AVIATAR lancia l’Electronic Technical Logbook con Digital Cabin Logbook con Air Transat

Air Transat ha raggiunto un importante traguardo nel suo percorso verso la digital Technical Operations (Tech Ops) transformation introducendo l‘AVIATAR electronic Technical Logbook (eTLB), incluso il nuovo Digital Cabin Logbook, su tutta la sua flotta di 43 aeromobili Airbus A321 e A330. Dopo aver ottenuto l’approvazione di Transport Canada per l’utilizzo dell’eTLB, Air Transat è il primo cliente al mondo ad adottare questa soluzione digitale avanzata sia in cockpit che in cabina passeggeri.

“L’eTLB di AVIATAR consente ad Air Transat di eliminare i processi cartacei e migliorare la trasparenza dei dati su tutta la flotta e per gli equipaggi. Supporta sia le operazioni a corto che a lungo raggio, nel rispetto dei rigorosi requisiti normativi. Essendo una soluzione completamente integrata, si sincronizza con AMOS, world-leading software for maintenance and engineering, e con flydocs, leader globale in digital records and asset management. Ciò garantisce un flusso di dati in tempo reale e la conformità nelle operazioni di Air Transat, automatizzando la gestione tecnica ed eliminando gli errori di trascrizione, assicurando al contempo la conformità normativa tramite firme digitali e archiviazione centralizzata.

Il nuovo Digital Cabin Logbook estende l’ecosistema digitale di Air Transat alle operazioni di cabina, consentendo agli equipaggi di registrare gli eventi rilevanti durante il volo. Grazie a input strutturati e modelli standardizzati, le informazioni di cabina possono essere condivise tra cockpit and maintenance teams e sono sincronizzate con AMOS. Facilitando un flusso di lavoro digitale parallelo, la soluzione mira a migliorare la qualità dei dati, aumentare la trasparenza operativa e ridurre i processi cartacei, contribuendo a una maggiore efficienza e sostenibilità nel tempo.

Il progetto è stato avviato nel febbraio 2025 e ha ottenuto l’Authority Maintenance Approval – un importante traguardo normativo – insieme al rilascio della final logbook version, nel gennaio 2026. Partendo da tre aeromobili a gennaio, Air Transat ha implementato con successo il sistema sull’intera flotta alla fine di febbraio 2026, supportata da una fase di assistenza intensiva dedicata per garantire un’entrata in servizio senza intoppi.

Sulla base di questo successo, Lufthansa Technik e Air Transat stanno ora esplorando ulteriori integrazioni con AVIATAR, tra cui Predictive Health Analytics and Condition Monitoring, a supporto dell’obiettivo della compagnia aerea di eliminare completamente la carta nelle sue operazioni tecniche”, afferma Lufthansa Technik.

“Scegliendo l’AVIATAR Electronic Technical Logbook, Air Transat ha preso una decisione lungimirante. Essendo il primo cliente AVIATAR al mondo ad adottare il Digital Cabin Logbook, questa implementazione rappresenta una pietra miliare nell’estensione della documentazione digitale end-to-end dell’aeromobile anche alla cabina”, ha dichiarato Arne Schlossmacher, Head of Sales and Customer Development AVIATAR Americas at Lufthansa Technik. “La stretta collaborazione tra gli airline Tech Ops team, cockpit, cabin and ground crews, e gli sviluppatori AVIATAR, ha reso possibile la rapida implementazione. Ciò riflette la solidità della nostra partnership e pone le basi per ulteriori soluzioni digitali su tutta la flotta di Air Transat, a supporto del suo ambizioso obiettivo di eliminare completamente la carta nelle operazioni tecniche”.

“Il progetto di implementazione congiunto con il team AVIATAR ha avuto un grande successo, entrando in funzione in soli undici mesi”, ha affermato Helene Lormeau, Director Systems Support and Continuous Improvement at Air Transat. “I nostri team hanno collaborato a stretto contatto con gli esperti di AVIATAR attraverso numerosi workshop in loco, diventando un partner attivo nello sviluppo e nel perfezionamento della soluzione. La flessibilità dell’eTLB di AVIATAR ci ha permesso di soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di stakeholder, tra cui Tech Ops, Flight Ops, IT, Training, MCC e Transport Canada. Una solida collaborazione, una comunicazione chiara e una gestione del progetto rigorosa sono state fondamentali per il successo del progetto e hanno gettato le basi per una trasformazione digitale di successo”.

“Integrando l’eTLB di AVIATAR con AMOS di Swiss AviationSoftware e flydocs Digital Records Management, Air Transat beneficia di tutti e tre i pilastri principali, nonché dei Lufthansa Technik Engineering Services del Digital Tech Ops Ecosystem, nella sua transizione verso un ambiente completamente digitale.

L’ecosistema Digital Tech Ops di Lufthansa Technik è una suite flessibile e multi-applicazione composta da AVIATAR, la piattaforma indipendente per dati e analisi; AMOS, il software leader a livello mondiale per la manutenzione e l’ingegneria, che Air Transat utilizza dal 2007; flydocs, leader globale nella gestione di documenti digitali e risorse, integrati da Lufthansa Technik Engineering Services. Ogni soluzione opera in modo indipendente, ma è progettata per funzionare insieme senza soluzione di continuità, offrendo servizi modulari e integrati attraverso un approccio collaborativo incentrato sul cliente”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)