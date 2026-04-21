GE Aerospace annuncia i risultati del primo trimestre 2026

GE Aerospace ha annunciato i risultati per il primo trimestre, terminato il 31 marzo 2026.

Primo trimestre 2026:

Ordini totali pari a $23,0 miliardi, +87%.

Total revenue (GAAP) pari a $12,4 miliardi, +25%; adjusted revenue pari a $11,6 miliardi, +29%.

Profit (GAAP) pari a $2,2 miliardi, (2)%; operating profit pari a $2,5 miliardi, +18%.

Profit Margin (GAAP) 7%; operating profit margin 21,8%.

Continuing EPS (GAAP) pari a $1,83, stabile; adjusted EPS $1,86, +25%.

Cash from operating activities (GAAP) pari a $1,9 miliardi, +21%; free cash flow pari a $1,7 miliardi.

Il Presidente e CEO di GE Aerospace, H. Lawrence Culp, Jr., ha dichiarato: “GE Aerospace ha registrato un ottimo primo trimestre con ordini in crescita dell’87% e ricavi in aumento del 29%, supportando una crescita a due cifre degli utili e del free cash flow. FLIGHT DECK ci mantiene concentrati su ciò che apprezzano i nostri clienti: promuovere miglioramenti nella produzione e nella durabilità, riducendo al contempo i costi di proprietà e applicando le conoscenze odierne alle tecnologie di prossima generazione”.

Culp ha continuato: “La nostra flotta giovane e diversificata, abbinata a un commercial services backlog di 170 miliardi di dollari, ci posiziona bene per navigare nell’attuale contesto operativo. Con il panorama geopolitico dinamico, manteniamo la nostra guidance per l’intero anno su tutta la linea e stiamo tendendo verso la fascia alta del range, dato il nostro forte inizio d’anno”.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)