Lufthansa Technik Canada celebra la piena operatività con il primo engine event completato

Lufthansa Technik Canada (LTCA) ha raggiunto un traguardo significativo completando con successo il primo live engine event presso la sua interim facility di Calgary. Questo risultato segna la piena operatività della struttura e rafforza il ruolo di Lufthansa Technik come partner centrale e affidabile per i servizi sui motori LEAP-1B in Nord America.

“La interim facility è ora pienamente operativa con un totale di otto baie, a supporto di scalable engine maintenance activities, mentre proseguono i preparativi per la futura sede permanente presso Calgary International Airport. Due training engines sono attualmente in shop, garantendo la capacità continua e la prontezza operativa man mano che le attività aumentano. Il completamento con successo del primo intervento su un motore LEAP-1B, la specializzazione principale di LTCA, dimostra la maturità tecnica della struttura e la sua capacità di supportare i clienti in Nord America con servizi affidabili e di alta qualità”, afferma Lufthansa Technik.

“Con il completamento con successo del nostro primo motore a Calgary, rafforziamo ulteriormente le nostre capacità relative al LEAP-1B in Nord America”, ha dichiarato Max Schramm, Presidente e CEO di Lufthansa Technik Canada. “Questo traguardo riflette sia la solidità della nostra rete sia la dedizione dei nostri team locali, offrendo valore aggiunto più vicino ai nostri clienti”.

Derrick Siebert, Vice President Engine Services at Lufthansa Technik, ha aggiunto: “L’avvio delle operazioni presso la struttura di Calgary rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del nostro global network for LEAP engine services. Ci consente di supportare i nostri clienti nelle vicinanze delle loro attività con servizi costanti e di alta qualità, rimanendo al contempo reattivi alle esigenze in continua evoluzione dei clienti in tutte le Americhe”.

“Le attività proseguono presso la interim facility durante i lavori di costruzione della sede definitiva.

Dall’annuncio del suo Calgary headquarters nel febbraio 2025, Lufthansa Technik Canada è cresciuta fino a contare oltre 80 dipendenti, a testimonianza del forte slancio e dell’impegno a lungo termine nella regione di Calgary. Nel dicembre 2025 LTCA ha superato con successo l’audit di Transport Canada Civil Aviation (TCCA), confermando ulteriormente la conformità normativa e l’eccellenza operativa.

Le attività proseguiranno presso la interim facility, mentre si procede alla realizzazione della futura sede permanente. Lufthansa Technik Canada svilupperà una engine maintenance facility di 150.000 piedi quadrati in collaborazione con Calgary Airports. Questo impianto includerà la prima test cell in Canada per motori aeronautici di ultima generazione. L’inizio dei lavori è previsto per il secondo trimestre 2026.

Nell’ambito del MES (Mobile Engine Services) network, Lufthansa Technik Canada svolgerà un ruolo chiave nel fornire servizi per i motori LEAP-1B più vicini ai clienti in Nord America, contribuendo a ridurre i tempi di fermo, a migliorare l’agilità operativa e a rafforzare la resilienza della supply chain”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)