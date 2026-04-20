Lufthansa Technik: i P-8A Poseidon della German Navy superano i primi checks ad Amburgo

Lufthansa Technik informa: “La German Navy ha recentemente affidato a Lufthansa Technik Defense la scheduled maintenance dei suoi nuovi Boeing P-8A Poseidon maritime patrol aircraft. Questo traguardo è stato celebrato lunedì scorso ad Amburgo con una cerimonia. I primi checks di questi moderni aeromobili segnano una svolta per Lufthansa Technik: per la prima volta, l’azienda esegue interventi su potentially armed aircraft”.

Il Dr. Peter Tschentscher, First Mayor of the Free and Hanseatic City of Hamburg, afferma: “Amburgo è un importante polo aeronautico e può contribuire con le competenze delle sue aziende anche al settore militare. Un esempio è la collaborazione tra Lufthansa Technik, Boeing e la German Navy per la manutenzione e la riparazione del nuovo P-8A Poseidon maritime patrol aircraft. È fondamentale che il rafforzamento delle capacità di difesa della Germania coinvolga le aziende tedesche, generando così valore aggiunto per la nostra economia. Sono lieto che il progetto P-8A Poseidon, con la partecipazione di Lufthansa Technik, si sia concretizzato ad Amburgo e auguro a tutti i soggetti coinvolti un grande successo”.

“La naval aviation riveste un’importanza strategica per la nostra sicurezza. Rappresenta la capacità di monitorare vaste aree marittime in modo rapido ed efficace, di individuare, tracciare e – se necessario – ingaggiare i sottomarini. Con il P-8A Poseidon, finalmente disponiamo nuovamente di un long-range, networked, state-of-the-art airborne submarine hunter”, ha dichiarato il Captain Broder Nielsen, Commander of the German Naval Aviation Command. “Questa modernizzazione è una necessità e un investimento ben speso per le nostre capacità operative. Ma abbiamo anche bisogno di resilienza industriale, supply chain solide e un ritmo veloce in tutti i settori. Ciò include aziende che si assumono la responsabilità e contribuiscono alla difesa del nostro Paese”.

“Con i primi due successfully completed checks sul P-8A, Lufthansa Technik ha dimostrato di essere in grado di gestire anche naval aircraft”, ha affermato Stefan Rauscher, group leader at the Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw). “Sono fiducioso che riusciremo a instaurare qui la stessa collaborazione basata sulla fiducia, l’efficienza e la tempestività che abbiamo sempre apprezzato e consolidato con i German Air Force transport and special-mission aircraft”.

“I military-registered aircraft sono da tempo una presenza abituale nei nostri hangar, eppure i primi controlli sui Poseidon rappresentano una novità per noi: per la prima volta nella storia dell’azienda, i nostri dipendenti lavorano su potentially armed systems”, afferma il Dr. Janna Schumacher, Chief Human Resources Officer of Lufthansa Technik AG and in the Executive Board responsible for the Original Equipment and Special Aircraft Services segment. “Insieme alla Marina, stiamo rafforzando in modo sostenibile la prontezza operativa della Poseidon fleet tedesca e contribuendo in modo significativo al successo della German ‘Zeitenwende’, supportando coloro che ogni giorno difendono i nostri valori”.

“Già a metà marzo, il secondo Poseidon consegnato alla German Navy (designazione tattica 63+02) è arrivato alla base di Lufthansa Technik ad Amburgo per il cosiddetto 90-day check. Attualmente, il primo velivolo della Marina (63+01) è sottoposto al suo first 180-day check. Nell’ambito di questi controlli iniziali, vengono eseguiti minor maintenance tasks sui velivoli praticamente nuovi. Questi includono, ad esempio, diverse ispezioni visive, la lubrificazione dei landing gear components, special aircraft and engine washes per il Poseidon, che viene regolarmente impiegato in aria salmastra a bassa quota sul mare.

A novembre, Lufthansa Technik Defense ha firmato un contratto completo con il costruttore aeronautico Boeing che copre numerosi maintenance services per la Poseidon fleet della German Navy. Questi servizi vanno ben oltre i suddetti aircraft checks e includono, ad esempio, component support, engine condition monitoring, operations management and trainings for technical personnel. In Lufthansa Technik, la German Navy ha un partner con decenni di esperienza con il Boeing 737, su cui si basa il military P-8A Poseidon“, prosegue Lufthansa Technik.

“La Germania ha inizialmente ordinato cinque P-8A nel giugno 2021 e ne ha acquistati altri tre nel 2023, portando il totale a otto. Attualmente, tre di questi sono già in servizio con la German Navy.

Oltre a Boeing e Lufthansa Technik, anche ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (ora parte di HENSOLDT Group) fa parte del team industriale tedesco che garantisce la massima prontezza operativa.

A livello mondiale, più di 200 Boeing P-8 sono in servizio o in ordine in nove paesi: Stati Uniti, Australia, India, Regno Unito, Norvegia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Germania e Canada”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)