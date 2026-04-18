Embraer all’avanguardia dell’innovazione alla Hannover Messe 2026

Embraer parteciperà alla Hannover Messe 2026, il più grande evento al mondo dedicato alla tecnologia industriale, che si terrà dal 20 al 24 aprile ad Hannover, Germania.

“L’obiettivo è presentare le innovazioni dell’azienda, le iniziative legate alla sostenibilità e le nuove tecnologie, nonché rafforzare le partnership strategiche.

Sarà presente nello spazio espositivo dell’azienda anche Eve Air Mobility, una consociata di Embraer responsabile della progettazione di un innovativo electric vertical takeoff and landing aircraft (eVTOL) e dello sviluppo del suo portafoglio completo di servizi e soluzioni operative per l’Urban Air Mobility ecosystem.

In occasione dell’evento, Embraer ospiterà una Startup Marathon incentrata su sfide tecnologiche, riunendo imprenditori interessati a presentare e accelerare idee nei settori dell’intelligenza artificiale, della robotica e dell’automazione, con potenziali applicazioni nel settore aerospaziale”, afferma Embraer.

“Siamo entusiasti dell’opportunità di discutere i nuovi sviluppi tecnologici, valutare partnership e collaborare per una maggiore integrazione tra il Brasile e un ecosistema globale dell’innovazione”, ha dichiarato Leonardo Garnica, Embraer’s corporate innovation leader.

“Embraer ha guidato diverse iniziative sulla transizione energetica, la produzione avanzata e la digitalizzazione nel settore aeronautico, oltre a promuovere l’ecosistema dell’innovazione attraverso partnership globali che contribuiscono allo sviluppo del futuro dell’aviazione sostenibile.

Quest’anno, il Brasile è Partner Country for Hannover Messe 2026, ed Embraer allestirà il proprio stand nell’area della Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (ApexBrasil), su una superficie di 2.000 m2 in padiglioni tematici dedicati ad automazione, macchinari e attrezzature, industria digitale, robotica, energia e sostenibilità. L’evento riunisce oltre 130.000 visitatori e 4.000 espositori provenienti da più di 60 paesi”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)