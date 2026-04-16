Piper Aircraft presenta la 7-Blade MT-Propeller come optional di fabbrica per l’M700 FURY

Piper Aircraft ha annunciato che l’innovativa 7-Blade MT-Propeller ha ottenuto l’ EASA Supplemental Type Certificate (STC) approval per l’M700 FURY, con la certificazione FAA prevista a breve.

“Progettata con materiali compositi avanzati e un’elevata efficienza aerodinamica, la 7-Blade MT-Propeller migliora sia le performance che il comfort in cabina, offrendo ai piloti un profilo di volo raffinato e reattivo.

La nuova 7-Blade MT-Propeller offre agli operatori dell’M700 FURY notevoli miglioramenti prestazionali, tra cui: riduzione della distanza di decollo, maggiore climb rate e una cabina più silenziosa”, afferma Piper Aircraft.

“L’integrazione della 7-Blade MT-Propeller nella piattaforma FURY sottolinea l’impegno di Piper per l’innovazione continua e i miglioramenti basati sulle esigenze dei clienti”, ha dichiarato Marc Ouellet, Vice President, Engineering and Manufacturing. “Questa opzione offre agli operatori migliori performance in fase di decollo e salita, riducendo al contempo i livelli di rumore per passeggeri e comunità”.

“I clienti europei interessati a equipaggiare il proprio M700 FURY con la 7-Blade MT-Propeller STC sono invitati a contattare il proprio rivenditore Piper di zona”, conclude Piper Aircraft.

Piper Aircraft integra la Online Ground School AviatorPro nella sua Flight School Alliance

Piper Aircraft ha annunciato, in occasione del Sun ‘n Fun 2026, una nuova affiliazione strategica con AviatorPro, una moderna ground school platform progettata per migliorare la sicurezza, la padronanza delle competenze e la preparazione professionale degli aspiranti piloti. Questa collaborazione rafforza l’impegno di Piper nel fornire un’esperienza completa e personalizzata di gestione della flotta e di addestramento per le scuole di volo di tutto il mondo.

“Questa nuova alleanza non è solo una pietra miliare per AviatorPro, ma è un segnale della direzione in cui si sta muovendo la formazione aeronautica”, ha dichiarato Luke Ormsby, Presidente di AviatorPro. “Piper Aircraft e AviatorPro condividono una visione: ogni studente merita un percorso moderno e di livello mondiale per accedere al cockpit. Il futuro dell’aviazione dipende dalla qualità dei piloti che formiamo oggi e insieme ci assumiamo seriamente questa responsabilità, costruendo qualcosa che plasmerà il settore per gli anni a venire”.

“Grazie a questa collaborazione, AviatorPro sta portando la sua ground school platform e il suo training system sui rinomati Archer TX e Seminole, sviluppando corsi specifici per questi velivoli da affiancare alla sua attuale offerta di FAA Part 141-approved, certificate-specific computer-based training. I membri della Piper Flight School Alliance potranno utilizzare questa piattaforma all’avanguardia per potenziare il proprio ecosistema di addestramento, diventando la exclusive ground school dell’Alleanza e supportando l’iniziativa Piper 2026, volta ad ampliare i vantaggi offerti ai membri. Ciò rafforza inoltre l’impegno dell’azienda nel fornire alle scuole di volo strumenti innovativi e risorse formative avanzate, dando vita a un fleet ownership model che garantisce un valore costante nel lungo termine”, afferma Piper Aircraft.

“Piper Aircraft si impegna a fornire i migliori velivoli per l’addestramento al volo del settore e ad arricchire l’esperienza degli studenti in tutte le fasi della formazione”, ha dichiarato Ron Gunnarson, Vice President of Sales, Marketing, Customer Support, and Quality at Piper Aircraft. “Collaborare con organizzazioni come AviatorPro, che condividono la nostra passione per la formazione avanzata e basata sulla tecnologia, garantisce ai futuri piloti gli strumenti necessari per avere successo. Mentre continuiamo ad ampliare i vantaggi offerti ai membri di Flight School Alliance, il nostro obiettivo rimane chiaro: fornire la migliore trainer fleet del settore e consentire ai nostri clienti di distinguersi come leader nella formazione al volo”.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft)