa consegna completa l’ordine annunciato nell’ottobre 2019 e rappresenta il 25° aereo Gulfstream consegnato a Qatar Executive dall’inizio della partnership nel 2015.

“Qatar Executive è un partner prezioso e stimato da oltre un decennio”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Siamo onorati di averli come partner internazionale per il lancio e la prima consegna del G700 e apprezziamo la loro continua fiducia, mentre consegniamo un altro aereo di alta qualità alla loro flotta di livello mondiale in continua espansione”.

“Per Qatar Executive, la consegna di questo G700 rappresenta una tappa fondamentale nella sua strategia di crescita continua, rafforzando la sua posizione di leader nel global business aviation market, continuando ad ampliare le proprie capacità e a migliorare l’esperienza di viaggio per i suoi passeggeri.

Il G700 vanta la cabina più spaziosa del settore e la Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, luce naturale proveniente da 20 finestrini panoramici ovali Gulfstream e la più bassa cabin altitude del settore alle altitudini più elevate. Con una maximum operating speed di Mach 0,935 e una high-speed cruise di Mach 0,90, l’ultralong-range G700 detiene ad oggi oltre 90 city-pair speed records”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Le performance del G700 sono da attribuire alla combinazione dei motori Rolls-Royce Pearl 700, all’aerodinamica avanzata progettata da Gulfstream e alle high-speed winglet introdotte su questo velivolo. Il G700 è inoltre dotato del pluripremiato Predictive Landing Performance System e dual head-up display con il nuovo Combined Vision System (CVS) di Gulfstream, che unisce l’Enhanced Flight Vision System (EFVS) e il Synthetic Vision System (SVS) in un’unica immagine, aumentando la situational awareness del pilota e consentendo l’accesso a un maggior numero di aeroporti”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)