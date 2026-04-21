Il KC-390 Millennium visita 11 paesi e vola per oltre 140 ore durante il suo global demonstration tour

Embraer informa: “Dopo aver percorso oltre 47.000 miglia nautiche, completato 54 voli e operato in 11 paesi per un periodo di oltre 70 giorni, il KC-390 Millennium ha concluso il suo recente tour mondiale, con 100% mission accomplishment nella sua international demonstration campaign. L’aeromobile è rientrato in Brasile dopo la sua ultima apparizione al FIDAE (Feria Internacional del Aire y del Espacio) in Cile, atterrando presso la sede centrale di Embraer Defense a Gavião Peixoto, in Brasile.

Durante il Demo Tour, il KC-390 ha accumulato circa 140 ore di volo e ha operato in condizioni estreme, con temperature che spaziavano dal gelo intenso dell’Artico al clima caldo e umido dell’Asia. La campagna ha messo alla prova il velivolo da trasporto militare di nuova generazione in un’ampia gamma di scenari operativi, dimostrando costantemente elevate prestazioni e un’eccezionale disponibilità in tutti i profili di missione”.

“Le dimostrazioni hanno incluso un ampio spettro di cargo operations, tra cui containers, medical modules, light and heavy vehicles, palletized loads e altro ancora. Queste attività hanno evidenziato la versatilità e la robustezza del KC-390 sia nelle missioni tattiche che logistiche, nonché la sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze operative.

Ciascuno dei 54 voli effettuati durante il tour ha rafforzato la maturità del programma e la prontezza del velivolo per le impegnative operazioni globali, consolidando attributi chiave come l’interoperabilità, la flessibilità operativa, l’efficienza, la riduzione dei costi operativi e la capacità di soddisfare i requisiti più stringenti delle moderne forze aeree”, prosegue Embraer.

“La campagna internazionale è iniziata al Singapore Airshow a fine gennaio e ha toccato diverse regioni strategiche in tutto il mondo, tra cui Polonia, Svezia e Stati Uniti, culminando con la partecipazione del velivolo al FIDAE in Cile. Ancora una volta, il Demo Tour ha ribadito il posizionamento del KC-390 Millennium come il velivolo più efficace della sua categoria, progettato e costruito nel XXI secolo per svolgere le missioni più complesse negli ambienti e negli scenari operativi più impegnativi”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)