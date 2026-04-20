British Airways inaugura i voli verso St. Louis e Guernsey

Ieri, due nuove rotte di British Airways hanno preso il volo, con i primi voli per St. Louis, Missouri (USA), e Guernsey (Channel Islands), partiti da Londra.
“St. Louis è diventata la 27a destinazione statunitense ad entrare a far parte del network di British Airways, con l’atterraggio del volo inaugurale verso la città. La compagnia aerea offre più voli diretti per gli Stati Uniti di qualsiasi altra compagnia aerea europea. Con un gioco di parole, il primo volo è stato operato da un intero equipaggio chiamato Louis, Lewis o Louise.
British Airways è l’unica compagnia aerea del Regno Unito a offrire voli diretti per St. Louis, un servizio inaugurato in concomitanza con il centenario della Route 66, che attraversa la città, e con le celebrazioni nazionali per i 250 anni dell’indipendenza americana. Grazie alla vicinanza di Kansas City, una delle città ospitanti della World Cup, St. Louis rappresenta anche un comodo punto di partenza per i tifosi che desiderano seguire le partite quest’estate.
British Airways opera quattro voli a settimana dal London Heathrow Terminal 5 per la stagione estiva. La rotta è operata con una flotta di aeromobili Boeing 787, attualmente in fase di allestimento con Starlink, il Wi-Fi più veloce in volo. I passeggeri possono scegliere tra tre classi di servizio: World Traveller (economy), World Traveller Plus (premium economy) e Club World (business class)”, afferma British Airways.
“Anche Guernsey, nelle Channel Islands, è entrata a far parte del network di rotte di British Airways ieri, con l’unico volo diretto che collega la pittoresca isola a London Heathrow. La rotta è operativa tutti i giorni dell’anno, con aeromobili Airbus A319 e A320neo.
Per celebrare l’evento, il primo volo è stato operato da un equipaggio con legami personali con l’isola, tra cui il comandante e quattro membri dell’equipaggio di cabina, tutti originari di Guernsey o con stretti legami familiari con l’isola. I passeggeri del volo inaugurale hanno inoltre potuto gustare a bordo una tradizionale Gâche Mèlèe di Guernsey, un dolce a base di mele profondamente radicato nella tradizione culinaria dell’isola”, prosegue British Airways.
Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer, British Airways, ha dichiarato: “È sempre un momento di grande orgoglio quando vediamo una nuova rotta prendere il volo, dopo mesi di attenta pianificazione. Queste due nuove destinazioni offrono ai nostri clienti ancora più scelta e opportunità di esplorazione, che si tratti di attraversare l’Atlantico per raggiungere il Midwest americano o di fare un breve volo al largo della costa verso le Channel Islands: c’è un’ampia gamma di opzioni per i viaggiatori che desiderano concedersi una vacanza quest’estate”.
“Più avanti in estate, British Airways lancerà anche i voli per Tivat, Montenegro, la pittoresca cittadina costiera sulla baia di Kotor. I voli stagionali per Tivat partiranno dal London Heathrow Terminal 3 il 14 maggio 2026 e saranno operativi tre volte a settimana, operati con aeromobili Airbus A320″, conclude British Airways.
(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)