Ryanair: da novembre 2026 check-in e bag drop chiuderanno 60 minuti prima della partenza

Ryanair ha annunciato oggi che da martedì 10 novembre i servizi di check-in e bag drop in tutti i gli aeroporti in cui opera chiuderanno 60 minuti prima della partenza programmata (rispetto ai 40 minuti attuali) per offrire ai passeggeri più tempo per superare i controlli di passaporto e sicurezza aeroportuali, riducendo così il numero molto ridotto di passeggeri che attualmente perdono il volo, poiché si trovano bloccati in coda.

“Questo avviene mentre Ryanair installa più postazioni self-service per la consegna bagagli nel suo network, con oltre il 95% degli aeroporti coperti entro ottobre. Queste postazioni self-service sono completamente integrate con l’app Ryanair, offrendo ai passeggeri la possibilità di imbarcare i bagagli e stampare le etichette dei bagagli, accelerando così la consegna dei bagagli e riducendo i tempi di attesa.

Questo ultimo miglioramento darà a questo 20% dei passeggeri Ryanair che desiderano fare il check-in con il bagaglio un po’ più di tempo per superare i controlli di passaporto e sicurezza aeroportuali e arrivare al gate di partenza prima dell’inizio dell’imbarco. il restante 80% dei passeggeri che non effettua il check-in del bagaglio non è stato impattato e continuerà a fare il check-in online (prima di arrivare in aeroporto) e andrà direttamente al gate di partenza”, afferma Ryanair.

Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Da martedì 10 novembre, i clienti Ryanair vedranno il check-in in aeroporto e la consegna dei bagagli chiudere 60 minuti prima della partenza programmata, invece dei 40 minuti attuali. Questo permetterà al 20% dei nostri clienti (che imbarca il bagaglio) di avere più tempo per superare i controlli di passaporto e sicurezza aeroportuali, e arrivare puntuali al gate di partenza, specialmente durante i periodi più intensi, quando alcune di queste code aeroportuali possono essere più lunghe.

Stiamo anche installando chioschi self-service in più del 95% degli aeroporti in cui opera Ryanair prima di ottobre. Questo corrisponde a un servizio di consegna bagagli più rapido, meno code ai desk aeroportuali e un servizio ancora più puntuale per il 20% dei nostri clienti che desidera ancora fare imbarcare in stiva il bagaglio, mentre l’80% (che non effettua il check-in del bagaglio) non sarà impattato da questo cambiamento, poiché continuerà a fare il check-in online prima di arrivare all’aeroporto e passerà direttamente attraverso i controlli di passaporto e sicurezza aeroportuali per raggiungere il gate”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)