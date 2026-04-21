Ethiopian Airlines converte le opzioni per sei Boeing 787 Dreamliner in ordini fermi

Boeing e Ethiopian Airlines hanno annunciato oggi l’acquisto di sei 787 Dreamliner, con la compagnia aerea che esercita pienamente gli impegni derivanti dal suo ordine storico del 2023. Ethiopian Airlines utilizzerà i 787-9 per espandere la propria rete intercontinentale da Addis Abeba e aumentare la cargo capacity, poiché la domanda di viaggi a lungo raggio continua ad aumentare.

“Convertire le opzioni di sei Boeing 787-9 Dreamliner in un ordine fermo è davvero un momento di orgoglio per noi”, ha affermato Mesfin Tasew, Ethiopian Airlines Group CEO. “L’ordine dimostra la crescita sostenibile di Ethiopian Airlines e la preparazione per ulteriori traguardi. Aumentando le dimensioni della nostra flotta con aerei moderni come il Boeing 787-9 Dreamliner, stiamo mantenendo ulteriormente l’eccellenza operativa e il comfort dei passeggeri”.

“Ethiopian Airlines opera la più grande flotta africana di 787 Dreamliner, volando con i suoi 787-8 e 787-9 su rotte intercontinentali da Addis Abeba verso destinazioni ad alta richiesta in Europa, Asia e Nord America, nonché sulle principali rotte intra-africane che attraversano il secondo continente più grande del mondo”, afferma Boeing.

“Siamo orgogliosi che Ethiopian Airlines continui a guardare al 787 Dreamliner come spina dorsale della propria flotta, mentre crescono e modernizzano le loro operazioni, aprono nuove rotte e servono comodamente più passeggeri”, ha affermato Anbessie Yitbarek, Boeing vice president of Commercial Sales and Marketing for Africa.

“La versatilità del 787 Dreamliner e il ridotto consumo di carburante consentono a Ethiopian Airlines di trasportare in modo efficiente i passeggeri da un punto all’altro attraverso l’Africa, accogliendo al contempo il cargo nel belly dell’aereo per le rotte commerciali ad alta richiesta”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)