Bombardier e Vista siglano un service agreement incentrato sugli Smart Parts programs

Bombardier e Vista hanno annunciato un long-term services agreement focalizzato sui Bombardier Smart Parts programs per i recenti velivoli Challenger 3500 ordinati dalla compagnia e per gran parte della sua flotta esistente.

“L’accordo personalizzato fornirà a Vista un essential cost-per-flight hour framework, massimizzando la comodità e la protezione dei costi per i ricambi.

Nel 2026 Bombardier festeggerà 40 anni di esperienza in cost-per-flight-hour expertise, offrendo ai propri clienti Smart Parts programs con copertura dei costi per la sostituzione di componenti per major systems, avionics, tires, brakes, corrosion coverage e altro ancora. Questi programmi garantiscono ai clienti la massima tranquillità”, afferma Bombardier.

“I pionieristici Smart Parts cost-per-flight-hour programs di Bombardier sono progettati per massimizzare flessibilità, praticità e prevedibilità del budget, rappresentando la scelta ideale per il nostro cliente di lunga data Vista”, ha dichiarato Paul Sislian, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Aftermarket Services. “Questo services and support agreement con Vista sfrutta i nostri Smart Parts programs e consolida ulteriormente il rapporto tra le due aziende, fornendo cost protection per alcuni modelli di aeromobili Challenger e Global di Vista”.

“Questo accordo rappresenta un passo importante per migliorare ulteriormente l’affidabilità e le prestazioni della flotta Vista”, ha affermato Nick van der Meer, Chief Operating Officer at Vista. “Sfruttando gli Smart Parts programs di Bombardier, rafforziamo la nostra capacità di offrire un’esperienza continua e coerente ai nostri clienti in tutto il mondo. La manutenzione prevedibile e la disponibilità ottimizzata degli aeromobili sono fondamentali per garantire che ogni volo Vista soddisfi i più elevati standard di qualità, sicurezza e servizio che i nostri clienti si aspettano”.

“Il nuovo services agreement di Bombardier, personalizzato per Vista, ha un valore di 300 milioni di dollari USA nei prossimi cinque anni. Questo services agreement fa seguito all’annuncio del 15 aprile 2026 relativo alla consegna a Vista del suo primo Global 8000 (leggi anche qui) e all’annuncio dell’11 febbraio 2026 degli ordini fermi da parte di Vista e delle sue entità controllate per 40 Challenger 3500 business aircraft, con opzioni di acquisto per ulteriori 120 aeromobili (leggi anche qui). Il valore di mercato degli ordini, basato sui prezzi di listino del 2026, è stimato in 1,18 miliardi di dollari USA. Se tutte le opzioni di acquisto venissero esercitate, il valore totale dell’ordine per tutti i 160 aeromobili raggiungerebbe i 4,72 miliardi di dollari USA”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)