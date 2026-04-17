ICAO: il GISS 2026 si conclude con impegni globali per rafforzare l’attuazione e le capacità nel settore dell’aviazione

L’International Civil Aviation Organization (ICAO) Global Implementation Support Symposium (GISS 2026) si è concluso a Marrakech, riunendo 1.450 partecipanti provenienti da 101 Stati per rafforzare i global aviation systems in conformità con l’ICAO strategic plan for 2050, che include l’impegno “No Country Left Behind” e prevede un trasporto aereo per tutti, con zero vittime e zero emissioni nette di carbonio.

Nel corso di tre giorni, il Simposio ha prodotto una serie di impegni, partnership e iniziative di attuazione volte a migliorare la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e la connettività dell’aviazione a livello globale, con una forte enfasi sul garantire che tutti gli Stati possano attuare efficacemente gli standard e le ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs).

L’ICAO Council President, Toshiyuki Onuma, ha sottolineato l’importanza dell’attuazione universale, osservando: “Garantire che ogni Stato abbia la capacità di attuare gli standard globali dell’aviazione è essenziale per la sicurezza e la resilienza dell’intero sistema”.

L’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, ha aggiunto: “I risultati di questo Simposio dimostrano cosa significhi la cooperazione multilaterale quando produce risultati concreti. L’attuazione è la vera prova dei nostri impegni. Ciò che conta ora è tradurre questi impegni in progressi misurabili in tutte le regioni”.

Una tappa fondamentale del GISS 2026 è stata la Ministerial Roundtable, che ha riunito 22 Ministri responsabili dell’aviazione civile. Attraverso la Marrakech Call to Action, i Ministri hanno riaffermato il loro impegno a rafforzare la governance e le capacità istituzionali, a sbloccare la crescita e lo sviluppo del settore aeronautico attraverso finanziamenti adeguati, a dare potere alla prossima generazione di professionisti dell’aviazione e a garantire un’attuazione collettiva e la responsabilità.

La Call to Action riflette un impegno condiviso verso l’ICAO ‘No Country Left Behind’ strategic goal, garantendo che tutti gli Stati possano partecipare e beneficiare della crescita dell’aviazione globale.

Durante il Simposio, l’ICAO e i suoi partner:

• Hanno concluso 39 accordi bilaterali e multilaterali a sostegno dello sviluppo delle capacità aeronautiche.

• Hanno ottenuto nuovi impegni finanziari a sostegno dei programmi di attuazione.

• Hanno rafforzato le partnership tra Stati, industria e istituzioni di sviluppo.

Questi risultati riflettono un crescente allineamento tra gli impegni politici e il supporto all’attuazione, consentendo agli Stati di accelerare i progressi verso gli obiettivi strategici dell’ICAO.

I risultati del GISS 2026 rispondono anche all’entità della crescita futura del settore aeronautico. Entro il 2050, si prevede che il traffico passeggeri globale triplicherà, mentre i volumi dell’air cargo cresceranno di oltre due volte e mezzo. Gran parte di questa crescita si verificherà nei mercati emergenti e ad alto potenziale.

Attraverso il suo global framework of standards, practices and implementation support, l’ICAO collabora con gli Stati e i partner per garantire che questa crescita si traduca in uno sviluppo dell’aviazione sicuro, protetto, sostenibile e inclusivo. Il GISS offre una piattaforma unica per connettere gli Stati con i partner, mobilitare investimenti e promuovere soluzioni pratiche che liberino il pieno potenziale dell’aviazione.

Le iniziative promosse al GISS 2026 riflettono la portata globale e l’impatto dell‘ICAO in tutte le regioni.

Al GISS 2026, nuove partnership globali hanno rafforzato le iniziative dell’ICAO in materia di sicurezza e capacità. Il Canada ha firmato un Memorandum d’intesa (MoU) per un contributo volontario a sostegno delle safety activities. Il Dipartimento dei trasporti del Regno Unito ha formalizzato i contributi volontari e un training programme per i corsi ICAO in Africa. Airbus ha fornito un contributo volontario sia per lo sviluppo di attività di sviluppo delle safety capacity, sia per iniziative ambientali, mentre il contributo volontario di Boeing si è concentrato sulle attività di sviluppo delle safety capacity. L’Aviation Services Association World ha firmato un allegato per un training course on aircraft turnaround procedures. IATA ha firmato un Memorandum d’intesa sullo sviluppo delle capacità e l’implementazione, IFALPA ha formalizzato sia un Memorandum d’intesa che un annex for global runway safety training.

(Ufficio Stampa ICAO)