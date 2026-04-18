IATA lancia l’allarme riguardo potenziali carenze di fuel in Europa

IATA ha rilasciato uno statement riguardo le potenziali future carenze di Jet-A1.
“La valutazione dell’IEA (International Energy Agerncy) sulla potenziale carenza di Jet Fuel è allarmante. Abbiamo stimato che entro la fine di maggio potremmo iniziare a vedere alcune cancellazioni in Europa per mancanza di fuel”, afferma Willie Walsh, IATA’s Director General.
“Questo sta già accadendo in alcune parti dell’Asia. Oltre a fare tutto il possibile per garantire supply lines alternative, è importante che le autorità abbiano piani ben comunicati e ben coordinati nel caso in cui si renda necessario il razionamento, anche per quanto riguarda la compensazione degli slot”, ha concluso Willie Walsh, IATA’s Director General.
(Ufficio Stampa IATA)