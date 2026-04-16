News Brevi – 16.04.2026

103 ANNIVERSARIO AERONAUTICA MILITARE: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA INCONTRA UNA RAPPRESENTANZA AL QUIRINALE – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 103° anniversario di fondazione dell’Aeronautica Militare, ha ricevuto al Quirinale il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, accompagnato da una rappresentanza della Forza Armata. Dopo l’intervento del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET LANCIA LA SUA NUOVA BASE A MARRAKECH – easyJet ha lanciato ufficialmente oggi la sua nuova base composta da tre aerei a Marrakech, Marocco. “Il lancio della base fa parte della partnership a lungo termine tra easyJet e il Moroccan National Tourist Office siglata nell’autunno 2025 e consentirà alla compagnia aerea di offrire la cifra record di 4 milioni di posti nel primo anno di apertura della base. La nuova base permanente a Marrakech, aperta tutto l’anno, ha consentito la creazione di cento nuovi posti di lavoro e migliaia di posti di lavoro indiretti, consolidando la posizione n. 2 della compagnia aerea a Marrakech e rafforzando la sua presenza in Marocco. In questa occasione, easyJet annuncia anche il lancio di 6 nuove rotte verso il Marocco per il prossimo inverno: Praga, Newcastle e Zurigo per Marrakech, ora in vendita e Nantes-Essaouira, Bordeaux-Agadir e Birmingham-Agadir in vendita questa primavera, portando il numero totale di rotte verso il Marocco a 58, di cui 30 per Marrakech. Anche diverse rotte esistenti vedranno le loro operazioni estese, poiché Lille, Strasburgo e Amburgo-Marrakech saranno ora disponibili tutto l’anno. La crescita della compagnia aerea in Marocco ha anche un impatto positivo sulla proposta di easyJet Holidays, poiché il Marocco continua ad essere uno dei mercati in più rapida crescita per i pacchetti vacanza. A Marrakech, easyJet Holidays offre più di 70 hotel da tre a cinque stelle, inclusa una selezione di hotel di lusso selezionati con cura per la sua “Luxury Collection”, lanciata nell’ottobre 2025 nel Regno Unito, con i primi clienti che viaggeranno nell’aprile 2026”, afferma easyJet. Kenton Jarvis, CEO di easyJet, ha commentato: “Non potremmo essere più felici di lanciare la nostra base in Marocco per il nostro 20° anno di attività nel Paese e di celebrare il traguardo di 20 milioni di passeggeri trasportati in quel periodo. Questa è una pietra miliare per il nostro sviluppo nella regione, offrendo più opportunità di viaggio che mai, contribuendo allo stesso tempo all’economia locale attraverso il turismo e i posti di lavoro che stiamo creando”.

SEA: INAUGURATA LA MOSTRA “UPRISE” DI FABIO GIAPIETRO – SEA informa: “Torna alla Porta di Milano l’arte digitale firmata NICE TO MEET YOU. Nella location più suggestiva dell’aeroporto, dove si alternano mostre artistiche che catturano l’attenzione e l’interesse dei passeggeri, l’artista Fabio Giampietro ha presentato UPRISE. Uprise di Fabio Giampietro è un progetto espositivo che unisce pittura di grande formato e installazione video digitale in un’unica opera ibrida, concepita appositamente per il videowall LED di 12 metri della Porta di Milano, dove transitano passeggeri. Sesto appuntamento di Nice to Meet You, il programma di arte digitale promosso da SEA Aeroporti Milano e prodotto da MEET Digital Culture Center con la curatela di Maria Grazia Mattei. Un progetto pensato per presentare Milano attraverso il linguaggio contemporaneo di sei new media artisti italiani. Uprise porta in uno dei principali snodi di transito internazionali del Paese la ricerca ventennale di Giampietro sul paesaggio urbano, la vertigine percettiva e la tensione tra materia pittorica e immagine in movimento. L’installazione mette in scena una Milano trasfigurata. Il paesaggio della città si solleva e si ricompone in un moto ascensionale continuo: le architetture perdono stabilità, diventano ambiente fluido, sospeso tra riconoscibilità e astrazione. Le texture pittoriche di Giampietro, realizzate con la sua tecnica di sottrazione del colore a olio dalla tela, sono state digitalizzate, animate e integrate in uno spazio tridimensionale dove la superficie dipinta si espande nel flusso dell’immagine generata. Nello spazio cinque teli imponenti fronteggiano gli schermi creando un dialogo speculare: la pittura fisica e la proiezione digitale come due stati della stessa visione. La componente sonora, firmata dallo studio Human Touch e dal compositore Alessandro Branca, accompagna l’evoluzione visiva dell’opera con una partitura originale che procede dall’incipit urbano riconoscibile verso una deriva progressivamente meditativa e astratta. Fabio Giampietro (Milano, 1974) lavora da oltre vent’anni sull’intersezione tra pittura e tecnologie immersive”. “Avviato nel 2019, Nice to Meet You è il programma espositivo di SEA Aeroporti Milano curato da MEET Digital Culture Center che porta la creatività digitale italiana sul videowall della Porta di Milano a Malpensa. Lo spazio ospita opere site-specific commissionate ad artisti che utilizzano i linguaggi digitali come strumento espressivo. Tra i protagonisti delle edizioni precedenti: Streamcolors, fuse, Chiara Luzzana, Carlo Stanga, Mauro Martino. MEET Digital Culture Center è il primo Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale in Italia, fondato a Milano nel 2018 da Maria Grazia Mattei con il supporto di Fondazione Cariplo”, conclude SEA.

DELTA RENDE LE COINCIDENZE E I TRASFERIMENTI PIU’ FLUIDI – Delta informa: “Delta rende le coincidenze internazionali più fluide e prevedibili, grazie a partnership consolidate e tecnologie innovative. I passeggeri in partenza da Seoul, Corea del Sud (ICN) per Minneapolis (MSP) o Detroit (DTW) e in procinto di imbarcarsi su un volo Delta possono ora dirigersi direttamente al gate di coincidenza dopo aver superato i controlli doganali e di sicurezza (CBP) degli Stati Uniti, senza bisogno di ritirare e reimbarcare i bagagli, a meno che non siano specificamente invitati dal CBP a effettuare ulteriori controlli. Questo miglioramento si basa sul successo del programma Seamless Baggage Transfer, introdotto per la prima volta nel 2025 per i clienti della tratta ICN-ATL, e offre la stessa comodità anche ad altri hub. Ampliando questo servizio, Delta restituisce ai viaggiatori tempo prezioso, fino a 25 minuti in media, e rende i collegamenti internazionali più fluidi e prevedibili. Entro la fine dell’anno, Seamless Baggage Transfer verrà esteso ai voli da Incheon (ICN) a Seattle Tacoma International Airport (SEA), operati da Delta e Korean Air, e da Incheon (ICN) a Los Angeles International Airport (LAX), operati da Korean Air”. “Il servizio TSA PreCheck Touchless ID è ora attivo in oltre 60 aeroporti, inclusi tutti gli hub Delta, offrendo ai clienti un modo più rapido e intuitivo per verificare la propria identità al momento del check-in dei bagagli e ai controlli di sicurezza, con meno punti di contatto e tempi di attesa ridotti. La tecnologia utilizza la verifica biometrica sicura per semplificare le procedure e consentire ai clienti di muoversi in aeroporto con sicurezza e facilità. Per poter usufruire del servizio TSA PreCheck Touchless ID, ogni cliente deve essere un membro SkyMiles; iscriversi al programma TSA PreCheck e possedere un Known Traveler Number; possedere un passaporto valido e non scaduto. App Bag Drop, ora disponibile in tutti gli hub, premia i clienti che effettuano il check-in tramite l’app Delta prima di arrivare in aeroporto, creando un’esperienza più fluida”, conclude Delta.

AMERICAN AIRLINES: MIGLIA AADVANTAGE® PER 100 VINCITORI – American informa: “I membri AAdvantage® possono partecipare online ogni giorno su aa100sweeps.com per avere la possibilità di essere uno dei 100 vincitori. I membri AAdvantage® che prenotano un volo tra il 15 e il 30 aprile possono inserire il proprio codice di conferma valido nel modulo di partecipazione online per ricevere 100 bonus entries. I viaggiatori possono ottenere fino a 400 bonus entries prenotando quattro viaggi separati e inserendo il proprio codice di conferma. Quando American Airlines lanciò il programma AAdvantage® nel 1981, era il primo programma frequent flyer al mondo. Premiando i membri per i loro viaggi e non solo, il programma è cresciuto fino a incarnare la duratura tradizione di innovazione di American Airlines. Con miglioramenti che includono premi prima, tra e oltre ogni status level e la flessibilità di utilizzare le miglia per voli, upgrade, carte regalo e altro ancora”. “American Airlines offre oltre 7.000 voli giornalieri di punta quest’estate verso più di 350 destinazioni in tutto il mondo, dando ai viaggiatori accesso alle mete che desiderano. Con offerte di voli giornaliere verso oltre 100 destinazioni, pianificare il prossimo viaggio è più facile che mai. L’estate europea è alle porte: dalle rilassanti terme di Budapest, Ungheria (BUD), al fascino senza tempo di Praga (PRG), dalla pittoresca Costiera Amalfitana via Napoli, Italia (NAP), alla storia di Atene, Grecia (ATH), American Airlines offre comodi voli diretti verso destinazioni che i viaggiatori apprezzeranno sicuramente. Tokyo, facilmente raggiungibile tramite Haneda Airport (HND) e Narita Airport (NRT), offre ai viaggiatori il meglio. Dirigetevi verso l’Australia per sorprese senza eguali. Per i viaggiatori in cerca di un ritmo più rilassato, le spiagge del Messico, dei Caraibi e dell’America Latina offrono infinite opportunità di relax. Da destinazioni fuori dai sentieri battuti come Ocho Rios, Giamaica (OCJ), o South Caicos, Turks e Caicos (XSC), a mete più conosciute come San José del Cabo, Messico (SJD), o Liberia, Costa Rica (LIR), American Airlines offre ai suoi clienti la maggiore accessibilità alla regione rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense”, conclude American.

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS RIDUCE LE EMISSIONI PASSANDO AL SUSTAINABLE FUEL PER GLI ENGINE TESTS – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce continua il suo impegno per diventare un’azienda a basse emissioni di carbonio, con i test sugli mtu diesel engines in Friedrichshafen, Augsburg e Ruhstorf, in Germania, ora condotti con hydrogenated vegetable oil (HVO). Entro la fine del 2025, l’azienda ha risparmiato circa 3.200 tonnellate di CO2 grazie al passaggio al gasolio rinnovabile derivato da oli vegetali e materiali di scarto. Anche le emissioni di particolato e ossidi di azoto si sono ridotte significativamente. Il passaggio è iniziato con le prime prove a settembre 2024, con ulteriori impianti che hanno effettuato la conversione nel corso dell’anno successivo, fino a quando, infine, i principali mtu Series 4000 for ships, trains and energy systems sono stati tutti testati con HVO in Germania. A Friedrichshafen, questo ha ridotto le emissioni di CO2 degli impianti di prova di circa il 25% nel 2025, rispetto al funzionamento con gasolio fossile. Nel 2026, Rolls-Royce prevede risparmi ancora maggiori, poiché i test benches saranno alimentati con carburante sostenibile tutto l’anno”. “La decarbonizzazione delle nostre attività è una chiara priorità aziendale per noi. Attraverso le nostre soluzioni, supportiamo anche gli obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti”, ha affermato Nicholas Templin, Executive Vice President of Production, Logistics and Quality Management at Rolls-Royce Power Systems. “Il passaggio all’HVO è un passo importante verso una produzione ancora più sostenibile dei nostri prodotti. La nostra esperienza è stata del tutto positiva: l’utilizzo dell’HVO rende la produzione dei nostri prodotti ancora più sostenibile e ha dimostrato la sua validità nell’uso operativo”. “Dal 2021, Rolls-Royce sta testando e omologando le sue principali serie di motori per HVO e altri carburanti sostenibili conformi alla norma DIN EN 15940. Il vantaggio principale è che l’HVO può sostituire il gasolio fossile senza la necessità di modifiche tecniche ai motori”, conclude Rolls-Royce.

EMBRAER PROSEGUE L’UPGRADE DEI SABER M60 RADAR PER LA BRAZILIAN ARMY – Embraer informa: “Embraer ha completato l’aggiornamento alla versione 2.0 di due SABER M60 radars operati dalla Brazilian Army, nell’ambito di un contratto in corso per il rinnovo delle apparecchiature in servizio. L’iniziativa rientra nel programma di manutenzione dei radar dell’Esercito e prevede l’aggiornamento di otto unità, preservando le capacità operative”. “Abbiamo già avviato con successo l’utilizzo delle versioni aggiornate del radar M60. Gli aggiornamenti del sistema sono stati eseguiti efficacemente, migliorando le prestazioni operative. Partnership come quella sviluppata con Embraer sono state fondamentali per supportare l’Esercito brasiliano nella generazione e nel mantenimento di nuove capacità e nel rafforzamento della sovranità nazionale”, ha dichiarato il Major General Tales Eduardo Areco Villela, Director of Manufacturing of the Brazilian Army. “L’aggiornamento del radar è un passo fondamentale per mantenere nel tempo la capacità di difesa aerea della Brazilian Army. I radar SABER M60 versione 1.0 sono stati sottoposti a un processo di aggiornamento di metà ciclo alla versione 2.0 tramite l’applicazione di un Bollettino di Servizio, che incorpora il più recente standard tecnologico del sistema, con miglioramenti in termini di affidabilità, disponibilità e prestazioni operative. Questo sforzo è essenziale per sostenere le capacità operative e per standardizzare le apparecchiature durante l’intero ciclo di vita dei sistemi”, ha affermato Douglas Lobo, Vice President of Customer Support and Aftermarket Services at Embraer Services & Support. “Oltre agli aggiornamenti hardware, il SABER M60 ha ricevuto significativi miglioramenti software, tra cui algoritmi di elaborazione del segnale più robusti, una maggiore resistenza alle interferenze e un’interfaccia operativa riprogettata, che ne facilita l’utilizzo da parte degli equipaggi in ambienti operativi complessi. Sviluppato da Embraer in collaborazione con la Brazilian Army, il SABER M60 è un low-altitude surveillance and fire-control radar dotato di tecnologia 3D e una portata fino a 60 chilometri, in grado di tracciare simultaneamente fino a 60 bersagli. Il sistema può essere integrato con soluzioni di difesa aerea, incluso il Brazilian Aerospace Defense System (SISDABRA)”, conclude Embraer.

KLM: NEL 2027 LA DUTCH AIR PASSENGER TAX SARA’ OLTRE OTTO VOLTE SUPERIORE ALLA MEDIA EU – KLM informa: “I Paesi Bassi si apprestano a introdurre la air passenger tax più alta dell’European Union a partire dal prossimo anno, in seguito alle decisioni politiche adottate dal precedente governo. Entro il 2027, si prevede che la tassa media pagata dagli air passengers in partenza dai Dutch airports raggiungerà oltre 40 euro a biglietto, rispetto a una media EU di circa 5 euro. Questo porta l’imposta olandese a oltre otto volte il valore di riferimento europeo. Tale aumento previsto è in contrasto con l’attuale coalition agreement, che prevede un coordinated European framework per l’air passenger taxation in tutti gli Stati membri. A seguito di questo aumento, i passeggeri che viaggiano su rotte a medio raggio, come Turchia, Egitto e Marocco, pagheranno 48 euro di tasse a biglietto entro il 2027, con un incremento del 60% rispetto ai livelli attuali. Per le destinazioni a lungo raggio, tra cui Stati Uniti, Suriname e destinazioni in Asia, la tassa aumenterà addirittura del 140%. Per una famiglia, ciò potrebbe equivalere a quasi 290 euro (72 euro a biglietto) solo di air passenger taxes. Si prevede che la air passenger tax genererà ulteriori 300 milioni di euro per le casse dello Stato nel 2027, portando le entrate totali a circa 1,1 miliardi di euro, senza che alcuno di questi proventi venga destinato alla aviation sustainability”. “Una ricerca condotta da Markeffect (2025) tra i consumatori olandesi suggerisce che i viaggiatori sono sempre più propensi a considerare alternative al di fuori dei Paesi Bassi. Secondo i risultati, il 74% degli intervistati ha dichiarato di essere disposto a volare da aeroporti stranieri se le air passenger taxes dovessero aumentare ulteriormente. KLM ha avvertito che un carico fiscale più elevato rispetto ai paesi limitrofi potrebbe spingere i passeggeri a utilizzare aeroporti al di fuori dei Paesi Bassi. Nel tempo, questa tendenza potrebbe comportare una riduzione della domanda per gli aeroporti olandesi e una conseguente diminuzione delle destinazioni disponibili, con implicazioni più ampie per i viaggiatori, le imprese e l’economia olandese. KLM sostiene pertanto che la Dutch air passenger tax dovrebbe essere maggiormente allineata a quella dei paesi limitrofi”, conclude KLM.

BOEING E MILLENNIUM SPACE AMPLIANO LA SPACE PRODUCTION PER SODDISFARE LA DOMANDA IN CRESCITA – Boeing informa: “Boeing e la sua controllata Millennium Space Systems stanno ampliando la space production capacity e il loro satellite portfolio per aiutare i clienti governativi e commerciali a implementare le proprie capacità più rapidamente e con maggiore flessibilità. Questo impegno include Resolute, una nuova mid-class satellite platform progettata per missioni che richiedono maggiori capacità rispetto a quelle offerte da un tradizionale small satellite, con maggiore velocità e flessibilità rispetto a un tipico large satellite program. Insieme, Boeing e Millennium stanno combinando l’esperienza maturata nelle missioni, le competenze sui payload e una produzione più rapida per offrire ai clienti opzioni più concrete per l’impiego operativo. L’approccio congiunto mira a soddisfare la crescente domanda, nei defense and commercial space market, di architetture scalabili in modo più efficiente, adattabili al mutare delle esigenze di missione e in grado di passare più rapidamente dal concetto all’orbita. Combinando l’esperienza di Boeing in materia di payload e missioni con i rapid production approach and common products di Millennium, i team stanno aumentando la capacità produttiva e ampliando la gamma di opzioni pronte per la missione a disposizione dei clienti”. “Stiamo allineando la nostra attività spaziale per soddisfare un mercato in rapida evoluzione che richiede maggiore flessibilità”, ha dichiarato Kay Sears, vice president and general manager of Boeing Space, Intelligence & Weapons Systems. “Ciò significa aumentare la capacità produttiva, ampliare il portafoglio e offrire ai clienti più opzioni su come implementare e scalare le proprie capacità nel tempo”. “Boeing punta a consegnare 26 satelliti nel 2026, nell’ambito di un piano di incremento della produzione per l’intero space portfolio. Questo focus produttivo è supportato da investimenti in prodotti comuni, approcci produttivi ripetibili e integrazione tra i prodotti Boeing e Millennium”, prosegue Boeing. “Si tratta di molto più di un singolo prodotto”, ha affermato Tony Gingiss, CEO di Millennium Space Systems. “Stiamo sviluppando la capacità produttiva, l’architettura comune e le competenze per scalare in base alla domanda. Ciò include l’espansione in aree di missione in cui i clienti richiedono maggiori capacità, pur rimanendo concentrati sull’esecuzione e sulla consegna degli ordini già in portafoglio”. “Millennium continua ad aumentare la capacità produttiva per supportare un portafoglio ordini in crescita e una gamma più ampia di esigenze dei clienti. Il modello produttivo dell’azienda è progettato per supportare una produzione a ritmi più elevati, preservando al contempo la flessibilità necessaria per personalizzare i veicoli spaziali per missioni specifiche”, conclude Boeing.