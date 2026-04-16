Iberia riceve tre importanti premi internazionali per la sua Onboard Experience

Iberia è stata insignita di tre dei più prestigiosi premi internazionali per l’esperienza a bordo durante l’Aircraft Interiors Expo (AIX) e il World Travel Catering & Onboard Services Expo (WTCE), che si sono tenuti contemporaneamente questa settimana ad Amburgo.

“Ai PAX International Awards, la compagnia aerea ha ricevuto il premio ‘Best Cabin Interior in Europe’, a riconoscimento del design e della qualità delle sue cabine. Inoltre, le è stato conferito il primo ‘Verified Award – Europe’, un nuovo riconoscimento che mette in luce l’autentica passenger experience. A differenza di altre categorie, questo premio non è assegnato tramite votazione pubblica, bensì attraverso una valutazione diretta del prodotto da parte di editori ed esperti del settore che hanno volato e testato il servizio in prima persona.

Questo riconoscimento fa seguito a una valutazione a bordo condotta su uno degli Airbus A321XLR di Iberia. Questo modello è un elemento cardine della strategia della compagnia e un pilastro fondamentale del suo “2030 Flight Plan”. In qualità di cliente di lancio mondiale di questo modello, Iberia ne opera ora otto esemplari, consentendo l’espansione del suo network a lungo raggio con nuove destinazioni come Recife, Fortaleza, Newark e Toronto“, afferma Iberia.

“Inoltre, agli Onboard Hospitality Awards, Iberia è stata premiata per il secondo anno consecutivo con il riconoscimento ‘Best Onboard Catering in Economy Class (Lunch/Dinner)’ per il suo “Pulpo Royale”. Sviluppata in collaborazione con DO&CO, questa proposta gastronomica si distingue per prodotti di alta qualità, ispirazione culinaria spagnola e utilizzo di ingredienti freschi, locali e di stagione”, prosegue Iberia.

Beatriz Guillén, Customer Director di Iberia, ha dichiarato: “Questi riconoscimenti riflettono il costante impegno di Iberia nell’offrire un’esperienza cliente distintiva in ogni fase del viaggio. Dal design della cabina al catering a bordo, ci impegniamo a integrare innovazione, qualità e attenzione al dettaglio in ogni elemento del nostro servizio. Vedere questo impegno riconosciuto sia dagli esperti del settore che attraverso esperienze dirette a bordo è, senza dubbio, motivo di orgoglio per tutti i nostri team”.

(Ufficio Stampa Iberia)