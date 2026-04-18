Pratt & Whitney Canada lancia PT6C-67C and PW127XT MRO services a Singapore

Pratt & Whitney Canada ha lanciato nuovi maintenance, repair and overhaul (MRO) services for helicopter and regional turboprop engines presso la sua Singapore facility.

“Queste capacità ampliate sono progettate per rafforzare il supporto per gli oltre 300 PT6C-67C-powered Leonardo AW139 helicopters che operano nella regione, aumentando al contempo la capacità MRO globale per il motore PW127XT che equipaggia l’attuale generazione di velivoli ATR 42/72, con futura applicazione sul Deutsche Aircraft D328eco. Pratt & Whitney è un’azienda RTX“, afferma Pratt & Whitney

“La Singapore facility di Pratt & Whitney Canada è stato una pietra angolare delle nostre operazioni nell’Asia del Pacifico per oltre quattro decenni, fornendo heavy maintenance support a regional turboprop and APU operators”, afferma Anthony Rossi, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Con l’aggiunta di questi nuovi heavy MRO services, siamo meglio posizionati per soddisfare la crescente domanda dei nostri clienti nella regione, offrendo soluzioni di manutenzione avanzate e localizzate e riducendo i tempi di consegna”.

“Dalla sua apertura nel 1983, la Pratt & Whitney Canada Singapore facility si è evoluta in un hub vitale per l’assistenza ai clienti in tutta la regione dell’Asia del Pacifico, specializzata in overhaul, repair and front-line services for turboprop engines. Le nuove funzionalità riguardo il PT6C-67C segnano l’introduzione della turboshaft maintenance presso il sito, comprese le revisioni complete supportate da una nuova modular test cell. Inoltre, la struttura ha ampliato le proprie capacità MRO esistenti riguardo il PW100 per includere full overhaul support per il PW127XT.

Le famiglie di motori PT6C-67C e PW100 sono tra le più utilizzate al mondo. Pratt & Whitney Canada ha consegnato oltre 3.000 motori PT6C-67C, che hanno accumulato complessivamente più di 10 milioni di ore di volo. Nel frattempo, la famiglia PW100 vanta oltre 220 milioni di ore di volo a livello globale, di cui 300.000 attribuite al solo PW127XT“, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)