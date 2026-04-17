JetBlue amplia il servizio transatlantico da Boston con nuovi voli per Barcellona

JetBlue ha lanciato il nuovo servizio stagionale estivo tra Boston Logan International Airport (BOS) e il Josep Tarradellas Barcelona – El Prat Airport (BCN).

“La rotta amplia i voli transatlantici di JetBlue e consolida ulteriormente la posizione di Boston come importante porta d’accesso e città di riferimento, mettendo in mostra la ricchezza culturale e gastronomica di Barcellona, una regione con una propria identità distintiva.

Nota per la sua pluripremiata esperienza Mint® e per l’elevato servizio a bordo, JetBlue continua a ridefinire il concetto di accessible premium travel. La rotta Boston-Barcellona risponde alla crescente domanda di viaggi di piacere, d’affari e accademici, rafforza i legami tra il New England e la Catalogna spagnola e completa l’ampia rete europea di JetBlue. La compagnia aerea lancerà anche il servizio stagionale tra Boston e Milano l’11 maggio. Attraverso Boston, i clienti potranno usufruire dell’estesa rete di JetBlue negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi“, afferma JetBlue

“L’avvio del servizio tra Boston e Barcellona rappresenta un altro entusiasmante passo avanti per i transatlantic services di JetBlue”, ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue. “Siamo entusiasti di presentare il nostro primo servizio verso la Catalogna spagnola, collegando due dinamici hub globali ed espandendo la nostra portata internazionale. Questa rotta si basa sulla nostra presenza transatlantica già esistente da Boston e offre ai clienti maggiore scelta e convenienza quando viaggiano tra gli Stati Uniti e l’Europa”.

“In qualità di Barcelona Air Route Development Committee (BARDC), formato da Aena, dal Governo della Catalogna, dal Comune di Barcellona e dalla Camera di Commercio di Barcellona, abbiamo sostenuto l’avvio della rotta Boston-Barcellona. L’arrivo di JetBlue in città rappresenta un’importante pietra miliare, collegando due hub globali e potenziando la connettività internazionale”, ha dichiarato Vanessa Requena, Head of Management Office of JT Barcelona-El Prat Airport. “Questa nuova rotta rafforza i legami economici, accademici e culturali tra le due città e risponde a una forte domanda, con oltre 1,5 milioni di passeggeri indiretti in viaggio tra gli Stati Uniti e Barcellona, di cui oltre 59.000 tra Boston e Barcellona nel 2025”.

“Barcellona diventa la seconda destinazione di JetBlue in Spagna, dopo l’avvio del servizio per Madrid lo scorso anno, e rappresenta la settima città europea servita dalla compagnia aerea.

Con l’aggiunta di Barcellona e il prossimo collegamento con Milano, JetBlue opererà fino a nove voli diretti giornalieri tra Boston e l’Europa quest’estate, a testimonianza del suo continuo investimento nello sviluppo del principale leisure network della costa orientale, nell’ambito della sua strategia JetForward. Da Boston, la compagnia aerea offre oltre 130 partenze giornaliere verso più di 65 destinazioni”, prosegue JetBlue.

Servizio stagionale giornaliero tra Boston (BOS) e Barcellona (BCN)

BOS-BCN – Flight 345 – 20:04 – 09:45

BCN-BOS – Flight 346 – 12:50 – 15:38

(Operato fino al 25 ottobre 2026)

“I voli per Barcellona saranno operati con aeromobili JetBlue A321 con classe Mint, dotati di suite private completamente reclinabili e ristorazione di alta qualità curata da rinomati ristoranti newyorkesi”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)