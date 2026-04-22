United riporta i risultati del primo trimestre 2026

United Airlines (UAL) ha annunciato un profitto nel primo trimestre, con un first-quarter pre-tax earnings di 0,9 miliardi di dollari e un pre-tax margin del 6,0%, in aumento di 2,3 punti percentuali su base annua. United ha registrato un adjusted pre-tax earnings di 0,5 miliardi di dollari e un adjusted pre-tax margin del 3,4%, in aumento di 0,4 punti percentuali su base annua.

“Questi sono risultati di cui i nostri dipendenti possono essere orgogliosi e dimostrano la solidità della nostra strategia a lungo termine, anche di fronte all’aumento dei costi del carburante”, ha dichiarato Scott Kirby, CEO di United. “La nostra solida posizione finanziaria e il successo nell’acquisire clienti fedeli al brand hanno permesso a United di apportare rapidamente modifiche tattiche all’aumento dei prezzi del carburante, mantenendo al contempo la nostra attenzione sul lungo termine. I momenti di incertezza per l’airline industry possono anche creare opportunità per United. Abbiamo dimostrato trimestre dopo trimestre di essere strutturati per resistere alle difficoltà, e questo momento non fa eccezione. Rimarremo agili nel breve termine, continuando a far crescere la compagnia aerea e a investire nei nostri clienti, nel nostro prodotto e nelle nostre persone”.

“United ha registrato solidi risultati nel primo trimestre nonostante le difficoltà, tra cui un aumento di 340 milioni di dollari nelle spese per il carburante rispetto al primo trimestre 2025. Le iniziative di United in termini di capacità e ricavi mirano a recuperare questo aumento nel lungo termine, mantenendo al contempo l’offerta che sta conquistando clienti fedeli al brand. Le diverse fonti di ricavo di United sono rimaste solide, con un aumento del 14% dei premium revenue rispetto al primo trimestre 2025, del 13% dei loyalty revenue e del 7% dei revenue derivanti dalla tariffa Basic Economy. Anche i revenue del segmento business sono rimasti consistenti, con una crescita del 14% nel primo trimestre. Il primo trimestre è stato il più redditizio di sempre per United, con una crescita positiva del PRASM in ogni regione.

I prezzi del petrolio rimangono volatili ed elevati rispetto all’inizio dell’anno. United ha già iniziato ad adeguare il proprio programma voli per il resto del 2026 per tenere conto dell’aumento dei prezzi del carburante, prevedendo una riduzione della capacità di 5 punti percentuali rispetto al piano originale. Di conseguenza, la compagnia prevede che la capacità nel terzo e quarto trimestre 2026 rimarrà stabile o aumenterà di circa il 2% su base annua. United continuerà ad adottare un approccio flessibile alla capacità, con ulteriori riduzioni o ripristini dei voli, a seconda delle necessità, per soddisfare la domanda prevista”, afferma United.

“United prevede di ricevere in consegna oltre 250 nuovi aeromobili entro aprile 2028 e i clienti stanno beneficiando delle innovazioni di United in ogni cabina. La compagnia aerea ha annunciato diversi miglioramenti all’avanguardia per i clienti durante il trimestre, tra cui il previsto Airbus A321neo “Coastliner”, l’Airbus A321XLR “Born to Explore”, il nuovo CRJ450 con la sua spaziosa cabina United First e la United Relax RowSM che occupa un’intera fila di sedili della classe United Economy®. Le installazioni di Starlink stanno accelerando e United prevede di offrire Wi-Fi veloce e gratuito per i membri MileagePlus® su tutta la flotta entro la fine del 2027″, conclude United.

First-Quarter Financial Results

Capacità in aumento del 3,4% rispetto al primo trimestre 2025.

Total operating revenue pari a 14,6 miliardi di dollari, in aumento del 10,6% rispetto al primo trimestre 2025.

Pre-tax earnings pari a 0,9 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 6,0%; adjusted pre-tax earnings pari a 0,5 miliardi di dollari, con adjusted pre-tax margin del 3,4%.

Net income pari a 0,7 miliardi di dollari; adjusted net income pari a 0,4 miliardi di dollari.

Diluted earnings per share pari a 2,14 dollari; adjusted diluted earnings per share pari a 1,19 dollari.

Operating cash flow pari a 4,8 miliardi di dollari, free cash flow pari a 2,9 miliardi di dollari.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)