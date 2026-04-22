American Airlines inaugura al JFK Terminal 8 una nuova esperienza di viaggio per i passeggeri

American Airlines ha inaugurato oggi la nuova esperienza di viaggio per i passeggeri al Terminal 8 dell’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK), segnando un importante traguardo nel percorso ininterrotto di investimenti della compagnia, volto a offrire esperienze di viaggio moderne e di alto livello.

“Il Terminal 8 si presenta come un hub internazionale d’eccellenza, progettato per rendere il viaggio più confortevole e accogliente in ogni fase, dal terminal al gate. Questa inaugurazione si inserisce nel contesto degli investimenti significativi effettuati da American Airlines nel terminal e riflette l’impegno costante della compagnia nel migliorare l’esperienza del passeggero in ogni momento del viaggio”, afferma American.

“Tutto ciò che realizziamo al Terminal 8 è concepito con un unico obiettivo: offrire un’esperienza migliore ai nostri passeggeri”, ha dichiarato Amanda Zhang, Vice President of Corporate Real Estate di American Airlines. “Questa inaugurazione rappresenta un importante passo avanti nel modo in cui accogliamo e assistiamo i passeggeri in transito al JFK, combinando design moderno, servizi migliori e un’attenzione ai dettagli pensata per rendere il viaggio più semplice e piacevole”.

“L’inaugurazione del Terminal 8 arricchisce l’offerta aeroportuale con oltre 60 nuovi concept dedicati a ristorazione, shopping, Duty Free ed esperienze, inaugurando una nuova dimensione del viaggio per i passeggeri che transitano dal JFK. Con circa 20 marchi locali selezionati, il progetto celebra la cultura, i sapori e la creatività di New York City e del Queens, accogliendo i viaggiatori in un ambiente che trasmette un autentico senso del luogo fin dal primo istante.

Fulcro della trasformazione è The Boroughs Food Hall, uno spazio gastronomico innovativo che combina realtà storiche simbolo di New York e nuove proposte locali di qualità, integrato da un Duty Free e un’area dedicata allo shopping completamente rinnovati con marchi di lusso e lifestyle. La nuova selezione, che spazia da concept esclusivi per il contesto aeroportuale come Eataly e Peach Palace by Momofuku a brand locali consolidati e grandi nomi internazionali, garantisce ai passeggeri un’ampia gamma di soluzioni dedicate alla ristorazione, allo shopping e alla scoperta. Elementi distintivi, come lo speakeasy Blinded Tiger, contribuiscono a innalzare ulteriormente gli standard dell’esperienza al Terminal 8. Il terminal offrirà inoltre servizi di check-in premium, una proposta lounge ampliata, nuove infrastrutture per la gestione dei bagagli e aree gate rinnovate, con sedute più confortevoli”, prosegue American.

“Il Terminal 8 rappresenta il principale gateway internazionale di American Airlines al JFK e riveste un ruolo fondamentale nella connettività di New York con il network nazionale e globale della compagnia. American Airlines gestisce annualmente oltre 14 milioni di passeggeri all’aeroporto di New York City, con più di 240 voli quotidiani verso oltre 95 destinazioni. Grazie all’ampliamento, numerose compagnie partner di American possono ora riunirsi nel Terminal 8 accanto ai partner storici del terminal e all’alleanza oneworld.

L’evento inaugurale sottolinea l’impegno di lungo periodo di American Airlines nei confronti di New York e la volontà della compagnia di offrire un’esperienza di viaggio premium, in linea con le dimensioni e la portata globale della compagnia aerea”, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)