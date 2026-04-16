easyJet riporta un aggiornamento sui risultati del primo semestre

easyJet ha riportato un aggiornamento sui risultati per il semestre conclusosi il 31 marzo 2026

“easyJet prevede di registrare una headline loss before tax tra 540 e 560 milioni di sterline per il primo semestre del FY26. La domanda nel primo semestre è rimasta positiva, con un tasso di occupazione dei posti pari al 90%, in aumento di due punti percentuali rispetto all’anno precedente. easyJet Holidays ha continuato a registrare una forte domanda, con un aumento del numero di clienti del 22% nel primo semestre.

Il risultato del primo semestre è stato sostanzialmente in linea con le aspettative, con ricavi e costi in linea, escludendo circa 25 milioni di sterline di costi aggiuntivi per il carburante a marzo a causa del conflitto in Medio Oriente e circa 30 milioni di sterline di accantonamenti netti per spese legali relative a una serie di casi pregressi.

Gli investimenti strategici presso gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino hanno registrato risultati in linea con le aspettative nel loro primo anno di operatività invernale (costo di investimento di 30 milioni di sterline). I risultati su base annua sono stati influenzati anche dai continui investimenti in capacità per incrementare l’utilizzo degli aeromobili durante la stagione invernale e dalla sovraccapacità competitiva in specifici mercati. Ciononostante, nel secondo trimestre il RASK (Revenue per Available Seat Kilometer) è aumentato di circa il 3% su base annua, grazie alla modesta maturità delle rotte e all’anticipo della Pasqua, con una forte domanda tardiva per i voli domestici, verso le città e il Mediterraneo occidentale, che ha compensato il calo di interesse dovuto alla guerra in Egitto, Turchia e Cipro”, afferma easyJet.

“Le performance operative hanno continuato a migliorare su base annua, con una puntualità del 78%, in aumento di un punto percentuale rispetto all’anno precedente, e un indice di soddisfazione dei clienti dell’84%, in crescita di due punti percentuali rispetto all’anno precedente. Anche easyJet holidays ha continuato a registrare elevati punteggi di soddisfazione dei clienti, pari all’85%”, prosegue easyJet.

“Le previsioni per il full-year Airline headline CASK (Cost per Available Seat Kilometer) ex fuel rimangono sostanzialmente in linea con le stime precedenti. Tuttavia, la recente volatilità dei prezzi del carburante implica che le previsioni per i full-year fuel and total headline CASK rimarranno soggette all’andamento dei prezzi del carburante nei prossimi mesi.

Come già accennato, l’Airline headline CASK ex fuel ha risentito dell’inflazione concentrata nel primo semestre, a causa dell’annualizzazione delle misure di resilienza implementate per l’estate 2025, della gradualità degli aumenti delle tariffe aeroportuali superiori all’inflazione, dei maggiori tassi di occupazione invernali su base annua e dei continui investimenti nella digitalizzazione. Di conseguenza, l’H1 Airline headline CASK ex fuel è aumentato di circa l’8% nel primo semestre. Nella seconda metà dell’anno finanziario, si prevede che aumenterà di una percentuale a una cifra bassa.

I costi del carburante a marzo sono stati influenzati dall’escalation del conflitto in Medio Oriente, con conseguenti costi incrementali pari a circa 25 milioni di sterline. Ciò è dovuto all’acquisto di fabbisogno di carburante non coperto per marzo (18%) ai prezzi spot prevalenti. Nel primo semestre, il fuel CASK è diminuito di circa il 5% su base annua. Insieme alla variazione dell’Airline headline CASK ex fuel, questo ha determinato un aumento del CASK (Cost per Available Seat Kilometer) di circa il 5% nel primo semestre.

Il conflitto in Medio Oriente ha introdotto incertezza a breve termine sui costi del carburante e sulla domanda dei clienti. Come previsto, la curva delle prenotazioni si è accorciata nelle ultime settimane, con conseguente minore visibilità a lungo termine rispetto alla norma”, continua easyJet.

“easyJet rimane ben posizionata per gestire questa volatilità, supportata dal suo bilancio. Il Gruppo dispone di liquidità netta per 434 milioni di sterline, liquidità per 4,7 miliardi di sterline e possiede l’86% dei suoi aeromobili neo, garantendo flessibilità sia finanziaria che operativa.

easyJet ha una copertura del 70% a 706 dollari per tonnellata per il jet fuel durante il periodo estivo, sebbene i prezzi del carburante rimangano volatili per la parte non coperta. In linea con il settore in generale, manteniamo uno stretto contatto con i nostri fornitori di carburante e gli aeroporti in merito all’approvvigionamento”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)