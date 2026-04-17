Lufthansa Group accelera la strategy implementation

Lufthansa Group informa: “In considerazione del significativo aumento dei prezzi del cherosene, più che raddoppiati rispetto al periodo precedente la guerra, oltre ai crescenti oneri derivanti dalle controversie sindacali, l’attuazione della corporate strategy è stata parzialmente accelerata. A tal fine, è stato approvato un pacchetto iniziale che prevede una riduzione del flight program sulle rotte a corto, medio e lungo raggio, nonché misure per una rapida modernizzazione della flotta.

Come primo provvedimento immediatamente efficace, i 27 aeromobili operativi di Lufthansa CityLine saranno definitivamente ritirati dal flight program a partire da dopodomani, al fine di ridurre ulteriori perdite per la compagnia aerea. Gli aeromobili Canadair CRJ sono prossimi alla fine della loro capacità operativa tecnica e presentano costi di esercizio relativamente elevati.

In secondo luogo, la capacità a lungo raggio sarà ridotta di un totale di sei aeromobili intercontinentali al termine della stagione estiva. A tal fine, gli ultimi quattro Airbus A340-600 rimanenti lasceranno la flotta a ottobre, ponendo così fine all’era di questo tipo di aeromobile in Lufthansa. Inoltre, due Boeing 747-400 saranno messi a terra a partire da ottobre per il prossimo inverno. L’addio definitivo a questo tipo di aeromobile è previsto per il prossimo anno”.

“Nel prossimo 2026/27 winter flight schedule, avverrà la terza fase, con una riduzione della capacità del Lufthansa core brand, nell’ambito del previsto consolidamento del traffico a corto e medio raggio nei sei hub di Lufthansa Group. Questa ulteriore riduzione di capacità corrisponde a cinque aeromobili del Lufthansa core brand.

L’insieme delle misure genera un effetto di risparmio sproporzionato sui costi del carburante. Da un lato, gli aeromobili particolarmente inefficienti vengono ritirati anticipatamente dalle operazioni di volo. Dall’altro, la quantità di cherosene risparmiata riduce la quota non coperta del fabbisogno di carburante del Gruppo.

Il consumo di cherosene delle Lufthansa Group passenger airlines è coperto a un tasso superiore alla media, pari a circa l’80%, basato, tra l’altro, sui prezzi del petrolio greggio. Tuttavia, il restante 20% deve ancora essere acquistato a prezzi di mercato significativamente più elevati. Questa quota particolarmente onerosa del fabbisogno di carburante sarà ridotta di circa il 10%”, prosegue Lufthansa.

Till Streichert, Chief Financial Officer and CFO of Lufthansa Group, afferma: “Il pacchetto per l’attuazione accelerata delle misure relative alla flotta e alla capacità è inevitabile alla luce del forte aumento dei costi del cherosene e dell’instabilità geopolitica. L’obiettivo è quello di focalizzare in modo più chiaro le nostre piattaforme a corto e medio raggio e renderle più competitive. A tal proposito, avevamo già previsto da tempo la possibile dismissione di CityLine dal nostro programma nell’ambito del nostro sviluppo strategico, indipendentemente dall’attuale crisi geopolitica. La crisi attuale ci sta ora costringendo ad attuare questa misura prima del previsto. Si tratta di un passo doloroso, soprattutto per i colleghi di Lufthansa CityLine. È quindi ancora più importante ora trovare opportunità di lavoro continuative all’interno del Gruppo”.

“Con l’attuazione del primo pacchetto di misure, il Gruppo sta accelerando il previsto consolidamento del traffico a corto e medio raggio. Il ritiro anticipato degli aeromobili più vecchi è inoltre in linea con la strategia di riduzione del numero di sottoflotte il più rapidamente possibile. L’assegnazione prevista di nove ulteriori Airbus A350 a Discover Airlines rientra nel quadro della pianificazione della flotta a medio termine”, continua Lufthansa Group.

“Per ridurre ulteriormente i costi amministrativi, sono stati definiti nuovi obiettivi di risparmio per il reclutamento del personale, gli eventi interni e i servizi di consulenza esterna. Questi obiettivi supportano l’attuale obiettivo di riduzione di 4.000 posizioni amministrative a livello di gruppo entro il 2030.

Considerata la prevista cessazione delle operazioni di volo dei Canadair jets presso Lufthansa CityLine entro la fine dell’anno al più tardi, e la possibile interruzione di tutte le operazioni di volo, sono già state fatte offerte di ricollocamento a tutti i gruppi di dipendenti:

– Il Ground Staff è già stato assunto dalla neonata Lufthansa Aviation GmbH.

– Al Cockpit and cabin crew sono state offerte opzioni di trasferimento a cavallo tra il 2024 e il 2025, che prevedevano un impiego presso Lufthansa City Airlines con condizioni retributive pluriennali paragonabili a quelle di Lufthansa CityLine. Secondo tale offerta, eventuali differenze nelle condizioni di lavoro sarebbero state compensate da un’indennità.

– L’obiettivo rimane quello di offrire agli equipaggi di Lufthansa CityLine opportunità di crescita professionale all’interno di Lufthansa Group.

Inoltre, verranno avviate discussioni con i rappresentanti dei dipendenti di Lufthansa CityLine GmbH in merito a una conciliazione degli interessi e a un piano sociale”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)