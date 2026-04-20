ITA Airways con Crédit Agricole CIB come Global Arranger conclude il suo primo finanziamento in leasing per 2 aeromobili Airbus A330-900

Nel dicembre 2025 e nell’aprile 2026, Crédit Agricole Corporate e Investment Bank ha finalizzato per ITA Airways la sua prima operazione di aircraft finance lease. L’operazione riguarda due aeromobili Airbus A330-900neo, equipaggiati con motori Rolls-Royce Trent 7000, che sono entrati immediatamente a far parte della flotta operativa della compagnia.

“L’operazione fornisce a ITA Airways una soluzione innovativa per rafforzare la propria posizione finanziaria e accelerare il proprio percorso di crescita. Con l’introduzione degli aeromobili A330neo di ultima generazione, la compagnia prosegue il processo di modernizzazione della flotta alla base dei propri ambiziosi obiettivi di sostenibilità. Dotati dei motori Rolls-Royce Trent 7000 e di avanzate innovazioni aerodinamiche, gli Airbus A330neo consentono una riduzione fino al 25% sia in termini di consumi di carburante che di emissioni di CO2.

Alla fine di marzo 2026, la flotta di ITA Airways risulta composta da 106 aeromobili con un’età media di 6,2 anni; il 74% degli aeromobili è di nuova generazione. Nell’ambito del Piano Strategico 2025-2030, ITA Airways punta a una transizione verso una flotta quasi interamente di nuova generazione ed ecosostenibile. Grazie alla riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 fino al 25%, la compagnia si posiziona per avere la flotta più giovane e sostenibile d’Europa”, afferma ITA Airways.

“Il finanziamento in leasing, strutturato secondo il diritto francese, è stato predisposto da Crédit Agricole CIB in qualità di global arranger e coordinatore, facility agent, security trustee e lender, insieme a Crédit Industriel et Commercial (CIC) in qualità di debt arranger e lender dell’operazione. Crédit Agricole CIB e CIC sono istituti finanziari leader con una consolidata esperienza nel settore dell’aviazione”, prosegue il comunicato.

“Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la partnership del Gruppo Crédit Agricole con ITA Airways, fornendo una soluzione di finanziamento su misura a supporto del suo percorso di modernizzazione della flotta”, ha dichiarato André Zervudachi, Managing Director di Crédit Agricole CIB Aviation Group. “Questa operazione riflette non solo il nostro impegno condiviso verso un trasporto aereo più sostenibile, ma anche la competenza di Crédit Agricole CIB nel fornire soluzioni di finanziamento innovative e scalabili per le compagnie aeree a livello globale”.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore traguardo nell’espansione della flotta di nuova generazione di ITA Airways ed è in linea con la strategia della compagnia di incrementare il ricorso a un contributo equilibrato del leasing finanziario degli aeromobili, consentendo un costo del debito più sostenibile. L’operazione è stata resa possibile dalla crescente reputazione della compagnia presso la comunità finanziaria, costruita sulla solida performance del 2024 – il nostro primo pareggio EBIT – e sul primo risultato netto positivo del 2025. Apprezziamo la fiducia dimostrata da Crédit Agricole CIB e CIC, il cui supporto è stato determinante per la realizzazione della nostra prima operazione di aircraft finance lease”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways.

“I mercati finanziari stanno mostrando un forte interesse per questo tipo di operazioni, poiché gli aeromobili di nuova generazione sono molto richiesti per la loro efficienza nei consumi, i minori costi operativi e la ridotta impronta di carbonio”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)