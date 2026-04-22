ITA Airways arricchisce il network intercontinentale, da oggi in vendita il volo diretto Roma Fiumicino – Santo Domingo

ITA Airways annuncia la prima grande novità per la prossima stagione invernale 2026-2027 il nuovo volo stagionale diretto Roma Fiumicino – Santo Domingo, da oggi in vendita su tutti i canali della Compagnia.

“Il nuovo volo verso la Repubblica Domenicana rappresenta una prima volta per ITA Airways in America Centrale, e allo stesso tempo un ulteriore rafforzamento della propria presenza nel continente americano, che la Compagnia serve già con voli diretti verso Stati Uniti, Canada, Brasile e Argentina, da sempre mete privilegiate delle vacanze italiane per l’outgoing e bacini con il più alto tasso di popolazione di origine italiana per l’incoming.

Dopo l’incremento di frequenze sui collegamenti per India e Thailandia per il mese di agosto, prosegue, quindi, anche nella prossima stagione winter la crescita di ITA Airways sul mercato intercontinentale, che rappresenta uno dei principali pilastri della strategia commerciale della Compagnia, a cui si accompagnerà nei prossimi anni un incremento della flotta di lungo raggio.

Il nuovo collegamento sarà operativo dal 30 novembre 2026 con una frequenza settimanale, il lunedì, e vedrà una seconda frequenza settimanale, la domenica, dal 14 dicembre fino a fine marzo 2027. Per effettuare questo nuovo collegamento saranno impiegati aeromobili Airbus A330neo configurati in tre classi di viaggio, business, premium economy ed economy”, afferma ITA Airways.

“Con Santo Domingo rafforziamo la nostra presenza nel continente americano e arricchiamo l’offerta da e per Roma Fiumicino con una nuova destinazione di grande attrattività”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial, Network & Incentive Management Officer di ITA Airways. “È un collegamento pensato per i nostri clienti, che potranno programmare le vacanze invernali con la comodità del volo diretto e con il comfort dei nostri Airbus A330neo. Siamo sicuri che questi voli saranno di grande interesse anche per i nostri partner commerciali nell’industria del turismo, che possono contare su un prodotto di grande qualità. Questa nuova rotta si inserisce inoltre nel percorso di sviluppo del nostro network intercontinentale, uno dei pilastri della strategia commerciale della Compagnia”.

“I voli per questa nuova destinazione del network ITA Airways possono essere acquistati su tutti i canali di vendita ITA Airways, tramite il sito ufficiale ita-airways.com, l’app della Compagnia, il Customer Information Assistance Office, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)