Lufthansa Group ottimizza l’offerta di voli estivi in tutti e sei gli hub

Lufthansa informa: “La cancellazione dei voli precedentemente operati da Lufthansa CityLine riduce la capacità estiva di Lufthansa Group dell’1% in available seat kilometers (ASK).

La capacità del gruppo diminuisce attraverso la cancellazione di rotte non redditizie a Francoforte e Monaco, espandendo contemporaneamente le rotte esistenti a Zurigo, Vienna e Bruxelles.

In totale, 20.000 voli a corto raggio saranno rimossi dal programma fino a ottobre, equivalenti a circa 40.000 tonnellate di jet fuel, il cui prezzo è raddoppiato dallo scoppio del conflitto con l’Iran”.

“Le modifiche agli schedule riducono il numero di voli a corto raggio non redditizi attraverso il network di Lufthansa Group. Il previsto consolidamento dell’European newtork viene effettuato nei sei hub di Lufthansa Group a Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna, Bruxelles e Roma. I passeggeri continueranno quindi ad avere accesso alla rete di rotte globale, in particolare ai collegamenti a lungo raggio. Tuttavia, a causa dell’aumento dei prezzi del jet fuel, questo obiettivo sarà raggiunto in modo molto più efficiente rispetto a prima. Lufthansa Group sta inoltre accelerando un ulteriore passo strategico chiave nel consolidamento degli European network all’interno delle sue hub airlines: Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines e ITA Airways.

Seguendo questo approccio, ieri sono state implementate le prime 120 cancellazioni di voli giornalieri, con effetto fino alla fine di maggio, e i passeggeri interessati sono stati informati. Con la cancellazione delle rotte da Francoforte a Bydgoszcz e Rzeszów (Polonia) nonché Stavanger (Norvegia), almeno tre destinazioni sono state temporaneamente rimosse dall’attuale flight schedule. Dieci collegamenti vengono consolidati all’interno del Gruppo tramite altri hub: HDF, ORK, GDN, LJU, RJK, SBZ, STR, TRD, TIV e WRO”, prosegue Lufthansa Group.

“La pianificazione a medio termine per i prossimi mesi è in fase di revisione, tenendo conto della riduzione della capacità, e sarà pubblicata a fine aprile o inizio maggio. Ciò includerà ottimizzazioni all’offerta a corto raggio per l’intera stagione estiva, garantendo così la stabilità degli orari per il flight plan period.

Per i voli previsti nell’orario estivo il Gruppo prevede un approvvigionamento di carburante sostanzialmente stabile. Lufthansa sta perseguendo una serie di misure a tal fine, compreso l’approvvigionamento fisico di jet fuel e la copertura dei prezzi”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)