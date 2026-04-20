Airbus, Thales Alenia Space e RADMOR insieme per sviluppare il nuovo defence telecommunications satellite della Polonia

Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) e RADMOR, hanno annunciato oggi la firma di un industrial cooperation agreement per lo sviluppo di un geostationary defence telecommunications satellite destinato al Polish Ministry of Defence.

“L’annuncio è stato dato durante una cerimonia alla quale hanno partecipato il Polish Defence Minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz e il French Minister of the Armed Forces Catherine Vautrin. L’evento si è svolto nel contesto delle celebrazioni del fellowship day tra Polonia e Francia, a sottolineare la consolidata cooperazione industriale tra i due Paesi.

Questo nuovo satellite geostazionario offrirà comunicazioni sicure alle forze armate, garantendo un livello molto elevato di robustezza e resilienza. I tre partner uniranno le rispettive competenze in military communications payloads, mission control, efficient satellite platform design and industrialization, nonché secure ground infrastructure and cybersecurity”, afferma il comunicato.

“Siamo orgogliosi di guidare questa cooperazione industriale strategica, fornendo al Polish Ministry of National Defense capacità di comunicazione sicure all’avanguardia”, ha dichiarato Hervé Derrey, Presidente e CEO di Thales Alenia Space. “Questo geostationary satellite project incarnirà i più elevati standard per resilience, cybersecurity and anti-jamming technologies. Insieme ad Airbus Defence and Space e RADMOR, forniamo alle forze armate polacche una soluzione completa e robusta”.

Alain Fauré, Head of Space Systems at Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Questa partnership incarna perfettamente lo spirito di collaborazione europea. Lavorare insieme oltre i confini nazionali per l’innovazione e la competitività industriale, per un mondo più connesso e sicuro. Si tratta inoltre di un ulteriore capitolo nella partnership pluridecennale di Airbus con le forze armate e l’industria polacche”.

“Stiamo aprendo un nuovo capitolo nella cooperazione spaziale europea, su una scala che consentirà la fornitura di un sistema affidabile per le Forze Armate polacche. RADMOR, in quanto parte di WB GROUP, è orgogliosa di essere tra i partner di livello mondiale, contribuendo con la sua competenza e la sua pluriennale esperienza a fornire secure, resilient and mission-critical satellite communication capabilities. La decisione di avviare attività spaziali presso RADMOR è stata una naturale conseguenza dell’ampliamento delle capacità, della gamma di frequenze e del communications portfolio dell’azienda. Estendere le competenze di RADMOR alle comunicazioni satellitari garantisce una connettività continua, sicura e resiliente in tutti i domini operativi”, ha dichiarato Bartlomiej Zajac, CEO di RADMOR.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)