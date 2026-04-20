Delta presenta le Delta One Suite di nuova generazione

Delta annuncia una nuova era per le sue cabine business. La nuova generazione di Delta One Suite debutterà infatti all’inizio dell’anno prossimo sugli Airbus A350-1000, l’aeromobile più grande e moderno di Delta, dove i post premium rappresenteranno il 50% dell’offerta.

Inoltre, successivamente, anche le cabine Delta One sugli Airbus A330-200/300 verranno dotate di nuove suite con porte scorrevoli per garantire totale privacy – una novità assoluta per la flotta – e l’esperienza di bordo verrà ulteriormente migliorata in tutte le classi di servizio. Nel complesso, queste iniziative rientrano in uno dei più grandi investimenti di Delta per l’ammodernamento della flotta, per un totale di oltre un miliardo di dollari.

“Delta è stata la prima compagnia statunitense a inaugurare, nel 2017, una cabina di business class interamente composta da suite. Ancora oggi Delta è all’avanguardia nel settore, e vanta il maggior numero di suite installate a bordo rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense.

Le suite di nuova generazione Delta One, sviluppate in collaborazione con Thompson Aero Seating, sono pensate per offrire ai passeggeri un’esperienza davvero su misura. La poltrona è ricca di dettagli di qualità, tra cui un letto completamente reclinabile più lungo di oltre 7,5 cm rispetto al precedente e che offre ai passeggeri più di 2 metri di spazio per distendersi, un nuovo cuscino con strato superiore imbottito che aggiunge un ulteriore livello di morbidezza alla seduta in memory foam e pratiche soluzioni per riporre gli oggetti, tra cui un vano per le scarpe, un vassoio a portata di mano per il telefono e un gancio per gli occhiali”, afferma Delta

“Per chi preferisce il binge-watch durante i lunghi viaggi notturni, la suite dell’A350-1000 offre uno schermo da 24 pollici di qualità cinematografica, il più grande mai realizzato da Delta, per godere di una palette di contenuti ancora più ampia – tra cui film, giochi, sport e serie TV. Lo schermo è posizionato direttamente sullo schienale della poltrona, ed offre immagini più luminose e nitide e colori più vivaci in alta definizione. La connettività Bluetooth permette ai passeggeri la possibilità di collegare le proprie cuffie, mentre il dispositivo di ricarica wireless è integrato nella console e consente di mantenere carichi più dispositivi contemporaneamente durante il volo.

Poiché la visione di un film in totale relax non è completa senza uno snack, Delta introduce un’area ristoro dedicata ai passeggeri Delta One, situata all’ingresso principale dell’A350-1000 e nella parte anteriore dell’A330-200/300. Che si tratti di sgranchirsi le gambe o semplicemente di avere voglia di qualcosa tra un volo e l’altro, è lì a disposizione dei passeggeri in qualsiasi momento, senza attese”, prosegue Delta.

“Le Delta One Suite di nuova generazione sull’A350-1000 sono disposte in configurazione a spina di pesce inversa, con le file esterne rivolte verso i finestrini. Questa configurazione crea una sensazione di maggiore spaziosità e offre ancora più privacy. Le suite posizionate al centro della cabina sono dotate di una porta scorrevole, che può essere tenuta aperta quando si viaggia in compagnia, o completamente chiusa se si vuole garantire la propria privacy.

Molti dei nuovi elementi di design, tra cui il rivestimento imbottito, la ricarica wireless, i comandi touch del sedile, la lampada, l’illuminazione d’ambiente in suite e la porta USB-C, saranno integrati nelle nuove suite installate sugli A330-200/300 con porte scorrevoli, creando continuità nell’esperienza Delta One su tutta la flotta”, continua Delta.

“L’eccellenza non si ferma alla Delta One: anche le cabine Delta Comfort e Delta Main saranno aggiornate con dettagli di qualità per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio. Il nuovo design delle poltrone in Delta Comfort e Delta Main offre ulteriori centimetri di spazio per le gambe e un pratico ripiano sullo schienale per tenere a portata di mano gli oggetti personali. Ogni poltrona sugli aeromobili A350-1000 e A330-200/300 sarà dotata di cuscini in memory foam per garantire il massimo comfort sui voli a lungo raggio, e di prese USB-C e di corrente alternata internazionali per ricaricare i dispositivi e usufruire del Wi-Fi veloce e gratuito.

Ogni poltrona sugli A350-1000 e A330-200/300, inoltre, sarà dotata di uno schermo più grande sullo schienale con risoluzione 4K QLED e connettività Bluetooth. Grazie alla tecnologia di nuova generazione di Thales, il nuovo sistema di intrattenimento a bordo (IFE) offre una gamma di contenuti senza precedenti, con una selezione più ampia e variegata di film, serie TV, contenuti live e selezionati, ed esperienze interattive che cresceranno nel tempo”, prosegue Delta.

“L’illuminazione delle cabine, infine, è progettata per essere ideale ogni momento del volo, in tutto l’aeromobile, dalle tonalità calde e tranquille durante i pasti, alle impostazioni soffuse e rilassanti per dormire, fino a una transizione graduale alla luce naturale per aiutare i passeggeri ad adattarsi al nuovo fuso orario quando si è prossimi all’arrivo”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)