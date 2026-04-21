Airbus prosegue nel rafforzamento delle proprie attività nel settore della cybersicurezza con l’acquisizione di Quarkslab in Francia

Airbus ha concluso un accordo per l’acquisizione della società francese di cybersicurezza Quarkslab.

“L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di Airbus volta a rafforzare il proprio ruolo di partner sovrano e affidabile per le autorità francesi, consolidando al contempo la propria presenza nel panorama europeo della cybersecurity. Il completamento dell’operazione è soggetto alla consultazione con le parti sociali e alle consuete autorizzazioni regolatorie, ed è previsto nel corso del 2026. Si tratta del secondo accordo nel settore della cybersicurezza concluso da Airbus Defence and Space in meno di un mese, a conferma di un impegno crescente in questo ambito.

Quarkslab è una società francese di cybersicurezza a capitale privato fondata nel 2011, con circa 100 dipendenti, principalmente basati a Parigi e Rennes. Dal 2020 l’azienda è sostenuta da Tikehau Capital, gestore globale di asset alternativi. La società fornisce soluzioni di sicurezza informatica volte a proteggere asset critici, dati e utenti dagli attacchi informatici. Commercializza inoltre QShield, una piattaforma completa rivolta ai fornitori di software, progettata per difendere le applicazioni dalle minacce legate all’IA, tutelare dati sensibili, proprietà intellettuale e codice, nonché proteggere i componenti edge – in particolare nei settori della difesa e dell’aerospazio -dal reverse engineering condotto sia da attori ostili sia tramite strumenti di intelligenza artificiale”, afferma Airbus.

“Le competenze di alto livello e il team di Quarkslab sono destinati a integrarsi nelle attività cyber in forte espansione di Airbus Defence and Space, contribuendo a rafforzare un attore della cybersicurezza resiliente e sovrano in Francia e in Europa”, ha dichiarato François Lombard, Head of Connected Intelligence business unit di Airbus Defence and Space. “Questa acquisizione rafforzerà la nostra capacità di costruire lo scudo digitale necessario per contribuire a mantenere i nostri Paesi e alleati all’avanguardia nel dominio della cybersicurezza”.

Fred Raynal, CEO e fondatore di Quarkslab, ha dichiarato: “Tornare in Airbus, dove ho iniziato il mio percorso professionale nella cybersicurezza, rappresenta per me un’opportunità per ampliare ulteriormente l’impatto di Quarkslab. L’Europa ha bisogno di attori più forti e sono convinto che Airbus sia uno dei pochi in grado di sostenerci nella crescita su larga scala, al servizio delle infrastrutture critiche e delle istituzioni governative”.

“Grazie alle elevate competene del proprio team interno QLab, unite alla soluzione di sicurezza QShield, Quarkslab fornisce soluzioni su misura in grado di proteggere sia il settore pubblico sia quello privato da attacchi sempre più sofisticati. I suoi ingegneri e specialisti di cybersicurezza sono fortemente orientati alla ricerca e sviluppo, favorendo l’innovazione creando un collegamento tra la ricerca accademica e le applicazioni operative. Già fornitore e partner di Airbus, Quarkslab contribuirà a rafforzare e integrare le capacità sovrane esistenti in Francia nell’ambito delle attività di cybersicurezza del gruppo.

Questa operazione fa seguito alla riuscita acquisizione di Infodas in Germania nel 2024 e a quella pianificata di Ultra Cyber Ltd nel Regno Unito annunciata nel marzo 2026, entrambe volte a rafforzare le capacità sovrane europee nel business cybersicurezza di Airbus. Oggi, Airbus Defence and Space può contare su un’attività cyber pienamente paneuropea, con una presenza in Francia, Regno Unito, Germania, Spagna e Finlandia. L’azienda è impegnata nella protezione di sistemi e reti digitali complessi forniti ai propri clienti, oltre a mettere a disposizione dei clienti critici – principalmente governi, forze armate e istituzioni – competenze avanzate e soluzioni di cybersicurezza”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)