Il Pratt & Whitney GTF Advantage™ engine è certificato per la Airbus A320neo aircraft family

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato che l’European Aviation Safety Agency (EASA) ha certificato il GTF AdvantageTM-powered Airbus A320neo family aircraft, preparando la strada per le production engine deliveries e l’entrata in servizio. Il motore GTF Advantage è stato certificato dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti nel febbraio 2025 e l’EASA ha convalidato la engine type certification nell’ottobre 2025.

“Il motore GTF offre il consumo di carburante più basso per single-aisle aircraft”, afferma Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Il motore GTF Advantage estende questo vantaggio, offrendo fino al doppio del time on wing e migliorando la capacità dell’aeromobile, fornendo un valore ancora maggiore agli operatori degli aeromobili della famiglia A320neo. Questa certificazione dell’aeromobile rappresenta una pietra miliare fondamentale per il programma GTF Advantage prima della sua entrata in servizio”.

“Il Pratt & Whitney GTF Advantage fornirà il 4%-8% in più di takeoff thrust, consentendo un payload maggiore e un range più elevato, sbloccando nuove destinazioni per le compagnie aeree. Fully intermixable and interchangeable con l’attuale GTF engine model, il GTF Advantage diventerà lo standard di produzione, con un passaggio completo previsto nel 2028.

Inoltre, i clienti che utilizzano l’attuale GTF engine model avranno l’opportunità di ottenere fino al 90-95% dei GTF Advantage durability benefits con la GTF Hot Section Plus (HS+) upgrade option per il PW1100G-JM engine, disponibile entro la fine dell’anno per l’integrazione durante le maintenance visits”, afferma Pratt & Whitney.

“Per soddisfare la crescente domanda, Pratt & Whitney continua a investire nei suoi siti per aumentare la capacità produttiva, tra cui quasi 1 miliardo di dollari presso la sua turbine airfoil facility in Asheville, Carolina del Nord, e 200 milioni di dollari presso la sua Columbus, Georgia, forging facility”, prosegue Pratt & Whitney.

“Ad oggi, oltre 2.700 velivoli con motori GTF sono stati consegnati a più di 90 clienti in tutto il mondo. La domanda per il GTF rimane forte, con oltre 13.000 engine orders and commitments su tutte le piattaforme. La rivoluzionaria geared architecture del motore costituisce la base migliore per i next-generation single-aisle aircraft e avrà accumulato più di 300 milioni di ore di flying experience entro la metà degli anni ’30”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus)