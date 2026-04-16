Piaggio Aerospace rafforza l’European Maintenance Support Network grazie alla partnership con Rheinland Air Service

Piaggio Aerospace ha compiuto un ulteriore passo avanti per potenziare l’assistenza e la manutenzione degli aeromobili P.180 in Europa, nominando Rheinland Air Service (RAS) come authorized Piaggio service center.

“RAS è un authorized Piaggio Service Center dal 2014 e, solo negli ultimi due anni, ha lavorato su oltre 40 P.180, fornendo un servizio di alto livello a circa il 25% della flotta Avanti attualmente operativa a livello globale. La loro vasta esperienza e la costante dedizione garantiscono i più elevati standard di assistenza per il P.180 e i suoi operatori.

Questa partnership riflette l’impegno di Piaggio Aerospace nel fornire un supporto affidabile per la flotta P.180, unitamente a una rinnovata attenzione alla cura del cliente, nell’ambito della Avanti Next vision. RAS, forte di decenni di esperienza, contribuirà con la sua competenza tecnica e la sua conoscenza operativa per garantire un servizio costante e affidabile agli operatori del P.180“, afferma Piaggio Aerospace.

“La partnership con Rheinland Air Service rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di migliorare l’esperienza del cliente”, ha dichiarato Giovanni Tomassini, CEO di Piaggio Aerospace. “Siamo lieti di formalizzare questa collaborazione e di consolidare la fiducia e la competenza sviluppate nel corso degli anni”.

“All’inizio di quest’anno, Piaggio Aerospace ha annunciato Avanti Next, segnando l’inizio della “Next Era” dell’azienda, incentrata sulla cura e sull’esperienza del cliente. Avanti Next integra l’Avanti NX nella P.180 series come working forum per esplorare nuovi concetti, insieme ad aggiornamenti mirati per migliorare le prestazioni e l’efficienza dei modelli P.180 precedenti.

Piaggio Aerospace continuerà a rafforzare la propria rete di assistenza globale nell’ambito del suo costante impegno nei confronti della flotta Avanti, garantendo agli operatori una maggiore disponibilità di servizi e un supporto orientato al cliente in Europa, Nord America e oltre”, conclude Piaggio Aerospace.

(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Piaggio Aerospace)