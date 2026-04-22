Boeing annuncia i risultati del primo trimestre 2026

The Boeing Company ha registrato un fatturato di 22,2 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026, una perdita per azione GAAP di ($0,11) e una perdita per azione core (non-GAAP) di ($0,20).

“L’azienda ha riportato un operating cash flow di ($0,2) miliardi e un free cash flow (non-GAAP) di ($1,5) miliardi. I risultati riflettono principalmente un maggiore volume di consegne commerciali, un miglioramento delle performance operative e una tempistica favorevole degli ordini. Il total company backlog è cresciuto fino a raggiungere la cifra record di 695 miliardi di dollari, con tutti e tre i segmenti che si mantengono a livelli record”, afferma Boeing.

“Stiamo consolidando il nostro slancio con un ottimo inizio d’anno e un portafoglio ordini in crescita da record in tutta la nostra divisione, supportando al contempo i nostri clienti con missioni stimolanti come Artemis II”, ha dichiarato Kelly Ortberg, presidente e amministratore delegato di Boeing. “Con una costante attenzione alla sicurezza e alla qualità, stiamo fornendo high-quality commercial and defense products and services, aumentando al contempo la produzione per onorare gli impegni presi con i nostri clienti e tornare a essere l’iconica azienda aerospaziale globale leader del nostro settore”.

“L’operating cash flow è stato pari a ($0,2) miliardi nel trimestre, a causa dell’aumento delle consegne commerciali. Gli incrementi di immobili, impianti e macchinari riflettono principalmente maggiori investimenti nei siti di Charleston e Saint Louis.

La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili ammontavano a $20,9 miliardi, rispetto a $29,4 miliardi all’inizio del trimestre, a seguito dei rimborsi del debito e dell’utilizzo del free cash flow nel trimestre. La società mantiene l’accesso a linee di credito per 10 miliardi di dollari, che rimangono non utilizzate”, prosegue Boeing.

“I ricavi nel primo trimestre di 9,2 miliardi di dollari e il margine operativo del (6,1)% di Commercial Airplanes riflettono principalmente l’aumento delle consegne.

Il programma 737 continua a produrre a un ritmo di 42 unità al mese. Nel trimestre, il 737-10 ha avviato laType Inspection Authorization e ha compiuto progressi in questa fase finale di test di volo per la certificazione. Prevediamo la certificazione del 737-7 e del 737-10 nel 2026 e la società prevede la prima consegna nel 2027. Il programma 787 ha continuato a stabilizzare la produzione a otto unità al mese. Abbiamo inoltre ottenuto la certificazione FAA per il 787-9 e il 787-10 per un increased maximum takeoff weight, una capacità importante che genera valore per i clienti. Nel trimestre, il programma 777X ha continuato a progredire verso la certificazione del 777-9, inclusa l’approvazione FAA per iniziare la Type Inspection Authorization 4a phase of certification flight testing. La società prevede la prima consegna nel 2027.

Nel trimestre, la divisione Commercial Airplanes ha registrato 140 ordini netti, tra cui 25 Boeing 737-10 e 25 Boeing 737-8 per Aviation Capital Group, 30 Boeing 787-10 per Delta Air Lines e 20 Boeing 737-8 per Air India. Commercial Airplanes ha consegnato 143 aeromobili e il backlog comprende oltre 6.100 aeromobili, per un valore record di 576 miliardi di dollari.

I ricavi di Defense, Space & Security, pari a 7,6 miliardi di dollari, e il margine operativo del 3,1% nel primo trimestre riflettono l’aumento dei volumi e la stabilizzazione delle performance operative.

Nel corso del trimestre, Defense, Space & Security ha firmato un seven-year framework agreement per espandere la produzione del PAC-3 Seeker e ha annunciato una partnership strategica con Rheinmetall per offrire il drone MQ-28 Ghost Bat alla Germania. Ad aprile, Artemis II ha completato con successo la sua missione sulla Luna, spinta dallo Space Launch System core stage rocket, costruito da Boeing.

Il backlog di Defense, Space & Security ha raggiunto la cifra record di 86 miliardi di dollari, di cui il 27% proveniente da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

I ricavi di Global Services nel primo trimestre sono stati pari a 5,4 miliardi di dollari, grazie all’aumento dei volumi di commesse governative. Il margine operativo del 18,1% riflette l’impatto della cessione di Digital Aviation Solutions.

Nel corso del trimestre, Global Services si è aggiudicata il più grande Landing Gear Exchange Program agreement di sempre con Singapore Airlines Group e ha ottenuto l’initial FAA and EASA qualification for 777-9 training devices. Global Services ha chiuso il trimestre con un backlog record di 33 miliardi di dollari”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)