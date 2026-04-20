Emirates completa più di 40 Travel Rehearsals per giovani con autismo in tutto il mondo

Emirates ha confermato il suo impegno a rendere i viaggi più accessibili a tutti, organizzando con successo, nell’ultimo anno, Emirates Travel Rehearsals personalizzati in oltre 40 città in tutto il mondo.

“Con oltre 250 famiglie che ne hanno beneficiato, le Emirates Travel Rehearsals sono pensate per supportare bambini e giovani adulti con autismo, consentendo loro di esercitarsi nel percorso all’interno dell’aeroporto per prepararsi ai voli reali, riducendo l’ansia da viaggio e infondendo loro maggiore sicurezza durante il volo.

Dopo il riscontro positivo ricevuto dalle famiglie, dalle scuole e dalle organizzazioni che si occupano di autismo durante le prime Emirates Travel Rehearsals a Dubai, l’Emirates Office of Accessibility & Inclusion ha trasformato le travel rehearsal in un programma ufficiale, da estendere a tutta la rete globale.

Da aprile 2025, i team di Emirates Airport Services hanno collaborato per organizzare oltre 40 travel rehearsals in aeroporti come Accra, Atene, Bali, Bangalore, Barcellona, Bologna, Bruxelles, Il Cairo, Christchurch, Da Nang, Delhi, Dubai, Dublino, Durban, Düsseldorf, Edimburgo, Glasgow, Guangzhou, Hanoi, Harare, Hong Kong, Istanbul, Londra, Luanda, Madrid, Mauritius, Milano, Newcastle, Nizza, Orlando, Oslo, Parigi, Peshawar, Port Luis, Roma, Stansted, Stoccolma, Sydney, Toronto, Trivandrum, Venezia e Vienna.

Oltre 35.000 dipendenti Emirates sono stati formati per assistere i clienti con autismo e possono contribuire a facilitare i viaggi. I team Emirates lavorano a stretto contatto con le autorità aeroportuali e i partner per garantire che ogni simulazione sia un’esperienza positiva e di supporto per le famiglie”, afferma Emirates.

Sami Aqil Abdullah, Senior Vice President, Emirates Airport Services Outstation & Business Support, ha commentato: “L’Emirates Travel Rehearsal programme ha riscosso un enorme successo in 6 continenti, grazie all’impressionante collaborazione e all’impegno dimostrato da tutti i soggetti coinvolti, dai team Emirates ai nostri partner aeroportuali, fino ai genitori e agli insegnanti che si sono affidati a noi per supportare i loro figli. Continueremo ad ampliare questo successo estendendo il programma a più destinazioni, coinvolgendo più team e offrendo a un numero sempre maggiore di famiglie l’opportunità di volare con fiducia”.

“Essendo la prima autism certified airline, Emirates è consapevole che per molte famiglie i viaggi aerei internazionali rappresentano un’esperienza estremamente difficile, o addirittura da evitare completamente a causa dell’elevato livello di stimoli sensoriali. Un sondaggio condotto su AutismTravel.com ha rivelato che il 78% delle famiglie esita a viaggiare o visitare nuove destinazioni per questi motivi. Per molte persone con autismo, la pianificazione e la prevedibilità sono fondamentali e un aeroporto rappresenta un mondo di processi e stimoli sconosciuti.

Le Emirates Travel Rehearsals sono un’iniziativa di collaborazione e apprendimento mirata, organizzata da Emirates con il supporto di international airport teams, Border Control and Security teams, scuole e centri per l’autismo di tutto il mondo. Le travel rehearsals permettono alle persone neurodivergenti di partecipare a un vero e proprio viaggio in aeroporto, esercitandosi nelle procedure di check-in, consegna bagagli, controlli di immigrazione e sicurezza e sperimentando il trambusto delle aree commerciali e di ristorazione. Oltre a familiarizzare con l’aeroporto, i partecipanti ricevono anche carte d’imbarco simulate e hanno l’opportunità di incontrare il personale in uniforme. In alcuni aeroporti, i team di Emirates sono riusciti a organizzare l’accesso a aerei reali per bambini e ragazzi.

A livello internazionale, genitori, terapisti, insegnanti, ragazzi e bambini coinvolti nelle travel rehearsals hanno riferito a Emirates che l’esperienza è stata preziosa per garantire loro un volo sicuro e senza problemi, offrendo la tranquillità della preparazione e della familiarità, nonché il supporto di personale qualificato.

Emirates continuerà a organizzare Travel Rehearsals in tutta la sua rete globale per tutto il 2026, invitando un numero sempre maggiore di scuole e centri a partecipare.

La gamma di prodotti sensoriali e antistress di Emirates per passeggeri di tutte le età continua a essere disponibile a bordo in tutte le classi di cabina, per chiunque abbia difficoltà a bordo o per chi viaggia con ansia”, prosegue Emirates.

“L’Emirates Accessible & Inclusive Travel Hub su Emirates.com è stato progettato per contenere tutte le informazioni necessarie per un viaggio accessibile e inclusivo, con una navigazione intuitiva che consente ai clienti di trovare facilmente le informazioni ed esplorare le numerose modalità con cui Emirates può fornire assistenza e supporto durante il viaggio.

Con l’obiettivo di ridurre l’ansia prima della partenza, i clienti possono scegliere di visualizzare ed esplorare le sezioni in base alla disabilità, comprese le Hidden Disabilities. Se preferiscono, i clienti possono effettuare ricerche in base a specifiche fasi del viaggio, organizzate in modo chiaro: Prima del volo, Partenza da Dubai, A bordo, Scalo a Dubai e Arrivo a Dubai. Una terza opzione consente ai clienti di effettuare ricerche in base a esigenze specifiche, con mappe e guide sensoriali”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)