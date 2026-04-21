News Brevi – 21.04.2026

ACCADEMIA AERONAUTICA: I SOTTOTENENTI DEL CORSO DRAGO VI RINNOVANO IL LORO IMPEGNO DI FEDELTA’ ALLA REPUBBLICA ITALIANA – Venerdì 17 aprile, presso il Teatro dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, si è svolta la solenne cerimonia di giuramento individuale di 85 Ufficiali appartenenti alla 4^ Classe dei Corsi Regolari. I Sottotenenti (39 Piloti, 13 dell’Arma Aeronautica, 16 del Genio Aeronautico, 9 del Corpo di Commissariato e 8 del Corpo Sanitario) hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma individuale, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto, alla presenza del Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti e del Capo Reparto Formazione e Addestramento, Colonnello Andrea Placenti. A conferire ulteriore solennità alla cerimonia è stata anche la presenza del Padrino del Corso Drago IV, Gen. D.A. Enrico Degni, guida simbolica e riferimento morale per i giovani Ufficiali. A testimonianza del forte legame che unisce le diverse generazioni dei corsi Drago, a lui si sono uniti, con un messaggio di saluto, il Gen. S.A. Vincenzo Camporini, Padrino del Corso Drago III – già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e della Difesa – ed il Ten. Col. Luca Guasti, Padrino del Corso Drago V, impossibilitati a presenziare dal vivo per concomitanti impegni istituzionali. Presenti anche i genitori e gli affetti più cari dei giuranti, intervenuti da ogni parte d’Italia per condividere questa significativa tappa, ed una rappresentanza del quadro permanente dell’Accademia. Il giuramento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso formativo degli Ufficiali, sancendo l’impegno al servizio del Paese e dell’Aeronautica Militare. Questo momento segna, per i giovani Sottotenenti, la piena assunzione del ruolo di Ufficiali, completando il percorso iniziato con il giuramento collettivo prestato nel primo anno da Allievi. Non si tratta soltanto di un atto formale, ma di un passaggio istituzionale e simbolico che testimonia la crescita umana e professionale dei giovani Ufficiali e il loro impegno ad operare con integrità, competenza e dedizione, chiamati a ricoprire futuri incarichi di responsabilità, nel solco dei valori della Forza Armata. Nel suo intervento, il Generale Cipelletti ha evidenziato gli ottimi risultati raggiunti dai frequentatori, formulando i migliori auguri per il loro futuro percorso professionale come giovani Ufficiali dell’Aeronautica Militare: “Vi ringrazio per le emozioni che oggi avete condiviso con noi; sono orgoglioso del percorso che ciascuno di voi ha compiuto fino a questo momento. Un orgoglio che condivido con le vostre famiglie, con i vostri affetti, che ringrazio ancora per la loro presenza. Da questo momento, vi guardo non più soltanto come frequentatori dell’Accademia, ma come giovani colleghi della nostra amata Aeronautica, ai quali rinnovo le mie più sincere congratulazioni ed ogni migliore auspicio affinché il vostro futuro sia ricco delle soddisfazioni che meritate” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KLM: AGGIORNAMENTO VOLI IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “KLM ha deciso di cancellare i voli da e per Riyadh e Dammam fino al 14 giugno compreso. Nonostante le recenti notizie sulla situazione in Medio Oriente, le circostanze attuali nella regione continuano a generare incertezza. Per fornire chiarezza e certezza ai viaggiatori che avevano prenotato voli per Riyadh e Dammam nelle prossime settimane, le cancellazioni sono state prorogate. Per quanto riguarda Dubai, la situazione rimane invariata rispetto alle precedenti comunicazioni: i voli da e per Dubai rimarranno cancellati fino al 14 giugno compreso”.

“SULLE ALI DEGLI IDROVOLANTI”: PRESENTATO AL SALONE “AERO 2026” IL DOCUFILM RACCONTA “GIDRO 2025” – Il docufilm italiano “Sulle ali degli idrovolanti” sarà presentato in anteprima durante Aero 2026, il grande salone internazionale su aviazione generale, business aviation e sport aerei, che aprirà domani 22 aprile a Friedrichshafen (Germania) per concludersi sabato 25. Questo originale docufilm racconta l’intero percorso del Gidro 2025, il primo giro d’Italia in idrovolante che, da 5 al 22 settembre dello scorso anno, ha visto oltre 15 velivoli anfibi ultraleggeri italiani ed esteri effettuare un tour di 8 tappe da Venezia a Gallipoli (Lecce) in 17 giorni per un totale di circa 2mila km percorsi in volo. Nei giorni del salone tedesco, “Sulle ali degli idrovolanti” sarà proiettato nel Conference Center East e nella Hall Aero A7. Il docufilm è stato curato da Roberto Rocca, che ha seguito l’intero percorso del tour con riprese aeree e terrestri, realizzando immagini straordinarie su alcuni tra i luoghi più esclusivi della penisola italiana, grazie anche alla performante tecnologia dei droni DJI e delle videocamere OSMO 360. “Siamo molto soddisfatti del grande interesse che ha suscitato il Gidro 2025, sia da parte di tanti piloti di velivoli anfibi ultraleggeri, sia dagli Enti pubblici e dalle Amministrazioni locali che ci hanno garantito il loro supporto”, ha dichiarato Orazio Frigino, presidente dell’Aviazione Marittima Italiana. “Questo originale tour ha inteso promuovere la bellezza del volo idro, celebrando la gloriosa tradizione italiana nel settore degli idrovolanti ad un secolo esatto dal raid aereo del pioniere Francesco De Pinedo, che nel 1925 raggiunse l’Australia e il Giappone ai comandi del piccolo idrovolante S.16bis Gennariello. E’ stata anche un’occasione per sensibilizzare le autorità nazionali e locali e anche il grande pubblico sui vantaggi e le potenzialità dell’idrovolante come mezzo di trasporto versatile per un nuovo turismo intermodale e sostenibile. Visto il grande successo, a breve presenteremo il programma della seconda edizione Gidro 2026”.

TURKISH AIRLINES E’ TITLE SPONSOR DEL TURKISH AIRLINES OPEN – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines è title sponsor del Turkish Airlines Open dal 2013, riunendo ad Antalya alcune delle più grandi star del golf mondiale e gli appassionati di questo sport. Nel corso degli anni, il torneo ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori golfisti professionisti al mondo, tra cui Tiger Woods, Sergio Garcia, Tyrrell Hatton, Justin Rose e Rory McIlroy. Francesco Molinari e Paul Waring figurano tra i nomi di spicco confermati per il Turkish Airlines Open 2026. Il torneo si svolgerà al National Golf Club, situato all’interno del Regnum Hotels, dal 30 aprile al 3 maggio. L’evento rappresenta il quinto e ultimo appuntamento del DP World Tour Asian Swing, parte della prima fase del calendario internazionale 2026. Molinari è stato il primo giocatore italiano a vincere un Major, aggiudicandosi il 147° Open Championship nel 2018. Sei volte vincitore sul DP World Tour, ha inoltre fatto parte di tre squadre europee vincitrici della Ryder Cup (nel 2010, nel 2012 e nel 2018), contribuendo in modo determinante al successo europeo a Le Golf National di Parigi. Paul Waring ha conquistato il suo primo titolo della Rolex Series all’Abu Dhabi HSBC Championship 2024, risultato che gli ha garantito la doppia membership con il PGA TOUR. All’evento parteciperanno anche Andy Sullivan e Alex Fitzpatrick; Sullivan occupa attualmente la quarta posizione nella Race to Dubai. L’impegno di Turkish Airlines nel mondo del golf abbraccia sia il livello professionistico che quello amatoriale. Dal 2013, la compagnia di bandiera organizza la Turkish Airlines World Golf Cup, il più grande torneo di golf amatoriale al mondo. L’ultima edizione del torneo si è svolta in 122 destinazioni distribuite in 83 Paesi”.

QANTAS METTE IN VENDITA OLTRE 2 MILIONI DI POSTI SULLE PRINCIPALI REGIONAL DESTINATIONS AND CAPITAL CITIES – Qantas informa: “Qantas ha lanciato una promozione sui voli domestici, con oltre 2 milioni di posti scontati su 90 rotte dell’airline domestic and regional network. La promozione, valida per una settimana, include tariffe in Economy e Business fino a marzo 2027, compresi il prossimo lungo weekend di giugno e le vacanze scolastiche invernali, uno dei periodi di viaggio più intensi dell’anno. La promozione include anche un maggior numero di tariffe con scalo rispetto alle normali offerte domestiche di Qantas, offrendo ai clienti più opzioni di viaggio. Ad esempio, 21 rotte per la Gold Coast sono incluse in questa promozione”. Il CEO di Qantas Domestic, Markus Svensson, afferma: “Abbiamo appena registrato un periodo di Pasqua eccezionale, con oltre un milione di clienti che hanno viaggiato sulla nostra rete domestica, e questa offerta è pensata per chi sta pianificando la prossima destinazione. Offriamo milioni di posti scontati su oltre 90 rotte, incluse alcune delle mete turistiche più popolari in Australia, dalle spiagge tropicali alle amate città regionali, fino alle fughe urbane”.

IBERIA E PROFUTURO CELEBRANO UN ANNO DI COLLABORAZIONE – Iberia informa: “Iberia e ProFuturo, il programma internazionale di innovazione didattica che utilizza la tecnologia, promosso da Fundación Telefónica e Fundación “la Caixa”, celebrano il primo anno della loro partnership. Durante questo primo anno, la compagnia aerea ha agevolato i viaggi dei team tecnici del programma in diversi Paesi dell’America Latina in cui opera: Perù, Messico, Ecuador, Brasile e Cile. Questo supporto logistico ha rafforzato il monitoraggio sul campo del programma ProFuturo, garantendo la corretta implementazione delle attività e fornendo prove dirette del suo impatto sulle comunità in cui opera. Alcuni dei viaggi offerti da Iberia hanno permesso al team di monitoraggio e valutazione di ProFuturo di visitare le scuole, offrendo loro l’opportunità di raccogliere prove dirette e testimonianze concrete sull’impatto del programma sulle comunità scolastiche. Durante queste visite, il team ha potuto raccogliere testimonianze da insegnanti, dirigenti scolastici e studenti. Altri viaggi agevolati da Iberia hanno permesso al team Operations di recarsi in Ecuador, Cile e Perù per incontrare i partner di implementazione e le istituzioni educative di ciascun paese. Oltre ai viaggi dei team, Iberia ha anche supportato il viaggio in Spagna (dal Brasile) di un membro della giuria dell’Hackathon internazionale organizzato da ProFuturo, nonché di diversi fornitori globali. Queste azioni hanno contribuito a rafforzare il coordinamento con le principali parti interessate, a migliorare la qualità dell’attuazione del programma e a garantire che le attività in ciascun paese procedano efficacemente e siano allineate con gli obiettivi educativi del progetto”.

RYANAIR CHIEDE ALL’AUSTRIA DI ABOLIRE LA TASSA DI 12 EURO – Ryanair informa: “Ryanair ha chiesto al governo austriaco di abolire con urgenza la dannosa €12 aviation tax entro il 1° maggio, altrimenti si assisterà a un continuo declino di compagnie aeree, rotte e traffico negli aeroporti austriaci. Questa tassa dannosa ha reso l’Austria non competitiva in un momento in cui paesi concorrenti come Slovacchia, Albania e Italia stanno abolendo le tasse sul trasporto aereo, riducendo le tariffe ATC e introducendo programmi di incentivi alla crescita, che offrono costi aeroportuali inferiori alle compagnie aeree che scelgono di espandersi. Ryanair è pronta a realizzare il suo piano di crescita da 1 miliardo di dollari, che prevede un aumento del traffico austriaco del 70%, fino a raggiungere i 12 milioni di passeggeri nei prossimi 5 anni, ma solo quando il governo abolirà questa dannosa €12 aviation tax, quando le tariffe ATC saranno ridotte (come ha fatto di recente la Slovacchia) e quando Vienna Airport reintrodurrà i sistemi di incentivi alla crescita che ebbero un grande successo 8 anni fa. Ryanair si è offerta di basare fino a 10 nuovi Boeing 737 (per un valore di 1 miliardo di dollari) a Vienna e di incrementare il traffico anche negli aeroporti regionali austriaci”. Michael O’Leary, Ryanair CEO Michael, ha dichiarato: “L’Austria è diventata non competitiva e sta perdendo aerei, rotte e traffico a favore di alternative a basso costo come la Slovacchia, l’Albania e l’Italia regionale. Nel frattempo, l’Austria ha le aviation taxes più alte, le tariffe ATC più alte e l’aeroporto di Vienna ha abbandonato i suoi programmi di incentivi alla crescita, rendendo l’Austria e Vienna non competitive in un momento in cui paesi vicini come la Slovacchia hanno abolito le tasse sull’aviazione, ridotto drasticamente le tariffe ATC e abbassato i costi aeroportuali attraverso programmi di incentivi alla crescita, che l’aeroporto di Vienna offriva in passato ma non più. La soluzione alla crisi dell’aviazione austriaca è chiara. Aboliamo la dannosa €12 aviation tax, riduciamo immediatamente del 50% le costose tariffe ATC austriache per renderle competitive con la vicina Slovacchia e chiediamo all’aeroporto di Vienna di ripristinare gli incentivi alla crescita. Ryanair può e deve garantire una rapida crescita del traffico e del turismo a Vienna, ma solo quando l’Austria offrirà una base di costi competitiva rispetto a quella attualmente offerta da Slovacchia, Albania e Italia regionale”.

AEROPORTO DI BOLOGNA: MAJANI E HEINEMANN SVELANO LA NUOVA OPERA D’ARTE DI CIOCCOLATO IN AEROPORTO – L’Aeroporto di Bologna informa: “Si rinnova la scultura di cioccolato firmata Majani, collocata all’interno del Duty Free Heinemann nell’area partenze Schengen dell’Aeroporto Marconi di Bologna. La nuova opera, realizzata dalla Pastry Chef della storica casa cioccolatiera bolognese Giovanna Geremicca, rappresenta la terza generazione di una collaborazione avviata nel 2019, che continua a celebrare l’eccellenza artigianale e il profondo legame con il territorio. La nuova scultura, come le precedenti (il Nettuno e le Due Torri), raffigura uno dei simboli iconici di Bologna reinterpretati in cioccolato: Il Tortellino”. Fulvio Fassone, Managing Director Heinemann Italia: “Ringrazio la storica maison del cioccolato Majani. Per Heinemann Italia è un privilegio poter ospitare, nel nostro negozio, un’opera d’arte interamente realizzata a mano e pensata appositamente per noi. Un’opera d’arte che testimonia il nostro forte legame con Bologna e le sue eccellenze. Oltre a impreziosire il punto vendita, la scultura è diventata un elemento di forte attrazione e di interazione, molto popolare anche sui social media: il viaggio, ormai, ha ufficialmente inizio solo dopo il selfie di rito”. Nicola Gualandi, Retail and Advertising Business Development Manager Aeroporto di Bologna, commenta: “Il legame tra Aeroporto di Bologna e le aziende del territorio rappresenta un elemento strategico ed è per questo che sono particolarmente lieto di questa rinnovata collaborazione con un importantissimo e storico marchio del territorio. L’offerta di Majani, ancora una volta, viene impreziosita dalla presenza di sculture di cioccolato che ne rafforzano l’immagine e la matrice fortemente identitaria e territoriale del prodotto, aspetti certamente graditi ai nostri passeggeri”. Vittoria Mezzadri Majani, Brand Manager Majani, aggiunge: “Con questa nuova scultura proseguiamo un percorso che negli anni si è consolidato come un vero racconto identitario per Majani. ‘Sua Maestà il Tortellino’ nasce dal desiderio di reinterpretare Bologna attraverso il nostro linguaggio più autentico: il cioccolato, che prende forma e diventa narrazione. La collaborazione con Heinemann, giunta alla sua terza edizione, conferma la volontà condivisa di valorizzare l’eccellenza artigianale italiana in un contesto internazionale come quello dell’Aeroporto Marconi, dove il viaggio diventa anche occasione di scoperta del territorio”.

ANA VINCE IL CRSYTAL CABIN AWARD CON “THE ROOM FX” – ANA informa: “All Nippon Airways (ANA) ha annunciato che il suo nuovo international Business Class seat, “THE Room FX”, ha vinto nella Cabin Concepts category ai Crystal Cabin Awards di Amburgo, in Germania. I Crystal Cabin Awards sono un concorso internazionale di design che premia l’eccellenza nell’innovazione degli interni degli aeromobili in diverse categorie, tra cui comfort, tecnologia e sostenibilità. La giuria ha premiato “THE Room FX” per la sua struttura, il comfort e il miglioramento dell’efficienza dei consumi grazie alla riduzione del peso”. “Sono profondamente onorato che “THE Room FX” di ANA abbia ricevuto il Crystal Cabin Award, il premio più autorevole e prestigioso nel settore degli interni degli aeromobili”, ha dichiarato Seiji Ejima, Executive Vice President of Customer Experience at ANA. “In futuro, ANA continuerà a impegnarsi e a innovare per offrire la migliore esperienza di viaggio aereo possibile alle persone di tutto il mondo”. “Oltre ai sedili in cabina, gli international amenity kits di ANA hanno recentemente ricevuto i seguenti premi. First Class Amenity Kit: Gold Award, Travel Plus Airline Amenity Awards. Business Class Amenity Kit: Best Business Class Amenity Kit – Asia, PAX Readership Awards”, conclude ANA.

FLYING BLUE VINCE IL TOP PRIZE AI DATA AWARDS 2026 – Air France-KLM informa: “Flying Blue, l’Air France-KLM Group loyalty programme, si è aggiudicato il primo premio nella “Data for Creativity” category ai Data Awards 2026 per la sua campagna ‘Turning Miles into Memories, for 20 years’. Ideata per celebrare il 20° anniversario di Flying Blue, questa innovativa campagna globale ha messo in luce la sua evoluzione e i ricordi dei viaggiatori nel corso degli anni, con: schermi digitali con effetto 3D negli hub Flying Blue (CDG, Amsterdam-Schiphol e New York-JFK); maggiore comunicazione sui social media e via e-mail; ‘Miles of Memories’, un concorso su Facebook e Instagram, lanciato in quasi 40 paesi, che offriva ai membri Flying Blue la possibilità di partecipare a un’estrazione a premi per vincere 200.000 miglia e rivisitare le loro destinazioni iconiche preferite per creare nuovi ricordi; una funzionalità di Spotify che permette ai membri Flying Blue di creare una ‘Travel’ playlist personalizzata in base ai propri gusti musicali; eventi memorabili e coinvolgenti per i nostri membri più fedeli. Alla base di questa campagna c’è la ferma convinzione che i dati non servano solo a conoscere meglio i membri Flying Blue, ci permettono anche di ideare comunicazioni ed esperienze che risuonino maggiormente con le loro aspettative, abitudini ed emozioni. In termini pratici, l’analisi dei dati e delle informazioni sui membri ha permesso a Flying Blue di comprendere meglio i loro comportamenti, i momenti della loro vita e il rapporto che hanno con le loro Miglia. Questa comprensione ha contribuito alla creazione di questa campagna, evidenziando una realtà fondamentale: oltre al loro valore transazionale, le Miglia rappresentano anche aspirazioni, ricordi ed emozioni. È questa comprensione approfondita che ha permesso di creare una campagna precisa nel suo messaggio, pertinente nel suo targeting, forte nella sua espressione creativa e di grande impatto nella sua portata. Questo premio riconosce la forza delle competenze complementari del team, la capacità di Flying Blue di trasformare le informazioni in idee creative e la sua capacità di utilizzare i dati come motore concreto di innovazione per migliorare le prestazioni e le relazioni con i clienti”.

ROLLS-ROYCE SI AGGIUDICA UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE A LUNGO TERMINE CON LA U.S COAST GUARD (USGC) – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Power Systems negli Stati Uniti si è aggiudicata un firm-fixed-price contract dalla U.S. Coast Guard (USCG) per fornire dockside scheduled maintenance and emergent repairs per la National Security Cutter fleet. Il contratto riguarda 10 imbarcazioni equipaggiate con mtu Series 1163 engines. Il nuovo accordo decennale si basa sul successo del precedente contratto di supporto di Rolls-Royce con la Guardia Costiera statunitense, che ha coperto la manutenzione e le riparazioni della flotta sin dalla messa in servizio del primo pattugliatore nel 2008”. Willy Tirado-Sarmiento, Vice President, Customer Support Americas, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Questo accordo riflette il nostro fermo impegno nei confronti della Guardia Costiera statunitense. La competenza tecnica di Rolls-Royce, disponibile 24 ore su 24, consente alla Guardia Costiera di concentrarsi sulla propria missione, mentre noi garantiamo che i loro motori siano sempre pronti all’uso. Apprezziamo la fiducia che ci hanno accordato, affidandoci la fornitura di servizi affidabili per queste risorse vitali”. “Gli mtu Series 1163 engines che equipaggiano i National Security Cutters sono collaudati in applicazioni navali da 50 anni. Con una potenza fino a 7.400 kW (9.920 CV) e disponibile nelle versioni a 16 e 20 cilindri, è sinonimo di affidabilità, prestazioni ed efficienza”, conclude Rolls-Royce.

LOCKHEED MARTIN LANCIA IL GPS III SATELLITE – Lockheed Martin informa: “Questa mattina, Lockheed Martin e la U.S. Space Force hanno rafforzato la Global Positioning System (GPS) constellation al suo livello più alto mai raggiunto con il lancio del GPS III Space Vehicle 10 (SV10), l’ultimo satellite della GPS III series. SV10 aggiunge miglioramenti essenziali in termini di resilienza e precisione alla costellazione GPS, incluso un payload dimostrativo per il crosslink ottico. Con questo payload, GPS III SV10 dimostrerà capacità di comunicazione ottica che svolgeranno un ruolo cruciale nel futuro della costellazione. I collegamenti ottici consentono ai satelliti GPS di comunicare direttamente tra loro nello spazio, aumentando la resilienza in orbita. Il lancio del GPS III SV10 segna il quarto lancio GPS consecutivo con un programma accelerato, a dimostrazione della rapida fornitura di capacità in orbita da parte di Lockheed Martin. Il GPS III SV10 è stato lanciato dalla Cape Canaveral Space Force Station alle 2:53 del mattino, ora della costa orientale degli Stati Uniti. Ha acquisito il segnale poco dopo ed è attualmente gestito dal Launch & Checkout Operations Center di Lockheed Martin a Denver, in attesa dell’accettazione formale nel GPS operational control network”.

IL LOCKHEED MARTIN DREXR UPGRADE RAFFORZA LE CAPACITA’ DELL’E-2D ADVANCED HAWKEYE – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin, in collaborazione con Northrop Grumman, ha completato con successo i flight test del Digital Receiver Exciter Recorder (DREXR) upgrade per l’U.S. Navy E-2D Advanced Hawkeye aircraft. I test, coronati da successo, rafforzano la capacità della Marina di rilevare, tracciare e contrastare le minacce in continua evoluzione in ambienti ostili e difficili, consolidando il ruolo cruciale dell’E-2D nella difesa del Carrier Strike Group. L’aggiornamento migliora la situational awareness e la velocità decisionale, fornendo un vantaggio operativo”. “Il successo dei test di volo del DREXR dimostra il nostro impegno a mantenere l’E-2D Advanced Hawkeye all’avanguardia in airborne early warning and battle management”, afferma Rick Cordaro, vice president of Lockheed Martin Radar and Sensor Systems. “Modernizzando questa piattaforma collaudata, ci assicuriamo che rimanga un elemento fondamentale”. “Il DREXR è un aggiornamento compatto, in un unico modulo, che sostituisce gli attuali Exciter and Receiver subsystems, offrendo performance radar di nuova generazione e prolungando la vita operativa della Navy premier airborne early warning platform”, conclude Lockheed Martin.

IATA APRIRA’ UN NUOVO UFFICIO E UN BSP IN UZBEKISTAN – IATA informa: “IATA ha annunciato che sta stabilendo una presenza permanente a Tashkent, Uzbekistan, aprendo un nuovo ufficio e preparandosi per il lancio di un Billing and Settlement Plan (BSP) nel paese entro la fine dell’anno”. “L’Uzbekistan è un mercato in crescita che sta assumendo una posizione di leadership in Asia centrale per il traffico passeggeri e merci. L’ufficio IATA e il BSP in Uzbekistan forniranno un supporto strategico per lo sviluppo del trasporto aereo, migliorando la sicurezza e l’efficienza operativa. Con l’apertura del nostro ufficio, gli esperti IATA saranno maggiormente disponibili ad assistere compagnie aeree e aeroporti nell’implementazione degli standard globali in materia di sicurezza e operazioni”, ha dichiarato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe. “In particolare, il BSP consentirà alle compagnie aeree di elaborare transazioni finanziarie a livello globale in modo economicamente vantaggioso, facilitando al contempo la distribuzione globale dei prodotti. Ciò offre maggiori opportunità per lo sviluppo della connettività internazionale. Il settore aeronautico in Uzbekistan genera attualmente circa lo 0,9% del PIL nazionale e crea oltre 128.000 posti di lavoro. Con le giuste politiche governative, questo contributo ha il potenziale per crescere in modo sostanziale. IATA è lieta di contribuire attivamente alla costruzione di questo futuro”, ha concluso Schvartzman. “L’Uzbekistan punta a sfruttare la sua posizione in Asia centrale per diventare un importante hub regionale, offrendo collegamenti aerei con i paesi vicini e anche con l’Asia, il Caucaso e l’Europa. La crescita prevista dalla IATA per revenue passenger kilometer in Uzbekistan nel periodo 2024-2050 è del 3,3%, leggermente superiore al tasso di crescita globale del 3,1%. Affinché questo potenziale si concretizzi, diversi elementi chiave sono fondamentali: allineamento agli standard e alle migliori pratiche globali; sviluppo delle infrastrutture; transizione energetica pulita. Il BSP è un sistema globale progettato per facilitare e semplificare le transazioni finanziarie tra le agenzie di vendita di biglietti aerei accreditate dalla IATA e le compagnie aeree aderenti al BSP”, conclude IATA.

SAFRAN SPONSORIZZA GLI AIM KANSAS CITY TEAMS A MRO AMERICAS 2026 – Safran informa: “Safran USA ha annunciato la sponsorizzazione di due squadre dell’Aviation Institute of Maintenance (AIM) – Kansas City campus, che parteciperanno all’Aerospace Maintenance Council Competition (AMC) che si terrà durante MRO Americas 2026. MRO Americas, il più grande evento al mondo dedicato alla manutenzione aeronautica, si svolgerà presso l’Orange County Convention Center di Orlando, Florida, a partire dal 21 aprile. L’Aerospace Maintenance Council Competition si terrà nell’area espositiva di MRO Americas, riunendo studenti e elite aircraft maintenance teams provenienti da tutto il mondo per un’esperienza pratica che rispecchia le esigenze del settore. L’evento di quest’anno vedrà 90 squadre competere in 29 sfide progettate per valutare competenze tecniche, precisione e lavoro di squadra. La sponsorizzazione si basa su una consolidata partnership tra Safran USA e l’Aviation Institute of Maintenance, rafforzando il comune impegno nello sviluppo della prossima generazione di professionisti dell’aviazione. Oltre a fornire finanziamenti per le spese di viaggio e materiale promozionale, la sponsorizzazione di Safran USA ha incluso una sessione di formazione virtuale con gli studenti dell’AIM che parteciperanno alla competizione. Condotta da un team di tecnici Safran con sede in Texas, questa sessione è stata pensata per fornire agli studenti consigli su come avere successo come team, offrendo al contempo una panoramica delle attività aziendali e delle opportunità di carriera nella manutenzione aeronautica”. “Siamo orgogliosi di supportare gli AIM Kansas City teams nella loro partecipazione a questo importante evento di settore”, ha dichiarato Stephanie Hanes, Director of Talent, Safran USA. “La competizione AMC sottolinea l’importanza della formazione pratica e dell’eccellenza tecnica per costruire una forza lavoro aeronautica altamente affidabile e qualificata. Questa opportunità si allinea perfettamente con il profondo impegno di Safran nello sviluppo della forza lavoro”. “Siamo incredibilmente grati a Safran per la partnership e l’investimento nei nostri studenti”, ha affermato Jason Pfaff, CEO, Aviation Institute of Maintenance. “Opportunità come la competizione dell’Aerospace Maintenance Council offrono ai nostri studenti un palcoscenico reale per mettere in pratica ciò che hanno imparato, acquisire fiducia in se stessi e vedere in prima persona cosa significa l’eccellenza in questo settore. Il supporto di Safran va oltre la semplice sponsorizzazione. È un segnale importante per i nostri studenti, che dimostra che c’è spazio per loro in questo campo e che le loro competenze contano fin dal primo giorno”.

RTX ANNUNCIA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2026 – RTX annuncia i risultati del primo trimestre 2026. Vendite pari a 22,1 miliardi di dollari, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente, in aumento del 10% su base organica. L’azienda ha registrato un net income attribuibile agli azionisti nel primo trimestre di 2,1 miliardi di dollari, che include 0,4 miliardi di dollari di rettifiche contabili. Adjusted net income pari a 2,4 miliardi di dollari, in aumento del 22% rispetto all’anno precedente. Utile per azione (EPS) GAAP di 1,51 dollari, inclusi 0,27 dollari di rettifiche contabili. Adjusted EPS pari a 1,78 dollari, in aumento del 21% rispetto all’anno precedente. Operating cash flow pari a 1,9 miliardi di dollari, free cash flow pari a 1,3 miliardi di dollari. Company backlog pari a 271 miliardi di dollari, di cui 162 miliardi per il settore commerciale e 109 miliardi per il settore della difesa. “RTX ha registrato un ottimo inizio d’anno nel 2026, con una crescita organica del fatturato e dell’adjusted operating profit in tutti e tre i segmenti, grazie alla nostra costante attenzione all’esecuzione e alla consegna del portafoglio ordini”, ha dichiarato Chris Calio, Presidente e CEO di RTX. “I nostri prodotti differenziati di RTX sono ben posizionati per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e stiamo effettuando investimenti significativi per aumentare la produzione e accelerare l’implementazione di nuove funzionalità. Visti i risultati del primo trimestre e la solidità che stiamo riscontrando nel nostro settore della difesa, stiamo rivedendo al rialzo adjusted sales and EPS nel nostro full year outlook”. Collins Aerospace ha registrato first quarter 2026 reported and adjusted sales pari a 7,602 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Collins Aerospace riporta un operating profit di 1,307 miliardi di dollari, in aumento del 20% rispetto all’anno precedente. Adjusted operating profit pari a 1,298 miliardi di dollari, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Raytheon ha registrato first quarter reported and adjusted sales pari a 6,945 miliardi di dollari nel primo trimestre, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Raytheon ha riportato un operating profit di 841 milioni di dollari, in aumento del 24% rispetto all’anno precedente. L’adjusted operating profit di 845 milioni di dollari è in crescita del 25% rispetto all’anno precedente.

PRATT & WHITNEY: I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2026 – Pratt & Whitney, una società di RTX, ha riportato first quarter reported and adjusted sales pari a 8,173 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. La crescita del fatturato è stata trainata da un aumento del 19% in commercial aftermarket e del 7% nel settore militare, parzialmente compensato da una diminuzione dell’1% nel commercial OE. L’aumento in commercial aftermarket è stato determinato da maggiori volumi, mentre l’aumento delle vendite nel settore militare è stato trainato da maggiori volumi di produzione del modello F135. La diminuzione delle commercial OE sales è stata causata da minori consegne di motori. Pratt & Whitney ha riportato un operating profit di 710 milioni di dollari, in crescita del 22% rispetto all’anno precedente. L’adjusted operating profit di 711 milioni di dollari è aumentato del 21% rispetto all’anno precedente. Tale incremento è stato determinato da un maggiore commercial aftermarket and military volume. Questa crescita è stata parzialmente compensata da maggiori costi operativi, inclusi i dazi doganali, e da maggiori spese generali e amministrative.