Textron Aviation espande la High-Speed cabin connectivity con il Gogo 5G upgrade per i Cessna Citation Business Jets

Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato la disponibilità di Gogo 5G, un nuovo connectivity upgrade che offre ai Citation operators velocità più elevate, minore latenza e Wi-Fi performance migliorate in cabina.
“La soluzione aftermarket è ora offerta per Cessna Citation Longitude, X+, X, Sovereign+, Sovereign, Latitude, XLS Gen2, XLS+, XLS ed Excel, a seguito dell’emissione del Supplemental Type Certificate (STC) della Federal Aviation Administration (FAA). I clienti possono installare un nuovo AVANCE Gogo 5G system o aggiornare il proprio AVANCE system esistente per includere funzionalità 5G presso un domestic Textron Aviation Service Center“, afferma Textron Aviation.
“Una connettività affidabile e ad alta velocità è essenziale per gli operatori di oggi, sia che conducano affari in volo o supportino i passeggeri che si aspettano un’esperienza digitale senza soluzione di continuità”, ha affermato Brian Rohloff, senior vice president, Customer Support. “L’espansione della capacità 5G su tutta la nostra flotta rafforza il nostro impegno a investire in tecnologie che migliorano l’esperienza di possesso e garantiscono che i nostri aerei rimangano strumenti leader per il business e i viaggi”.
“In risposta al feedback dei clienti, Textron Aviation espanderà presto la disponibilità di Gogo 5G ai Cessna Citation CJ4, CJ3+ e CJ3, in attesa dell’emissione del FAA STC.
Il Gogo 5G system, progettato specificamente per la business aviation, consente streaming senza interruzioni, videoconferenze, applicazioni basate su cloud e supporto per più dispositivi connessi in tutta la cabina. Il suo avanzato router dual band migliora le cabin Wi-Fi performance, mentre gli strumenti di gestione dinamica dei dati ottimizzano la larghezza di banda per offrire un’esperienza utente coerente e di alta qualità”, conclude Textron Aviation.
(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)