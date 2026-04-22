Brussels Airlines lancia una mostra itinerante per portare l’arte africana tra Africa ed Europa

Brussels Airlines informa: “Nel 2026, Brussels Airlines lancia un’importante mostra itinerante dedicata all’arte africana contemporanea. Intitolata AfriConnections, questa mostra artistica farà tappa a Kinshasa, Abidjan, Yaoundé e Dakar prima di arrivare a Brussels, creando un dialogo culturale tra diverse capitali africane e l’Europa. La mostra sarà ospitata da importanti musei e sedi culturali, ampliando ulteriormente la portata e l’ambizione di questa iniziativa.

Concepita come un progetto culturale di portata internazionale, AfriConnections estende la missione storica della compagnia: connettere territori, pubblico e culture”.

“Questa mostra itinerante riflette profondamente la nostra identità: connettere i continenti e costruire ponti tra le culture. Siamo lieti di contribuire alla circolazione di importanti opere d’arte africana contemporanea tra diversi paesi del continente e Brussels, e di permettere a queste opere di raggiungere il pubblico”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO, Brussels Airlines.

La mostra AfriConnections riunisce quindici artisti provenienti da diverse scene africane, tra cui alcune figure di spicco riconosciute a livello internazionale. Insieme, testimoniano la ricchezza e la diversità dell’arte contemporanea del continente. Le opere esposte provengono dalla collezione della Ifitry artist residency.

“L’Africa ha dato i natali a grandi artisti, ma le loro opere spesso lasciano il continente molto presto. È fondamentale che si creino collezioni in Africa, in modo che le opere possano essere conservate ed esposte sul territorio. È così che si costruisce una memoria artistica e che il pubblico africano può accedere pienamente alla propria arte contemporanea”, afferma Mostapha Romli, Director, Ifitry Artist Residency.

“Oltre alla sua dimensione artistica, AfriConnections ha anche una forte ambizione: promuovere la circolazione di opere tra diversi paesi africani, una dinamica ancora relativamente rara nell’ecosistema artistico internazionale. La mostra sarà itinerante in Congo, Costa d’Avorio, Camerun e Senegal, prima di essere presentata in Belgio. Concepita come un progetto di condivisione e incontro, sarà offerta a ingresso gratuito, per essere ampiamente accessibile a tutti”, prosegue Brussels Airlines.

“AfriConnections si basa su un’idea semplice ma fondamentale: rafforzare i legami tra le scene artistiche e il pubblico. Sebbene gli artisti africani stiano godendo di un crescente riconoscimento internazionale, le loro opere circolano ancora molto poco all’interno dei paesi africani stessi. Permettere a queste opere di viaggiare tra diverse capitali del continente prima di raggiungere l’Europa è un’iniziativa particolarmente preziosa e ancora troppo rara”, afferma Michèle Desmottes, AfriConnections Curator.

“Attraverso questa iniziativa, Brussels Airlines ricorda che le sue rotte aeree non si limitano a collegare le città. Uniscono le persone, promuovono gli scambi economici, umani e culturali e permettono la circolazione di opere d’arte, immaginazioni e storie.

Da un secolo – più precisamente dal 1925, data del primo collegamento aereo tra il Belgio e il Congo – la compagnia aerea belga ha posto l’Africa al centro della sua storia e della sua strategia. Fedele a questo impegno, quest’anno la compagnia lancia due iniziative distinte: AfriConnections, la mostra itinerante tra i due continenti, e Art&Design, la campagna digitale diffusa sui social media attraverso una serie di video dedicati ad artisti africani”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)