Edelweiss battezza il suo primo Airbus A320neo e amplia la sua offerta nella summer 2026 su rotte selezionate

Mercoledì 22 aprile 2026, il primo Airbus A320neo di Edelweiss è stato battezzato ufficialmente ‘Hoch-Ybrig’ presso Zurich Airport.

“Con questa occasione speciale, Edelweiss celebra un nuovo capitolo nello sviluppo della sua flotta. L’Airbus A320neo, con registrazione HB-JDB, rappresenta una nuova generazione di aeromobili a corto e medio raggio e si distingue per maggiore efficienza, minori emissioni e un comfort ancora superiore per i passeggeri.

Dal 2016, Edelweiss battezza i suoi aeromobili con i nomi delle regioni, secondo il motto ‘Where Edelweiss is at home’. In Svizzera, dove cresce la stella alpina. Con questa scelta, la compagnia aerea sottolinea il suo legame con la terra d’origine e conferisce a ogni aeromobile un significato simbolico speciale.

La tradizionale cerimonia di battesimo è stata officiata da Patrick Heymann, Chief Commercial Officer of Edelweiss, e Wendelin Keller, Chairman of the Board of Directors of Hoch-Ybrig AG. Erano presenti rappresentanti della Einsiedeln-Ybrig-Lake Zurich region e ospiti invitati dal mondo degli affari e dei media”, afferma Edelweiss.

“Con l’Airbus A320neo, apriamo un nuovo capitolo per Edelweiss. Questo aeromobile moderno ed efficiente ci permette di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio ancora più piacevole. Con il nome ‘Hoch-Ybrig’, portiamo anche un pezzo del mondo montano svizzero in destinazioni di tutto il mondo”, afferma Patrick Heymann, Chief Commercial Officer of Edelweiss.

Wendelin Keller: “Siamo orgogliosi che un aereo Edelweiss porti ora il nome di Hoch-Ybrig. La nostra regione è sinonimo di natura, relax ed esperienze autentiche: valori che si sposano perfettamente con Edelweiss e i suoi ospiti”.

“Con l’introduzione dell’Airbus A320neo, Edelweiss prosegue il continuo processo di modernizzazione della sua flotta a corto e medio raggio. Entro il 2028, la flotta sarà composta da un totale di sei aeromobili di questo tipo”, conclude Edelweiss.

Edelweiss amplia la sua offerta di voli per l’estate 2026 su rotte selezionate

Edelweiss sta utilizzando strategicamente la capacità liberata dalle modifiche alla sua rete di rotte per espandere i propri servizi.

“La Swiss leisure airline sta così rafforzando le destinazioni con una domanda particolarmente elevata. Ciò si inserisce nel quadro delle recenti modifiche annunciate alla sua rete di rotte, tra cui la soppressione dei voli per Denver e Seattle.

Dal 3 luglio 2026 saranno offerti due nuovi voli settimanali per le Maldive. I voli saranno operativi il martedì e il venerdì.

Anche la rotta per Windhoek, Namibia, sarà ampliata. Dal 15 luglio 2026, Edelweiss offrirà tre nuovi voli settimanali. Oltre ai voli già operativi il lunedì e il venerdì, verrà aggiunto un volo extra il mercoledì.

Per l’autunno 2026, Edelweiss prevede anche voli aggiuntivi verso destinazioni turistiche nell’Oceano Indiano per soddisfare la crescente domanda stagionale di vacanze al mare.

Edelweiss sta ampliando la sua offerta di voli a corto raggio con una maggiore capacità verso destinazioni turistiche popolari. Tra queste figurano Faro, Gran Canaria, Palma di Maiorca, Newquay, Bergen e Santiago de Compostela. Ulteriori modifiche allo short-haul schedule sono costantemente in fase di valutazione”, afferma Edelweiss.

“I voli sono ora prenotabili su flyedelweiss.com e attraverso tutti i consueti canali di vendita. Con queste misure, Edelweiss risponde in modo flessibile alle attuali tendenze della domanda e utilizza la capacità disponibile per sviluppare ulteriormente i propri servizi”, conclude Edelweiss.

(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: (c) Edelweiss / Remo Schmitter)