Airbus e i suoi partner firmano l’NH90 Block 2 architecture study contract

Airbus informa: “L’agenzia NATO responsabile del programma NH90, NAHEMA, ha firmato un contratto con NHIndustries (un consorzio formato da Airbus, Leonardo e GKN Aerospace) per avviare l’NH90 Block 2 architecture study. Il Block 2 upgrade includerà importanti miglioramenti strutturali al velivolo, come l’avionica modulare, una maggiore commonality delle configurazioni, maintenance and performance migliorate, nonché nuove capacità in collaborative combat, connectivity and crewed-uncrewed teaming”.

“L’NH90 ha recentemente raggiunto le 500.000 ore di volo, a testimonianza della sua maturità e rilevanza operativa, nonché delle sue capacità in continuo aggiornamento. Il Sea Tiger e l’NH90 Standard 2 si stanno affermando come punto di riferimento all’avanguardia per naval and tactical operations e stiamo già preparando l’evoluzione a medio termine dell’NH90 con il Block 1 upgrade. La firma del contratto per il Block 2 rappresenta ora un passo decisivo per garantire che l’NH90 rimanga all’avanguardia dell’European defence per i decenni a venire”, ha dichiarato Matthieu Louvot, CEO di Airbus Helicopters. “Mentre la NATO e i suoi Stati membri definiscono il futuro del vertical lift, Airbus e i suoi partner si impegnano a far evolvere questa piattaforma collaudata per affrontare le sfide operative più impegnative”.

“Questo two-year architecture study garantirà la continuità industriale, basandosi sui risultati del Block 1 programme e sviluppando al contempo la piattaforma per il 2040+ operational environment. Guidato dagli high-level requirements definiti da NAHEMA e dalle nazioni partecipanti, lo studio si svolgerà in parallelo con le European Next Generation Rotorcraft Technologies (ENGRT) initiatives. L’obiettivo dell’architecture study è fornire i risultati tecnici fondamentali necessari a NAHEMA e alle nazioni per valutare e selezionare le upgrade design options che meglio si allineano alle loro esigenze a lungo termine”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)