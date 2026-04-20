EVA Air avvia il suo roadshow in Italia

EVA Air ha avviato un roadshow itinerante nelle principali città italiane, con l’obiettivo di promuovere il proprio volo giornaliero e consolidare la rete strategica di partner commerciali in Italia.

“L’iniziativa, organizzata in collaborazione con AVIAREPS ITALIA, si inserisce nella più ampia strategia di sviluppo del brand nel mercato italiano.

Il tour ha preso il via il 13 aprile a Torino e proseguirà nelle settimane successive con tappe a Mestre (Venezia), Bologna e Firenze. Ogni appuntamento è stato pensato per offrire momenti di confronto, aggiornamento e networking tra EVA Air e gli operatori locali del settore travel.

Le prossime date e le location del roadshow:

• 21 aprile – Mestre (Venezia)

• 22 aprile – Bologna

• 23 aprile – Firenze

Ogni tappa segue un programma strutturato: accoglienza e registrazione dei partecipanti, seguita da una presentazione istituzionale di EVA Air con momenti interattivi e conclusa con un pranzo di networking. Un format dinamico, pensato per favorire il dialogo diretto tra il team EVA Air e i professionisti del settore”, afferma EVA Air.

“Il roadshow rappresenta un’importante opportunità per avvicinarci ai nostri partner italiani e raccontare direttamente le novità e le opportunità che EVA Air offre sul mercato. Siamo entusiasti di poter incontrare gli operatori del settore in città così diverse tra loro, ognuna con la sua identità unica”, ha dichiarato Eric Hsueh, direttore Generale di EVA Air Italia.

“Membro di Star Alliance, EVA Air è stata fondata nel 1989. È parte del gruppo Evergreen, leader mondiale nel trasporto di container. Vola con una flotta di oltre 80 aeromobili Boeing e Airbus verso circa 60 destinazioni internazionali in Asia, Oceania, Europa e Nord America. I viaggiatori possono saperne di più su EVA Air (inclusi dettagli su orari, prenotazioni e acquisto dei biglietti) su www.evaair.com“, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)