Bangkok entra nel network di flydubai con il lancio di voli giornalieri

flydubai ha annunciato il lancio dei voli verso l’Aeroporto Internazionale Don Mueang (DMK) di Bangkok a partire dal 1° luglio 2026, introducendo la seconda destinazione del vettore in Thailandia dopo Krabi.

“La compagnia opererà un servizio giornaliero dal Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB), rafforzando ulteriormente la connettività tra Dubai e il Sud-Est asiatico.

La nuova rotta sarà operata in codeshare con Emirates, offrendo ai passeggeri collegamenti agevoli attraverso l’hub di Dubai verso un’ampia rete di destinazioni. Oltre alla crescente presenza in Thailandia, flydubai continua ad ampliare il proprio network nel Sud-Est asiatico, servendo popolari destinazioni, come Langkawi e Penang in Malesia”, afferma flydubai.

Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, ha dichiarato: “Siamo lieti di ampliare il nostro network in Thailandia con il lancio dei voli per Bangkok, offrendo ai nostri clienti l’accesso a un nuovo gateway verso la capitale thailandese. Questa nuova destinazione riflette il nostro impegno costante nel proporre maggiori opzioni di viaggio ai passeggeri. Con la continua ripresa della domanda di viaggi, restiamo fiduciosi nella resilienza del settore turistico. Il nuovo servizio ci consente di impiegare capacità dove necessario, rafforzando al contempo i flussi di viaggio e di scambio commerciale tra gli Emirati Arabi Uniti e i mercati chiave”.

Sudhir Sreedharan, Divisional Senior Vice President of Commercial Operations di flydubai, ha commentato: “Bangkok rimane una destinazione estremamente popolare sia per i viaggiatori leisure sia per quelli business. Con l’introduzione dei voli giornalieri, offriamo maggiore flessibilità e comodità, in particolare durante il periodo di punta dei viaggi estivi. Ci aspettiamo una forte domanda e guardiamo con interesse alla possibilità di aumentare la frequenza dei voli man mano che il traffico sulla rotta crescerà nel corso dell’estate”.

“Il nuovo servizio è pensato per soddisfare l’incremento della domanda di viaggi durante l’estate, offrendo orari di volo convenienti per i passeggeri che viaggiano tra Dubai e Bangkok. L’espansione rafforza ulteriormente il ruolo di flydubai nel collegare mercati poco serviti e nel facilitare i viaggi all’interno del suo network in continua crescita.

Il nuovo servizio opera nell’ambito dell’accordo di codeshare tra flydubai ed Emirates, che consente ai passeggeri di beneficiare di itinerari più fluidi, biglietto unico, check-in del bagaglio fino a destinazione e accesso a un esteso network combinato.

I voli opereranno giornalmente dal Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) verso l’Aeroporto Internazionale Don Mueang (DMK) di Bangkok.

Dall’Italia, flydubai offre collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa. flydubai opera anche voli stagionali estivi da Olbia“, conclude flydubai

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)